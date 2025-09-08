Зеленский провел Ставку: обсудили защиту критической инфраструктуры и энергетики от российских ударов

В понедельник, 8 сентября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего по защите критической инфраструктуры и энергетики.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку - прежде всего технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график поставок. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и прежде всего энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики", - рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное - это стабильность системы".

Также президент рассказал, что были доклады по нашему производству дронов: качество дронов, количественные показатели.

"Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, и в том числе дальнобойного оружия. Были также сегодня доклады военных. Фронт, обеспечение наших сил. Больше всего внимания - Донецкой области, Харьковщине, Запорожью. Постоянные российские удары по Херсону. Жесткие активные действия продолжаются и в приграничье Сумщины. Благодарен каждому нашему подразделению за стойкость и уничтожение оккупанта", - сказал глава государства.

