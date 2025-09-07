Наступного тижня відбудеться технологічна Ставка, розглянуть розвиток ракетних програм і масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, - Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував засідання технологічної Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (7 вересня, - ред.) на нараді у президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - розповів Умєров.

За словами посадовця, на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист. А саме:

розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;

масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;

стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав секретар РНБО.

