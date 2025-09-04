Збитки на 29 мільйонів: НАБУ викрило п’ятьох посадовців на корупційних закупівлях програмного забезпечення

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Зорема, серед підозрюваних:

колишній заступник міністра соціальної політики;

керівник департаменту Мінсоцполітики;

колишній заступник голови Держспецзв'язку;

власник групи компаній (організатор схеми);

його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України.

Як розповіли в НАБУ, у 2020-2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт із інформатизації, на який витратили понад $950 тис., щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії.

Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який надав програмне забезпечення за завищеною ціною, що призвело до збитків державному бюджету на понад 29 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб Збройних Сил України.

Перед тим Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця Служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).