Кабмін вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд

Кабінет Міністрів вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 25 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові", – пояснив прем’єр-міністр.

З цією метою Кабмін затвердив Порядок створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Порядок визначає процедуру створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану", – написав Мельничук у Telegram.

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Як повідомлялося, у січні-квітні 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що кошти на зведення фортифікаційних споруд, заплановане Генеральним штабом та Міністерством оборони, виділені в повному обсязі. Водночас Шмигаль зауважував, що терміни та плани зведення таких споруд належать до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.