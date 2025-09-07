На следующей неделе состоится технологическая Ставка, рассмотрят развитие ракетных программ и масштабирование производства дронов-перехватчиков, - Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал заседание технологической Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (7 сентября. - Ред.) на совещании у президента Украины доложил о состоянии выполнения задач в секторе безопасности и обороны. Одно из ключевых решений - уже на этой неделе проведем технологическую Ставку", - рассказал Умеров.

По словам чиновника, на повестке дня - вопросы, которые определяют нашу способность бить врага на расстоянии и усиливать нашу защиту. А именно:

развитие ракетных программ: баллистические, крылатые и зенитные системы;

масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников;

состояние мобильной связи в Украине - покрытие, качество, проблемные вопросы.

"Приоритет неизменен: защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Это вопросы, от которых напрямую зависит жизнь людей и результат на фронте", - добавил секретарь СНБО.

