Шмигаль прибув до Лондона на засідання "Рамштайну": Ключові завдання - допомога, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК

Денис Шмигаль та команда Міністерства оборони прибули в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ключове завдання - забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками.

Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", - наголосив український міністр.

Шмигаль Денис (4797) Рамштайн (182)
"Дайте грошей а ми самі вже там впораємось"
показати весь коментар
09.09.2025 12:35 Відповісти
трумпель з своїм міністерством війни вже висказали свої наміри в допомозі,чекаємо інших...
показати весь коментар
09.09.2025 12:55 Відповісти
До хазяїна свого рижого ахметки поїхав
показати весь коментар
09.09.2025 13:31 Відповісти
Турист))
показати весь коментар
09.09.2025 14:19 Відповісти
 
 