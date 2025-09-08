РУС
Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна", – Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой министерства обороны накануне заседания контактной группы "Рамштайн".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Накануне основательно говорили с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, продолжалось совещание относительно деталей обеспечения осени - зимы этого года и бюджета следующего. Министр в эти дни будет на встрече "Рамштайн" - ключевые цели мы определили", - отметил президент.

Он добавил, что усиление ПВО - главный приоритете на следующей встрече и вообще в контактах Украины в Европе и США.

Читайте: Зеленский провел Ставку: обсудили защиту критической инфраструктуры и энергетики от российских ударов

"Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств. Впереди много работы с нашими партнерами, в этой работе мы все должны быть одинаково эффективными - все государственные институты, каждый, кто контактирует с нашими друзьями в мире, все, кто работает на оборону. Украинская армия должна быть - и будет! - неизменно сильной", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21870) ПВО (3079) Шмыгаль Денис (2836) Рамштайн (177)
Фламінго всьо? Здулися? Гроші як завжди украдені?
08.09.2025 20:59 Ответить
дефективний менеджер Литвин потужному почав підсовувати старі тексти?!
08.09.2025 21:00 Ответить
вава Руки-Базуки недавно ж казав про потужне виробництво дроно-перехоплювачів
08.09.2025 20:53 Ответить
вава Руки-Базуки недавно ж казав про потужне виробництво дроно-перехоплювачів
08.09.2025 20:53 Ответить
дайте ще мудрічу грошенят...
08.09.2025 20:54 Ответить
"Так це ж було вже..." Л. Кучма
08.09.2025 20:56 Ответить
Фламінго всьо? Здулися? Гроші як завжди украдені?
08.09.2025 20:59 Ответить
не вкрадені а поділені між потрібними особами у процентному відношенні.
08.09.2025 21:04 Ответить
Украина ударила по оккупантам в Донецке - вероятно, ракетами «Фламинго». Возможная цель - склады топлива.- з новин Олександра Кушніра

а в мене питання -усі ці дні чуємо МАБУТЬ ТО ФЛАМІНГО ? Якщо кіношна фірма та керівники кіношники дизайнери роблять ФЛАМІНГО - то може це прикриття ракет ПАРТНЕРІВ- отой мультик- презентація про Фламінго? від дізайнерки залізбетіонних інсталяцій міської архітектури
08.09.2025 22:07 Ответить
дефективний менеджер Литвин потужному почав підсовувати старі тексти?!
08.09.2025 21:00 Ответить
ППО будемо загальновійськову операцію робить по звільненню Мелітополя? Яка стратегія у Зеленського на військові дії?
08.09.2025 21:37 Ответить
Хвороморде прокинулось...діаліз вже проведіть йому..
08.09.2025 21:00 Ответить
Сильне ППО - це добре - але навіть "Залізний купол" пробивається - Викотюй вже своє "Фламінго"
08.09.2025 21:04 Ответить
Тоді відео отримає позначку 18+
😆
08.09.2025 21:11 Ответить
Який молодець 🤨
Побалакав зі Шмигалем...
Посмикай себе за "рожевого фламінго" і йди спати.
08.09.2025 21:21 Ответить
після посиленої "зеленої брехні" про "паляниці" "фламінго" і "дрони " стає страшно за Україну і її збройні сили...із таким брехуном і зрадником ,чи не готується "плосилена капітуляція України .е кажєучи про ЗСУ,котрі без Західної зброї .не матимуть навіть "кулєбових штикових лопат"????
показать весь комментарий
08.09.2025 21:26 Ответить
Вам тільки зараз стало страшно за Україну і її збройні сили?

08.09.2025 21:30 Ответить
а де Ти щось про якийсь страх вичитав...???Кидай "шмурдяк тягнути" в "принюшку з клеєм"
08.09.2025 21:37 Ответить
в твоєму каменті. "стає страшно за Україну і її збройні сили". Ти якийсь дивний...
08.09.2025 21:47 Ответить
Всё таки вкусный был ,Ромштекс, при совке. Особенно в столовках 1 наценочной категории. Отбивная из говядины в тройной панировке. С фарша тоже было терпимо. Но не везде готовили.
08.09.2025 21:31 Ответить
И шашлык...
08.09.2025 21:39 Ответить
не пішов би він НХ! пінгвін, просравший напад підерації, незважаючи на попередження, бездарно просравший території і людей, просравший кадрову політику призначеннями зрадників і мародерів з числа своїх незамінних менеджерів і сусідів по кварталу, мстиве створіння яке руками гнилого малька і ******** дискредитує антикорупційні органи та розслідувачів, яке мародерить на всьому, від доріг і гуманітарки до дронів, мін, снарядів і ракет патякає про посилення обороноздатності?! цього гідранта потрібно ставити в стійло.
08.09.2025 22:09 Ответить
Я би на їх місці більше нічого не записував, всі теми найпотужніше висвітлення, за допомогою ШІ компіліровати на кожний день сюжет і не відволікати наймудрішого від дум про долю Світу.
08.09.2025 22:32 Ответить
08.09.2025 22:49 Ответить
 
 