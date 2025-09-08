Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільником міністерства оборони Денисом Шмигалем напередодні засідання контактної групи "Рамштайн".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у відеозверненні.

"Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили", - зазначив президент.

Він додав, що посилення ППО - пріоритет на наступній зустрічі та загалом у контактах України у Європі та США.

"Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами, у цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними – усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде! – незмінно сильною", - сказав Зеленський.