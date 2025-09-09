Війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. ВIДЕО 18+

Війська РФ завдали відверто звірячого удару авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

"Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - зауважив глава держави.

Він також наголосив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - резюмує глава держави.

Оновлена інформація

Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено. Такі наслідки жахливого удару по Яровій станом на 12:30.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм.

Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Про оновлення Філашкін повідомлятиме додатково.