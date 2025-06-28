Правоохоронці викрили ексзаступника мера Харкова на розкраданні мільйонів, виділених на фортифікації

Правоохоронці викрила злочинну організацію на чолі з ексзаступником мера Харкова. Зловмисники підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн бюджетних кошти, виділених на фортифікації.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram.

"Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови міста Харків", – зазначив він.

До складу угрупування, крім організатора входили четверо виконавців, серед яких: двоє керівників підприємств та двоє фізичних осіб підприємців.

Як пояснив генпрокурор, організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до схеми керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які закупили майно для облаштування фортифікації за цінами, завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

"Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 млн гривень. У межах досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації", – наголосив Кравченко.

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Під час обшуків на території Харкова та Харківської області вилучено компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Усіх учасників злочинної організації затримано, щодо підозрюваних скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.