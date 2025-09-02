НАБУ повідомило про підозру ексголові департаменту СБУ Вітюку. Його дружина отримувала кошти від фігурантів корупційної справи в "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, не вказуючи прізвища топпосадовця. Але обставини справи вказують, що йдеться про ексголову департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї, хоча за договором її вартість становила лише 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, цей член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

"Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою", – повідомили у НАБУ.

До того ж зібрані слідчими докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн член сім’ї посадовця не змін надати, додали у НАБУ.

Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Слідства.Інфо" встановили, що дружина на той час голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка Юлія у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську ринковою вартістю понад 21 мільйон гривень.

Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б, Вітюк офіційно заробляв 1,8 млн грн на рік. Натомість його дружина отримала 9,4 млн грн у 2022 році та 13,4 млн грн – у 2023 році як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації розслідування журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Зокрема, вказівки працівникам ТЦК нібто давали підлеглі Вітюка у СБУ, стверджують журналісти програми.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Зрештою, голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов’язків керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У пресцентрі СБУ стверджували, що Вітюк на час проведення перевірки проходитиме службу у підрозділі очолюваного ним департаменту, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А". А 1 травня 2024 року президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту.

Однак згодом Іллю Вітюка помітили на заході, який присвятили розвитку РЕБ у Збройних Силах України. Фото з Вітюком у вишиванці на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила одна з учасниць заходу. Та коли довкола фото розгорівся скандал, допис видалили.

При цьому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка не виявило ознак незаконного збагачення.

Також журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту" як оперативник служби. Інформацію про це "Слідству.Інфо" підтвердили в офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк. Пізніше відео було видалено з мережі.