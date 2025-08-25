Макіївка здригнулась від вибухів: дрони атакували склади окупантів. ВIДЕО

У тимчасово окупованій Макіївці ввечері 25 серпня пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих пабліків, ймовірною причиною стала атака безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на поширених у соцмережах відео чути характерний звук дронів, а голос за кадром описує об’єкт як "літакового типу". Після цього зафіксовано вибух. Окупанти вже поскаржилися, що удар був нанесений "по складах", однак не уточнили, про які саме об’єкти йдеться.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

