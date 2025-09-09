УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10635 відвідувачів онлайн
Новини Удар РФ по Яровій на Донеччині
10 113 125

Війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. ВIДЕО 18+

Війська РФ завдали відверто звірячого удару авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

"Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - зауважив глава держави.

Він також наголосив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

Також читайте: Путін не окупує Донбас до кінця року, на це підуть роки та мільйонні втрати, - Зеленський

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - резюмує глава держави.

Оновлена інформація

Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено. Такі наслідки жахливого удару по Яровій станом на 12:30.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм.

Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Про оновлення Філашкін повідомлятиме додатково.

Ярова обстріл
Фото: Донецька ОВА

Автор: 

Донецька область (9530) Краматорський район (662) Ярова (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Наведення було, агентури кишить
показати весь коментар
09.09.2025 12:32 Відповісти
+18
Який довбойоб організував масове скупчення людей поряд з Лиманом?
показати весь коментар
09.09.2025 12:33 Відповісти
+14
Питання на Радбез нехай Сабига підіймає швидко . І ще посилайте фото особисто Фіцо та Пелигрині , які хочуть криваву нафту і газ . Угрофіни вбивають словʼян ‼️
показати весь коментар
09.09.2025 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не буду. Неможливо карткою користуватись. Згоден.
показати весь коментар
09.09.2025 14:21 Відповісти
Та там біля фронту вже давно звернули свою діяльність всі банки та вивезли банкомати - це дуже небезпечно для співробітників банків - тому і возять автівкою готівку. 100% місцевий підар навів.
показати весь коментар
09.09.2025 13:49 Відповісти
я згодний, це не життя, тому, якщо не чекаєш ворога, людина змушена перебиратися туди, де зможе отримувати пенсію з картки
показати весь коментар
09.09.2025 13:57 Відповісти
Так, заради пенсії з картки жити в чужих краях юрбою в якомусь абияк переобладнаному під притулок корівнику - воно того, звісно, варте...
показати весь коментар
09.09.2025 14:08 Відповісти
ну тоді виходить, що краще, аби х-уйловці пенсіонерів вбивали дома
показати весь коментар
09.09.2025 14:14 Відповісти
""Я думаю, це жахливо. Мені сказали, що вони помилилися..." (Д.Трамп)
показати весь коментар
09.09.2025 12:51 Відповісти
Ну наразі гундос з фламінгами дєрмака дасть отвєтку
показати весь коментар
09.09.2025 12:53 Відповісти
"Якщо людина - мудак, хтось має їй про це сказати. Бо інакше вона йтиме по життю, не знаючи діагнозу"-Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Воно-то самокритично але 20 людей до життя не повернеш!
показати весь коментар
09.09.2025 12:55 Відповісти
скільки козлів хайпують, лають всіх, крім кацапів-ваиродків.!
показати весь коментар
09.09.2025 14:19 Відповісти
Вангую ввечері буде потужний відосик потужного про накладення санкцій на рашку і все, в вдарити по кремлю слабо?! Чи там твій куратор сидить?
показати весь коментар
09.09.2025 13:00 Відповісти
100 відсотків місцевий агент! Тварина! Знайти та....по совісті "затримати"...Який жах....
показати весь коментар
09.09.2025 13:00 Відповісти
Який агент? Тут вже над Києвом ворожі дрони-розвідники серед білого дня літають, а ти про прифронтову смугу. Не сміши.
показати весь коментар
09.09.2025 13:13 Відповісти
Шкода, що про загибель цивільних на Донеччині немає такого розголосу в США та Європі. Та, навіть в Україні, нажаль.
показати весь коментар
09.09.2025 13:01 Відповісти
чтоб победить ОРКОВ нам надо самим стать ОРКАМИ !!!(((( людьми мы их не одолеем ((((
показати весь коментар
09.09.2025 13:02 Відповісти
Не розмивайте провину. Укрпошта тут не до чого, бо людям потрібно привозити гроші і це не так просто в тих місцях. Вбивця - путлер та його посіпаки.
показати весь коментар
09.09.2025 13:02 Відповісти
все вірно, але ХХІ ст. на дворі, безпечніше пенсія на картки
показати весь коментар
09.09.2025 14:24 Відповісти
Хтось злив інформацію, що там мали знаходятися військові
показати весь коментар
09.09.2025 13:04 Відповісти
На четвертый год войны давно пора включать ветхозаветный принцип - око за око, зуб за зуб. А мы с дикарями воюем по Новому Завету - постоянно обращаемся к "мировому сообществу", которому на все это насрать. В Курской, Белгородской и других областях тоже приходят за пенсией...
показати весь коментар
09.09.2025 13:05 Відповісти
Вмикай,якщо маєш зуби.
показати весь коментар
09.09.2025 13:34 Відповісти
запросто. Літаки ж попалили можна й більш політично чутливі цілі.
показати весь коментар
09.09.2025 14:16 Відповісти
Ліпше листоноша з охороною рознесла по домівкам, й ніхто в житті не зміг би поцілити як трапилося зараз.
показати весь коментар
09.09.2025 13:11 Відповісти
Якщо немає довіри, робити фото.
показати весь коментар
09.09.2025 13:18 Відповісти
мамирімин співчувач
показати весь коментар
09.09.2025 13:51 Відповісти
Тільки "смерть за смерть" успокоїть і упокоїть душі невинно убитих💀Будьте ПРОКЛЯТІ рашисти "до сьомого коліна" Ніколи ми цього НЕ ПРОСТИМ
показати весь коментар
09.09.2025 13:56 Відповісти
Агент СРУ х йло з мериканською зіркою на прапорі виконує завдання рудого звільнити придбані ним землі.
показати весь коментар
09.09.2025 14:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 