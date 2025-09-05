Україна активно розробляє далекобійність, але є великий виклик з фінансами, - Зеленський

В Україні активно розвивається виробництво далекобійного озброєння, однак є "великий виклик" щодо фінансування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою, інформує Цензор.НЕТ.

"Далекобійність українськими фахівцями розвивається. Багато чого розроблено, багато чого виправлено. І випробування були позитивні. Я думаю, що напевно якусь інформацію ви маєте, а якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами", - сказав глава держави.

За його словами, далекобійна зброя –– це точно гарантія безпеки для України. Однак поки що фінансів не вистачає, але влада працює над розв’язанням цієї проблеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України: лише добре гарантований мир може бути міцним і тривалим, - Каріс

"Є кілька зустрічей, і на рівні європейських лідерів, які відбудуться. Сьогодні ми проговорювали з президентом Коштою, буде порушуватись питання. Там є окремий кластер щодо дронів та ракет", - уточнив президент.

Зеленський зауважив, що тут Україна має дефіцит $6 млрд, і це "серйозний виклик для нас".

Голова держави нагадав, що Україна розвиває спільне виробництво з державами Європи.

"Перша така лінія запускається в Данії, і такі лінії будуть відкриватись в інших країнах Європи", - додав він.

Також читайте: Зеленський і Кошта обговорили участь України у програмі SAFE, рух до членства в ЄС та санкційну політику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж