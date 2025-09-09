РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Заседание Рамштайна
272 4

Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна": Ключевые задачи – помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК

министр обороны Шмыгаль

Денис Шмыгаль и команда Министерства обороны прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас ключевая задача - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.

Также читайте: Усиление ПВО - цель номер один для этого "Рамштайна", - Зеленский

"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями.

Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул украинский министр.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2836) Рамштайн (177)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Дайте грошей а ми самі вже там впораємось"
показать весь комментарий
09.09.2025 12:35 Ответить
трумпель з своїм міністерством війни вже висказали свої наміри в допомозі,чекаємо інших...
показать весь комментарий
09.09.2025 12:55 Ответить
До хазяїна свого рижого ахметки поїхав
показать весь комментарий
09.09.2025 13:31 Ответить
Турист))
показать весь комментарий
09.09.2025 14:19 Ответить
 
 