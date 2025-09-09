Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна": Ключевые задачи – помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК
Денис Шмыгаль и команда Министерства обороны прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас ключевая задача - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК.
"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями.
Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул украинский министр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ukrainian Tarot
показать весь комментарий09.09.2025 12:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Егор Кузнецов
показать весь комментарий09.09.2025 12:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Рус Сад
показать весь комментарий09.09.2025 13:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Olga A #374484
показать весь комментарий09.09.2025 14:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль