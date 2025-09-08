Дрони та ракети масовано атакували окупований Донецьк, Макіївку та Єнакієве: ймовірно, уражено штаб військ РФ. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 8 вересня тимчасово окуповані Донецьк, Макіївка та Єнакієве опинилися під ударом безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA та місцеві канали.

Так, місцеві жителі повідомляють про гучні звуки вибухів і велику кількість прильотів по різних районах. Фіксуються пожежі.

За російськими даними, унаслідок атаки, у якій окупанти звинувачують Україну, було влучання в житловий будинок у Макіївці, через що загинула одна людина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено Новошахтинський НПЗ та низку важливих об’єктів окупантів, - Генштаб





Колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони влучили по місцю базування російських окупантів.

За даними проєкту "КіберБорошно", Сили оборони ударили по заводу "Топаз", де розташовувався пункт управління рівня російської армії.

Інші OSINT-аналітики також пишуть про влучання у колишній завод "Топаз".

Ймовірно, удари завдавали за допомогою крилатих ракет Storm Shadow, а також ударних дронів "Лютий".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Макіївка здригнулась від вибухів: дрони атакували склади окупантів. ВIДЕО