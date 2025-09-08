УКР
Новини Фото Атаки безпілотників на Донеччину
229 0

Рашисти вдарили дроном по будинку в Новодонецькому: 2 людини загинули, є поранені. ФОТО

У ніч на 8 вересня 2025 року окупаційні війська атакували ударним БпЛА "Герань-2" типу "Shahed" селище Новодонецьке Краматорського району на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької обласної прокуратури.

Як зазначається, влучання відбулося у двоповерховий житловий будинок, де у своїх оселях перебували цивільні. Пенсіонер 77 років та його 51-річна донька від отриманих травм загинули. Тілесних ушкоджень зазнали 76-річна дружина загиблого і 67-річний чоловік. Їм надано кваліфіковану допомогу.

Новодонецьке після обстрілу
Фото: Новодонецьке після обстрілу / Донецька облпрокуратура
Новодонецьке після обстрілу
Фото: Новодонецьке після обстрілу / Донецька облпрокуратура

Окрім будинку, на місці ворожої атаки пошкоджено автомобіль.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (30765) жертви (1892) Донецька область (9515) дрони (5451) Краматорський район (655) Новодонецьке (4)
