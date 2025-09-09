Доба на Донеччині: під ударами Краматорськ, Новодонецьк, Костянтинівка. 6 людей загинули, 10 - поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 8 вересня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
За даними ОВА, у Родинському загинула людина. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків і багатоповерхівку; у Нововікторівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки; у Білицькому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено будинок, ще один - у Слов'янську. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено промзону. У Варварівці Андріївської громади зруйновано будинок. У Новодонецькому 2 людини загинули і 2 поранені, у Криницях пошкоджено ферму. У Дружківці пошкоджено селад. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти і 4 гаражі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
