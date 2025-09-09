Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну": Ключові завдання - допомога, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК

Денис Шмигаль та команда Міністерства оборони прибули в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ключове завдання - забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

Також читайте: Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну", - Зеленський

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками.

Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", - наголосив український міністр.