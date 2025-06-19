Уряд виділив 237 мільйонів для завершення будівництва фортифікацій у двох областях

Кабінет Міністрів виділив 237,7 млн грн на завершення будівництва фортифікаційних споруд у Харківській та Чернігівській областях.

Про це свідчить розпорядження уряду №581 від 18 червня.

Зокрема, кошти спрямують на заходи, пов’язані із зміцненням обороноздатності держави, для завершення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Згідно з розпорядженням, Харківській обласній державній адміністрації на це виділено 210,4 млн грн, і Чернігівській обласній державній адміністрації – 27,3 млн грн.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.