Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна": Ключевые задачи – помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК

Денис Шмыгаль и команда Министерства обороны прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас ключевая задача - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.

"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями.

Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул украинский министр.