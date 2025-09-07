Наступного тижня відбудеться технологічна Ставка, розглянуть розвиток ракетних програм і масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, - Умєров
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував засідання технологічної Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (7 вересня, - ред.) на нараді у президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - розповів Умєров.
За словами посадовця, на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист. А саме:
- розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;
- масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
- стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.
"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав секретар РНБО.
СБУ, має доставити їх, як і христенка, в Україну!!!
Ю.Касьянов:
Нічна повітряна атака наочно продемонструвала і всю слабкість нашої української ППО, і безпорадність нашої далекобійної зброї, і помилки державної політики в розвитку цих двох найважливіших складових ******** війни, і показала також причини цих помилок, цієї слабкісті, цієї безпорадності - масовий дилетантизм і корупцію у верхах.
Ось тільки не треба переможних реляцій - мовляв, летіли 805 шахедів, а ми майже всі збили (747). Якби це було так, то звідки стільки пожеж, зруйнованих житлових будинків, уражених військових об'єктів (а вони є - всім відомо).
Fire Point до середини 2023 року про компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як про сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів. На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень.
Навіть Ілон Маск зі своїми фантастичними космічними ракетами, старлінками і теслами не може похвалитися такими успіхами!
Україні є (поки є) й інші видатні розробники та виробники дронів, які вже багато років розробляють і виробляють чудові дрони, не такі, звичайно, прекрасні, як ті, що роблять діячі кіномистецтва, але теж дуже потрібні на війні. Грошей на ці дрони в бюджеті немає, і було б добре, якби президент попросив у данців кілька жалюгідних мільйонів і для інших проектів.
B українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні. Їм треба воювати прямо зараз, стримувати атаки ворога, щоб ворог не прорвав нашу оборону, і тоді вже в Данії та інших теплих місцях можуть опинитися не тільки заводи Fire Point, але і офіс президента.
🤭😆😂
"Паляниця"
"Довгий Нептун"
"Рожевий фламінго"
Які назви будуть далі?
Дрон перехоплювач - "Чебурек"?
Дрон доставки - "Зелений віслюк"?
Скуповують китайський непотріб і видають за власні розробки.
Толку з тих дронів-перехоплювачів в боротьбі з шахедами нуль, але гроші💰 на цей 💩все одно виділяють.