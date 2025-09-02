Нацполіція викрила схему розкрадання 25 мільйонів, виділених на електроенергію для ЗСУ

Національна поліція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб Збройних Сил України. До оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного підприємства.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Як повідомляється, вони незаконно заволоділи коштами під приводом нібито "коливань на ринку" цін на електроенергію. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади у двох областях, уклав низку договорів із підконтрольним товариством на поставки електроенергії для потреб військових підрозділів.

Згодом умови контрактів були змінені без об'єктивних підстав – ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито "коливань на ринку". Таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.

Поліцейські зібрали докази та повідомили ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства про підозру.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 – привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна.

