1 742 37

Путін не окупує Донбас до кінця року, на це підуть роки та мільйонні втрати, - Зеленський

Чому Донбас є важливим для України? Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не піде на виведення своїх військ з Донецької та Луганської областей.

Про це він розповів в інтерв'ю ABC, передає Цензор.НЕТ.

"Всім потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за 3 роки 70% Донбасу - все це маніпуляції", - зазначив президент.

За словами Зеленського, у 2014 році Путін захопив третину Донбасу.

"Після початку повномасштабної війни майже за 4 роки вони (росіяни. - Ред.) захопили близько 30% Донецької області. Не всього Донбасу. Ми контролюємо зараз 32%. Тобто, третина була взята ним (Путіним. - Ред.) 10 років тому. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30%. Це багато, так, але він втрати мільйон людей. 

Ось ця ціна. І це майже 4 роки. Тобто якщо він каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому, представнику Віткоффу, він казав, що він візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна - роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон, а 2-3 мільйона трупів. Ось це ціна цього", - пояснив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Донбас є укріпленою частиною.

"Якщо він вийде та матиме весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 км він не йтиме до Харкова? Там, де 1,5 млн людей. Харків, він також завжди хотів Харків, який стояв всі 11 років. Він на кордоні з Росією, він захоче окупувати Харків. ... І так само у нього відкривається шлях до Дніпра - індустріального центру України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво, це серйозний вклад у ВВП держави", - додав президент.

Зеленський Володимир окупація Донбас Донецька область Луганська область
+8
Ну якшо ти, гнида, будеш дотримуватись діючого закону про мобілізацію - це у першу чергу - перевод фінансово-промислового сектору економіки на військові рейки, мобілізація у першу чергу держслужбовців, службовців мвд, сбу,набу, сапів, райадміністрацій, обладміністрацій - всіх твоїх шакалів і у останню чергу - звичайних громадян. Кого зараз бусіфікують - звичайних громадян за рахунок твоїх шакалів - он скіки мусорів на одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
09.09.2025 11:17
+6
Якби ти не пропетляв 4 рази від повісток, то все було б по іншому і пуйло не захопив би 30%....
09.09.2025 11:15
+6
09.09.2025 11:22 Відповісти
09.09.2025 11:12
про втрати українців він забув сказати!
09.09.2025 11:14
Да Татаров всех перестреляет!
09.09.2025 11:33
шо воно меле? це так вояків Боневітк підбадьорює що шо це за пістьож неприкаяна?
09.09.2025 11:15
Якби ти не пропетляв 4 рази від повісток, то все було б по іншому і пуйло не захопив би 30%....
09.09.2025 11:15
Ну так зекодла поможет.
09.09.2025 11:16
Тобто не окупували Донбас, це вже "перемога" ти що нюхаеш?
09.09.2025 11:17
Ну якшо ти, гнида, будеш дотримуватись діючого закону про мобілізацію - це у першу чергу - перевод фінансово-промислового сектору економіки на військові рейки, мобілізація у першу чергу держслужбовців, службовців мвд, сбу,набу, сапів, райадміністрацій, обладміністрацій - всіх твоїх шакалів і у останню чергу - звичайних громадян. Кого зараз бусіфікують - звичайних громадян за рахунок твоїх шакалів - он скіки мусорів на одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
09.09.2025 11:17
А втрати кацапів хвилюють? - поки ні - лізуть
09.09.2025 11:17
Лице людини з хронічним закрепом.😖
09.09.2025 11:18
Якщо правильно читати повідомлення Боневтіка Позорно-Брехливого, то він говорить лядям, які залишилися на Донбасі і території Дніпропетровської області, що межує з Донецькою областю, що пуйло в цьому році не окупує, а зробить це через деякий період. Натякає їм, щоб аби втекли, або готувалися допомагати ворогу, якщо зібралися там залишатися.
Немає переможної риторики, що ми не дамо окупувати Донбас, а визволимо і те, що вже окуповано. 73%, то ви за це голосували у 2019 році, особливо мешканці Донецької, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей?
09.09.2025 11:19
У всіх цих словах нема ніякого сенсу. В доповідях генштабу фігурує вже синельниковський напрямок замість покровського. Вони просуваються по дніпропетровщіні. Повільно, але просуваються.
09.09.2025 11:22
09.09.2025 11:22
***, яку фотку Патужному склєпали в фотошопі🤣 Просто цар Леонід відповідає: "Молон лабе"
🤡🤡🤡
09.09.2025 11:26
Іміджмейкери намагаються нафотошопити те, чого нема і ніколи не буде у нєлоха тупорилого в душі.
09.09.2025 12:17
За 30 відсотків Донбасу сша отримали 30 відсотків/серебряників проєкту "сахалін-1".
Правда, у 2022 р. американців вигнав путін, АЛЕ трампу обіцяє повернути назад за зняття санкцій. На додачу ще північний потік віддасть, який мерклі обіцяв!
09.09.2025 11:31
А до чого тут американці, коли мова йде про Донбас? Хіба американці нам обіцяли вихід на кордони 1991 року? Хіба американці розміновували Чорнгар та акваторію Азовського моря? Чи американці відвели наші війська на Донбасі з 20 ділянок, які були укріплені в чисте поле? Чи американці знищили наші ракетні та ППО програми, а гроші закатали в асфальт? Потрібно речі називати своїми іменами і ім'я цьому посібнимку ворога - Боневтік Позорно-Брехливий. Кожного разу боти і дуполизи в коментарях повертають стрілки на США, німців, поляк, відводячи критику і реальність від свого Боневтіка. На виборах у 2019 році Боневтік не говорив, що ми переможемо ворога тільки виключно при допомозі США, а стукав себе копитом і кулаком в груди і всіх запевнив, що він сам знає як і закінчить війну нашою перемогою.
09.09.2025 11:42
Диктатор ***** взагалі вже нічого не окупує, потрібно йти в контрнаступ та знищувати кацапів і звільняти усі українські території!
09.09.2025 11:32
Без американців краще за будь-яких обставин!!!!!!!!!! Але позбутися їх, як і ка*апів, дуже важко!!!!!!!!!!
09.09.2025 11:33
Без ідіотів краще.
09.09.2025 11:38
Він би там весь помер за Крим...
Але за Донбас - это другое...
09.09.2025 11:35
Все вірно сказав.
Ще б перестав призначати ручних кіндерсюрпризів на ключові посади, як то якогось 28-літнього ноунейма в РНБО, в якого всі близькі родичі у базі Миротворець...
Та взагалі б розпочав процедуру передачі влади Залужному. Тоді в українців з'явилась би хоч якась надія на перемогу над пітьмою.
09.09.2025 11:36
Залужному? А чому не Порошенку?
09.09.2025 11:53
Нічого особистого, лише безсторонній погляд:
тому що Порошенко асоціюється з "мінськом-1" і "мінськом-2", з "казанами" під Іловайськом і Дебальцевим, полоном наших моряків у Керченській протоці тощо (внутрішній аспект не чіпаємо), але головне - з поразкою на виборах тОму, на кому лежить основна вина в теперішній ситуації.
Тобто як не крути, в Петро Олексійович чітко асоціюється з поразкою, в не перемогою.
09.09.2025 12:30
Наступне видіння Найвеличнішого Звиздуна після "путін не нападе, всі на шашлики", чи банальне овече читання тексту на суфлері не задумуючись що там?
09.09.2025 11:37
Який на *** Донбас - Донеччина! Висловлюйся грамотно. Донбас (Донецький вугільний басейн) - це частини Донецької, Луганської, Ростовської та Дніпропетровської областей.
09.09.2025 11:38
Квн-щикам (а також спортсменам і тп) заліки ставили за стрибання по сцені, а не за знання навчальної програми
09.09.2025 12:11
Вони вже в Дніпрі і скоро сам Дніпро візьмуть. В цей дебіл все про Донбас ляля.
09.09.2025 11:41
В якому вони Дніпрі,в річці біля лівого берега Херсонської області,хіба що,раки їх там жеруть.
09.09.2025 11:47
На території Дніпровської обл.
09.09.2025 12:12
В Дніпрі вони давно карасєй годують.
09.09.2025 11:55
Ідіот, і всі хто слухає цю маячню - кретини. Йде війна на виснаження, ви довбні коли рахуєте терміни на які розраховуєте що лбз буде більш-менш статичною ************** від ситуації яка була в попередні роки і робите проекцію на майбутнє. На сьогодні ситуація кардинально відрізняється від того що було раніше, і не в кращу сторону, і тенденція м яко кажучи нехороша і немає жодного фактору, який би дозволив сподіватися, що вона зміниться на краще. Тому не буде ніяких років, все буде залежати від того, коли виснаження дійде до кретичної межі, після цього почнуться майже неконтрольовані процеси. Хто цього не розуміє - або дибіл, або звичайний шматок лайна.
09.09.2025 11:51
Та ще врахувати, що трампакс - агент кремля, і не відомо, що він може учудити, або санкції на Україну, або зброю для рашки…
09.09.2025 12:09
Дебілу ясно, що ніхто не виводитиме війська з вільної Донеччини. Але, якщо порахувати просування ворога в місяць, те, що більшість чоловікоподібного населення України среться воювати, то йтиметься явно не про роки.
09.09.2025 11:52
Ой ***! А погляд поставили - павєлітєль міров, не менше. Із штанів вилазять іміджмейкери. А чмо як було, так і залишається чмом
09.09.2025 12:06
Фото треш, да пан Бутусов за що ж ти так почав йому відсмоктувати? Давно почав, був чоловіком, а ким став ти й сам розумієш...
09.09.2025 12:18
А скільки піде життів наших щоб це утримати і завдати кацапам ці втрати ? Чи вони самі будуть дохнути ? Хто ти такий щоб розпоряджатись життям тих кого виловили на вулицях ?
09.09.2025 12:20
 
 