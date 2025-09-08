УКР
Дрони та ракети масовано атакували окупований Донецьк, Макіївку та Єнакієве: ймовірно, уражено штаб військ РФ. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 8 вересня тимчасово окуповані Донецьк, Макіївка та Єнакієве опинилися під ударом безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA та місцеві канали. 

Так, місцеві жителі повідомляють про гучні звуки вибухів і велику кількість прильотів по різних районах. Фіксуються пожежі. 

За російськими даними, унаслідок атаки, у якій окупанти звинувачують Україну, було влучання в житловий будинок у Макіївці, через що загинула одна людина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено Новошахтинський НПЗ та низку важливих об’єктів окупантів, - Генштаб

Донецьк
Колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони влучили по місцю базування російських окупантів.

За даними проєкту "КіберБорошно", Сили оборони ударили по заводу "Топаз", де розташовувався пункт управління рівня російської армії.

Інші OSINT-аналітики також пишуть про влучання у колишній завод "Топаз". 

Ймовірно, удари завдавали за допомогою крилатих ракет Storm Shadow, а також ударних дронів "Лютий".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Макіївка здригнулась від вибухів: дрони атакували склади окупантів. ВIДЕО

вибух (4610) Донецьк (955) Єнакієве (36) Макіївка (113) атака (503) Донецька область (9515)
Топ коментарі
+12
Судячи по звуку це таки ракети (хоча я не фахівець). Щось автор відео нічого не коментує, а то зазвичай на подібних відео купа матюків, сміх. Води немає, а тут ще "каміння з неба" падати почало. Все, як мріяли в 2014-му
08.09.2025 21:46 Відповісти
+10
Дамбілі бамбас?
08.09.2025 21:52 Відповісти
+8
Добра новина удари по ворогу і його логістиці та і тих хто хто тягнув огидний "русский мир" ,а води немає чим варвари тушити будуть?
08.09.2025 21:49 Відповісти
Там і ракети й дрони.

https://www.youtube.com/shorts/Xg-qcTPoQSk Відео з коментатором)

https://www.youtube.com/watch?v=e5kya_6-CEU Проліт ракети відео

08.09.2025 22:00 Відповісти
Без води, обісраний, куди йому ще глузувати.
08.09.2025 22:05 Відповісти
Але є ще світло і підстанції.
08.09.2025 23:10 Відповісти
Та ох@еть. По маскве надо бить, а не по Украине. ***** насрать на тот Донецк.
08.09.2025 21:49 Відповісти
Куярили по казармах з особовим складом, ***** мʼясо не по барабану, воно грошей коштує.
08.09.2025 21:59 Відповісти
Гарна новина...
08.09.2025 21:50 Відповісти
для "масовано" так себе
08.09.2025 21:52 Відповісти
Фосім лєт!
08.09.2025 22:14 Відповісти
А мальчікам в трусіках тепер навіть трусікі постірати нема в чому...
08.09.2025 22:16 Відповісти
їм вже без потреби..)
08.09.2025 22:18 Відповісти
Тримайтєся кідари, йося усіх не встигає обілєчувати.
08.09.2025 22:01 Відповісти
А дешевших дронів ніж "лютий" звісно не має?Це по багатому,витрачати дрони,що можуть долетіти до середини рашки,а не дамбіть бамбас!
08.09.2025 22:01 Відповісти
Там штаб, який керує стадом у 100 тис орків
08.09.2025 22:15 Відповісти
Це не Лютий ,а маленький Focke-Wulf Fw 189 -привіт з 40-х
08.09.2025 22:16 Відповісти
Ракети , для гордих житєлєй новоросєї це ще не найстрашніше .
..
08.09.2025 22:17 Відповісти
А з двокімнатних не виливають?
08.09.2025 22:31 Відповісти
Згадалися пророчі слова покійного Москаля:
- Хай мочу п'ють!
Але це про луганду.
08.09.2025 22:52 Відповісти
Давно надо было лупить именно по ордло, сразу, чем попало, чем есть. Именно они предатели и все вне возраста. Крым изначально никто, страна непуганых отставников, там не было русских, украинцев, татар---совки там были. Жили от сезона, почти обслуга, 2 сорт. А донбалласт упоротые, урки, алканы, менты продажные, химики, шваль. А на сегодня там завал социальный, техногенный, финансовый крах и отстой полный. За что ложим лучших? Забыть навеки.
08.09.2025 22:28 Відповісти
Прилетіло в штаб😂
Україна була,є і буде💙💛
Чуєте,орки?!Вам хана☠️
Слава українській нації🇺🇦🇺🇦🇺🇦
08.09.2025 22:29 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/ZINPoMrou4Y Прильоти, відео з близької відстані.
08.09.2025 22:47 Відповісти
Во, норм. Цитируя аборигеншу, *****, по-взрослому.
08.09.2025 22:59 Відповісти
 
 