На следующей неделе состоится технологическая Ставка, рассмотрят развитие ракетных программ и масштабирование производства дронов-перехватчиков, - Умеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал заседание технологической Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня (7 сентября. - Ред.) на совещании у президента Украины доложил о состоянии выполнения задач в секторе безопасности и обороны. Одно из ключевых решений - уже на этой неделе проведем технологическую Ставку", - рассказал Умеров.
По словам чиновника, на повестке дня - вопросы, которые определяют нашу способность бить врага на расстоянии и усиливать нашу защиту. А именно:
- развитие ракетных программ: баллистические, крылатые и зенитные системы;
- масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников;
- состояние мобильной связи в Украине - покрытие, качество, проблемные вопросы.
"Приоритет неизменен: защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Это вопросы, от которых напрямую зависит жизнь людей и результат на фронте", - добавил секретарь СНБО.
СБУ, має доставити їх, як і христенка, в Україну!!!
Ю.Касьянов:
Нічна повітряна атака наочно продемонструвала і всю слабкість нашої української ППО, і безпорадність нашої далекобійної зброї, і помилки державної політики в розвитку цих двох найважливіших складових ******** війни, і показала також причини цих помилок, цієї слабкісті, цієї безпорадності - масовий дилетантизм і корупцію у верхах.
Ось тільки не треба переможних реляцій - мовляв, летіли 805 шахедів, а ми майже всі збили (747). Якби це було так, то звідки стільки пожеж, зруйнованих житлових будинків, уражених військових об'єктів (а вони є - всім відомо).
Fire Point до середини 2023 року про компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як про сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів. На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень.
Навіть Ілон Маск зі своїми фантастичними космічними ракетами, старлінками і теслами не може похвалитися такими успіхами!
Україні є (поки є) й інші видатні розробники та виробники дронів, які вже багато років розробляють і виробляють чудові дрони, не такі, звичайно, прекрасні, як ті, що роблять діячі кіномистецтва, але теж дуже потрібні на війні. Грошей на ці дрони в бюджеті немає, і було б добре, якби президент попросив у данців кілька жалюгідних мільйонів і для інших проектів.
B українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні. Їм треба воювати прямо зараз, стримувати атаки ворога, щоб ворог не прорвав нашу оборону, і тоді вже в Данії та інших теплих місцях можуть опинитися не тільки заводи Fire Point, але і офіс президента.
🤭😆😂
"Паляниця"
"Довгий Нептун"
"Рожевий фламінго"
Які назви будуть далі?
Дрон перехоплювач - "Чебурек"?
Дрон доставки - "Зелений віслюк"?
Скуповують китайський непотріб і видають за власні розробки.
Толку з тих дронів-перехоплювачів в боротьбі з шахедами нуль, але гроші💰 на цей 💩все одно виділяють.