Макіївка здригнулась від вибухів: дрони атакували склади окупантів. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Макіївці ввечері 25 серпня пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих пабліків, ймовірною причиною стала атака безпілотників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на поширених у соцмережах відео чути характерний звук дронів, а голос за кадром описує об’єкт як "літакового типу". Після цього зафіксовано вибух. Окупанти вже поскаржилися, що удар був нанесений "по складах", однак не уточнили, про які саме об’єкти йдеться.

Увага! Відео містить ненормативну лексику 

вибух Макіївка атака Донецька область дрони
Колаборанти з кацапами трошки оф@іли і не на жарт перелякалися !
Це тільки початок , кляті виродки і загарбники 😡
25.08.2025 23:48 Відповісти
Ми ж наче "восємь лєт дамбілі бамбас", а тут як почув звук двох БПЛА, так кричить: "О.уєть!", шо за дєлА? ))
25.08.2025 23:49 Відповісти
Самолётный тип! Какие то мутные типЫ!
25.08.2025 23:55 Відповісти
Донбас буде Україна
25.08.2025 23:56 Відповісти
 
 