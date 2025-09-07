УКР
Наступного тижня відбудеться технологічна Ставка, розглянуть розвиток ракетних програм і масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, - Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував засідання технологічної Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (7 вересня, - ред.) на нараді у президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - розповів Умєров.

За словами посадовця, на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист. А саме:

  • розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;
  • масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
  • стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав секретар РНБО.

Читайте також: Україна активно розробляє далекобійність, але є великий виклик з фінансами, - Зеленський

+16
Так нам же президент уже докладывал про успешное масштабирование. Или после сегодняшней ночи нужно хоть что-то ляпнуть?
07.09.2025 20:43 Відповісти
07.09.2025 20:43 Відповісти
+10
Це просто піздєц....
07.09.2025 20:48 Відповісти
07.09.2025 20:48 Відповісти
+9
А у них якісь ставки,трансформації,хаби, може підете по хорошому?
07.09.2025 20:49 Відповісти
07.09.2025 20:49 Відповісти
Так нам же президент уже докладывал про успешное масштабирование. Или после сегодняшней ночи нужно хоть что-то ляпнуть?
07.09.2025 20:43 Відповісти
07.09.2025 20:43 Відповісти
Який саме президент? Умєров теж президент, бо ми всі президенти. © Має право на свою доповідь.)
07.09.2025 20:53 Відповісти
07.09.2025 20:53 Відповісти
Рустем. В Мусафире ставка буде да. Чебуреки. Янтыки.
07.09.2025 21:19 Відповісти
07.09.2025 21:19 Відповісти
Головні доповідачі, це особи з оточення зеленського, міндіч, шурма, шифери, шуфрич, каламойським, кисліцин, катлєта та Потікавші Генпрокурорські з гончаруком і бакановим!!
СБУ, має доставити їх, як і христенка, в Україну!!!
07.09.2025 21:22 Відповісти
07.09.2025 21:22 Відповісти
Це просто піздєц....
07.09.2025 20:48 Відповісти
07.09.2025 20:48 Відповісти
Поки тут масштабують,там вже зробиди протидію, яка вже серійно виробляється і встановлюється на "крила".
07.09.2025 20:48 Відповісти
07.09.2025 20:48 Відповісти
А у них якісь ставки,трансформації,хаби, може підете по хорошому?
07.09.2025 20:49 Відповісти
07.09.2025 20:49 Відповісти
Не, эти сами уже не уйдут. Они смогут только убежать. Потерять власть и остаться в стране они уже не могут.
07.09.2025 20:55 Відповісти
07.09.2025 20:55 Відповісти
эти пришло навсегда. убегают и далее будут бежать из страны украинцы .
07.09.2025 22:04 Відповісти
07.09.2025 22:04 Відповісти
Цьому чоловіку чебуреки пекти,а не займатись оборонкою.
Ю.Касьянов:
Нічна повітряна атака наочно продемонструвала і всю слабкість нашої української ППО, і безпорадність нашої далекобійної зброї, і помилки державної політики в розвитку цих двох найважливіших складових ******** війни, і показала також причини цих помилок, цієї слабкісті, цієї безпорадності - масовий дилетантизм і корупцію у верхах.

Ось тільки не треба переможних реляцій - мовляв, летіли 805 шахедів, а ми майже всі збили (747). Якби це було так, то звідки стільки пожеж, зруйнованих житлових будинків, уражених військових об'єктів (а вони є - всім відомо).
07.09.2025 20:51 Відповісти
07.09.2025 20:51 Відповісти
Юрій Касьянов
Fire Point до середини 2023 року про компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як про сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів. На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень.

Навіть Ілон Маск зі своїми фантастичними космічними ракетами, старлінками і теслами не може похвалитися такими успіхами!
Україні є (поки є) й інші видатні розробники та виробники дронів, які вже багато років розробляють і виробляють чудові дрони, не такі, звичайно, прекрасні, як ті, що роблять діячі кіномистецтва, але теж дуже потрібні на війні. Грошей на ці дрони в бюджеті немає, і було б добре, якби президент попросив у данців кілька жалюгідних мільйонів і для інших проектів.
B українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні. Їм треба воювати прямо зараз, стримувати атаки ворога, щоб ворог не прорвав нашу оборону, і тоді вже в Данії та інших теплих місцях можуть опинитися не тільки заводи Fire Point, але і офіс президента.
07.09.2025 21:05 Відповісти
07.09.2025 21:05 Відповісти
Где-то я это уже читал. При том довольно давно и регулярно. Клоуны.)
07.09.2025 20:53 Відповісти
07.09.2025 20:53 Відповісти
Буде заявлено про запуск в серію балістичної ракети "Діаболо". І плановий випуск по 10 штук в місяць, а до кінця року 80 штук в місяць. Всім відомій фірмі виділять додаткові 100 мільярдів.
07.09.2025 20:57 Відповісти
07.09.2025 20:57 Відповісти
Наступного тижня відбудеться роспилочна Ставка
07.09.2025 20:58 Відповісти
07.09.2025 20:58 Відповісти
Не рано масштабуємо дрони-перехоплювачі? Може потягнемо до зими? В темряві буде легше брехати один одному - не буде видно очей.
07.09.2025 21:01 Відповісти
07.09.2025 21:01 Відповісти
Це, типу, як мільярд дерев???
07.09.2025 21:01 Відповісти
07.09.2025 21:01 Відповісти
А "гігават потужності "мля?! 😡
🤭😆😂
07.09.2025 21:23 Відповісти
07.09.2025 21:23 Відповісти
Шо його розглядати? а виробляти?
07.09.2025 21:02 Відповісти
07.09.2025 21:02 Відповісти
Це "масштабування" вже розробляють півроку, а про ракетні програми взагалі десь з 2016 говорять.
07.09.2025 21:02 Відповісти
07.09.2025 21:02 Відповісти
"Трембіта"
"Паляниця"
"Довгий Нептун"
"Рожевий фламінго"
Які назви будуть далі?
Дрон перехоплювач - "Чебурек"?
Дрон доставки - "Зелений віслюк"?

Скуповують китайський непотріб і видають за власні розробки.
Толку з тих дронів-перехоплювачів в боротьбі з шахедами нуль, але гроші💰 на цей 💩все одно виділяють.
07.09.2025 21:10 Відповісти
07.09.2025 21:10 Відповісти
язиком *******-не вилами махати. 1м1тац1я бурно1 д1яльност1.
07.09.2025 21:26 Відповісти
07.09.2025 21:26 Відповісти
шановні масштабувальники вам потрібно 24на7 не виходити з технологічних ставок поки не буде результатів а ви тільки язиками чешете а кожну ніч діти гинуть
07.09.2025 21:28 Відповісти
07.09.2025 21:28 Відповісти
,,состоится технологическая Ставка,,---особенно удивило, что слово ,Ставка, с большой буквы в средине предложения! Читая, чуть привстал---на всякий случай. Уже для стёба нет задора и огня. Ржать издеватся не ко времени, как бы не заплакать потом. Фронт откатывается назад, со слов тех кто уже отвоевал, картина ещё хреновей. Зима на носу. Ну чуть стёба вкину. Узнать бы какой бестолочи пришло в башку скудоубогую, назвать ракету именем породы птицы, что почти всегда стоит на одной ноге!? Наблюдал за фламинго в далёкой молодости на окраине г. Коломбо, Шри Ланка. Их когда много и толпой, кажутся розовыми---хорошо хоть не голубые!
07.09.2025 21:32 Відповісти
07.09.2025 21:32 Відповісти
Шо,оп'ять?Ви без наради у президента ну ніяк не можете?Чи може чекаєте що вам хтось скаже "Фас!?"
07.09.2025 21:42 Відповісти
07.09.2025 21:42 Відповісти
Ну судя по тому, что на денежные потоки дронов и ракет, сели какие то очередные клоуны продюсеры, совещание будет с 95 кварталом.
07.09.2025 22:26 Відповісти
07.09.2025 22:26 Відповісти
********.
07.09.2025 22:33 Відповісти
07.09.2025 22:33 Відповісти
На так званій ''технологічній ставці'' Зеленський буде ділити за ''відкати'' західні фінанси між своїми друзями - Міндічом, Єрмаком, Арахамією, Чернишовим, Юзіком, Бакановим, Шефіром, Татаровим, Федоровим, Шмигалем, Стефанчуком...
07.09.2025 22:34 Відповісти
07.09.2025 22:34 Відповісти
За час, коли це опудало очолювало міноборони, міністерство практично не функціонувало. Тепер воно курує це міністерство. #иди та татари рятують неньку, ну-ну...
07.09.2025 22:42 Відповісти
07.09.2025 22:42 Відповісти
 
 