Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільником міністерства оборони Денисом Шмигалем напередодні засідання контактної групи "Рамштайн".
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у відеозверненні.
"Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили", - зазначив президент.
Він додав, що посилення ППО - пріоритет на наступній зустрічі та загалом у контактах України у Європі та США.
"Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами, у цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними – усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде! – незмінно сильною", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😆
Побалакав зі Шмигалем...
Посмикай себе за "рожевого фламінго" і йди спати.