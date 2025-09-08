УКР
Новини Засідання Рамштайну
Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну", - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільником міністерства оборони Денисом Шмигалем напередодні засідання контактної групи "Рамштайн".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у відеозверненні.

"Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили", - зазначив президент.

Він додав, що посилення ППО - пріоритет на наступній зустрічі та загалом у контактах України у Європі та США. 

Читайте: Зеленський провів Ставку: обговорили захист критичної інфраструктури та енергетики від російських ударів

"Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами, у цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними – усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде! – незмінно сильною", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25413) ППО (3525) Шмигаль Денис (4796) Рамштайн (182)
Топ коментарі
+6
дефективний менеджер Литвин потужному почав підсовувати старі тексти?!
показати весь коментар
08.09.2025 21:00 Відповісти
+4
вава Руки-Базуки недавно ж казав про потужне виробництво дроно-перехоплювачів
показати весь коментар
08.09.2025 20:53 Відповісти
+4
Фламінго всьо? Здулися? Гроші як завжди украдені?
показати весь коментар
08.09.2025 20:59 Відповісти
дайте ще мудрічу грошенят...
показати весь коментар
08.09.2025 20:54 Відповісти
"Так це ж було вже..." Л. Кучма
показати весь коментар
08.09.2025 20:56 Відповісти
не вкрадені а поділені між потрібними особами у процентному відношенні.
показати весь коментар
08.09.2025 21:04 Відповісти
Хвороморде прокинулось...діаліз вже проведіть йому..
показати весь коментар
08.09.2025 21:00 Відповісти
Сильне ППО - це добре - але навіть "Залізний купол" пробивається - Викотюй вже своє "Фламінго"
показати весь коментар
08.09.2025 21:04 Відповісти
Тоді відео отримає позначку 18+
😆
показати весь коментар
08.09.2025 21:11 Відповісти
Який молодець 🤨
Побалакав зі Шмигалем...
Посмикай себе за "рожевого фламінго" і йди спати.
показати весь коментар
08.09.2025 21:21 Відповісти
після посиленої "зеленої брехні" про "паляниці" "фламінго" і "дрони " стає страшно за Україну і її збройні сили...із таким брехуном і зрадником ,чи не готується "плосилена капітуляція України .е кажєучи про ЗСУ,котрі без Західної зброї .не матимуть навіть "кулєбових штикових лопат"????
показати весь коментар
08.09.2025 21:26 Відповісти
Вам тільки зараз стало страшно за Україну і її збройні сили?

показати весь коментар
08.09.2025 21:30 Відповісти
Всё таки вкусный был ,Ромштекс, при совке. Особенно в столовках 1 наценочной категории. Отбивная из говядины в тройной панировке. С фарша тоже было терпимо. Но не везде готовили.
показати весь коментар
08.09.2025 21:31 Відповісти
 
 