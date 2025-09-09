Путін не окупує Донбас до кінця року, на це підуть роки та мільйонні втрати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не піде на виведення своїх військ з Донецької та Луганської областей.

Про це він розповів в інтерв'ю ABC, передає Цензор.НЕТ.

"Всім потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за 3 роки 70% Донбасу - все це маніпуляції", - зазначив президент.

За словами Зеленського, у 2014 році Путін захопив третину Донбасу.

"Після початку повномасштабної війни майже за 4 роки вони (росіяни. - Ред.) захопили близько 30% Донецької області. Не всього Донбасу. Ми контролюємо зараз 32%. Тобто, третина була взята ним (Путіним. - Ред.) 10 років тому. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30%. Це багато, так, але він втрати мільйон людей.

Ось ця ціна. І це майже 4 роки. Тобто якщо він каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому, представнику Віткоффу, він казав, що він візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна - роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон, а 2-3 мільйона трупів. Ось це ціна цього", - пояснив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Донбас є укріпленою частиною.

"Якщо він вийде та матиме весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 км він не йтиме до Харкова? Там, де 1,5 млн людей. Харків, він також завжди хотів Харків, який стояв всі 11 років. Він на кордоні з Росією, він захоче окупувати Харків. ... І так само у нього відкривається шлях до Дніпра - індустріального центру України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво, це серйозний вклад у ВВП держави", - додав президент.

