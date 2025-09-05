УКР
Україна активно розробляє далекобійність, але є великий виклик з фінансами, - Зеленський

Зеленський розповів про розвиток далекобійного озброєння України

В Україні активно розвивається виробництво далекобійного озброєння, однак є "великий виклик" щодо фінансування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою, інформує Цензор.НЕТ.

"Далекобійність українськими фахівцями розвивається. Багато чого розроблено, багато чого виправлено. І випробування були позитивні. Я думаю, що напевно якусь інформацію ви маєте, а якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами", - сказав глава держави.

За його словами, далекобійна зброя –– це точно гарантія безпеки для України. Однак поки що фінансів не вистачає, але влада працює над розв’язанням цієї проблеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України: лише добре гарантований мир може бути міцним і тривалим, - Каріс

"Є кілька зустрічей, і на рівні європейських лідерів, які відбудуться. Сьогодні ми проговорювали з президентом Коштою, буде порушуватись питання. Там є окремий кластер щодо дронів та ракет", - уточнив президент.

Зеленський зауважив, що тут Україна має дефіцит $6 млрд, і це "серйозний виклик для нас".

Голова держави нагадав, що Україна розвиває спільне виробництво з державами Європи.

"Перша така лінія запускається в Данії, і такі лінії будуть відкриватись в інших країнах Європи", - додав він.

Також читайте: Зеленський і Кошта обговорили участь України у програмі SAFE, рух до членства в ЄС та санкційну політику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25372) зброя (7717) ракети (4163)
+14
зеленський закидає рашку далекобійними балабололістичними ракетами, запущеними з телемарафону, на який кошти знаходяться!
05.09.2025 15:29 Відповісти
+10
В чернишова займи...
05.09.2025 15:36 Відповісти
+10
Надо меньше пи@дить и все будет. Просто меньше пи@деть и пи@дить. И просто молча вкалывать. Видосики тут не помогут.
05.09.2025 15:39 Відповісти
А шо такое?
05.09.2025 15:26 Відповісти
Порошенко все вкрав.І брата вбив.Які гроші???
05.09.2025 15:44 Відповісти
Пропоную проїхатися разом хоча б по столиці й по селам поруч і подивитися та попитати як тамтешні мешканці долають фінансові виклики, й можливо вони добровільно захочуть допомогти країні котра на межі виживання?
05.09.2025 15:28 Відповісти
А може держава вже почне виконувати свої прямі обов'язки, а не лізти в кишені до людей? Бо або вона фінансує армію і оборону - або "не можеш срати, не мучай жопу".
05.09.2025 16:42 Відповісти
230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе у Києві Джерело: https://censor.net/n3572411
05.09.2025 15:29 Відповісти
Асфальт - это святое.
05.09.2025 15:54 Відповісти
"Асфальт - наше черное золото" (хрипатое клоунятко)🤡
05.09.2025 15:59 Відповісти
Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж
Джерело: https://censor.net/n3572375
Збитки на 29 мільйонів: НАБУ викрило п'ятьох посадовців на корупційних закупівлях програмного забезпечення
Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн.
Джерело: https://censor.net/n3572133
Придбану за 21,6 млн грн квартиру оформив на дружину: Генерала СБУ Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні, - НАБУ.

І т.д.
05.09.2025 16:10 Відповісти
Бубачка,хто вкрав гроші?
05.09.2025 15:33 Відповісти
Шо багато крадуть,аяяяяяй.
05.09.2025 15:35 Відповісти
То маєте ж в планах витратити 600 млн євро на купівлю любими способами кацапського мотлоху - старі реактори. Щоб прив'язати Україну в залежність кацапських спеців? А на школи, виплати покаліченим та померлим воїнам, на зарплатню воюючим - грошей НЕМА!
05.09.2025 15:34 Відповісти
Если бы было только так. Это чистейшая мошенническая афера. И все кто причастны знают об этом. Болгары работают с этой схемой не одно десятилетие.
05.09.2025 15:39 Відповісти
Треба було головою думати, а не дупою. Не красти на дорогах, а займатися обороною. Принаймі, не згортати , а продовжувати ракетну програму Порошенко
05.09.2025 15:37 Відповісти
Від цієї фамилії у лідора істерика.
05.09.2025 15:39 Відповісти
Наверху кого не торкнись сиплються лями доларів - бач куди допомога розходиться?
05.09.2025 15:38 Відповісти
Між тим кошти на постійне підняття космічних зарплат чиновників, суддів, прокурорів та іншої челяді знаходять. А з тих що виділяються на далекобійну збройну розкрадаю не менше половини.
05.09.2025 15:38 Відповісти
Ні дороги важливіше,йолочки наприклад садят
05.09.2025 15:38 Відповісти
З бруківкою, телемарафоном нема проблем? вистачає фінансування? мразь ЗЕлена!!!!
05.09.2025 15:38 Відповісти
- Діпстрайки, мільйон дронів, фломінхо!
- А де результати?
- Еее, так дайте ще грошей!
05.09.2025 15:43 Відповісти
Десятки мільонів витрацають на зукупівлю автозаків,позашляховіків для поліції,щоб захищати ригозелену погань від Українців,а на захист Українців грошей немає,вот така вона " країна мрій" зеленського. жріТЕ.
05.09.2025 15:46 Відповісти
Зеленський, контролюй особисто витрати на виробництво ракет . Без Ермака
05.09.2025 15:47 Відповісти
Та без Шмигаля та Свириденко ( ці менеджери з Ахметовим діляться)
05.09.2025 15:48 Відповісти
Оця небрита попрошайка вже надоїда, так ти по карманам пошукай в себе!
05.09.2025 15:49 Відповісти
На золоті унітази не дають дають вкрасти коломойській шоблі от «виклик з фінансами».
05.09.2025 15:53 Відповісти
У нас дійсно є великий виклик з фінансами - сказав глава держави.

Я так розумію, міндічу не вистарчає на новий унітаз з золота, а у найвеличнішого лідора ********** закінчуються запаси стимулюючих речовин із Колумбії
05.09.2025 15:57 Відповісти
Красти пробував менше, щоби коштів вистачало?
А, взагалі то, тобі, пиз#унові, притомні люди давно вже не вірять.
05.09.2025 16:02 Відповісти
******** попередники,сто пудов.
05.09.2025 16:05 Відповісти
Скажи своїм 5-6 потужним менеджерам щоб не крали.Свойому оточенню теж.
05.09.2025 16:11 Відповісти
В країні де чиновники мають по 100 квартир, поліцаям завозять сотнями нових автомобілів, країна б'є рекорди по купівлі електрокарів в тому числі китайських, будуються нові дороги, і житлові мікрорайони і ще багато чого, і не вистачає фінансів на далекобійну зброю?
05.09.2025 16:16 Відповісти
"Рада розблокувала підписання закону про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів"

денег нет, держитесь, здоровья всем, удачи
05.09.2025 16:16 Відповісти
вот еще денег нет:

"230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе"
05.09.2025 16:19 Відповісти
Та да, "ми жє нє сможєм строіть дорогі".
Чули колись...
05.09.2025 16:33 Відповісти
 
 