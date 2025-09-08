Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой министерства обороны накануне заседания контактной группы "Рамштайн".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Накануне основательно говорили с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, продолжалось совещание относительно деталей обеспечения осени - зимы этого года и бюджета следующего. Министр в эти дни будет на встрече "Рамштайн" - ключевые цели мы определили", - отметил президент.

Он добавил, что усиление ПВО - главный приоритете на следующей встрече и вообще в контактах Украины в Европе и США.

"Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств. Впереди много работы с нашими партнерами, в этой работе мы все должны быть одинаково эффективными - все государственные институты, каждый, кто контактирует с нашими друзьями в мире, все, кто работает на оборону. Украинская армия должна быть - и будет! - неизменно сильной", - сказал Зеленский.