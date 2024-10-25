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Новини
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Кабмін вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд

шмигаль оглянув будівництво фортифікацій на Харківщині

Кабінет Міністрів вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 25 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові", – пояснив прем’єр-міністр.

З цією метою Кабмін затвердив Порядок створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Порядок визначає процедуру створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану", – написав Мельничук у Telegram.

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Як повідомлялося, у січні-квітні 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.

Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що кошти на зведення фортифікаційних споруд, заплановане Генеральним штабом та Міністерством оборони, виділені в повному обсязі. Водночас Шмигаль зауважував, що терміни та плани зведення таких споруд належать до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.

Автор: 

Кабмін (7806) Шмигаль Денис (1520) фортифікації (25)


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Топ коментарі
+5
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25.10.2024 15:20 Відповісти
+4
Резерв матеріалів це добре.
А почати будувати вони вирішили?
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25.10.2024 15:14 Відповісти
+4
Кабмін і тут вирішив вкрасти.
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25.10.2024 15:29 Відповісти
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Резерв матеріалів це добре.
А почати будувати вони вирішили?
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25.10.2024 15:14 Відповісти
Резерв вкраденого -це повітря.
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25.10.2024 15:28 Відповісти
Потім резерв 'з'їдять миші, як завжди
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26.10.2024 00:17 Відповісти
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25.10.2024 15:20 Відповісти
кацапи хитрі ****.
вербують неповнолітніх.
тому ніякої відповідальності, крім підсрачника.
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25.10.2024 15:24 Відповісти
Те що кацапи вважають себе хитрішими за сатану згоден, але думаю і неповнолітні теж можуть рити окопи і бліндажи, оформити можна яка уроки праці або практика (безстрокова), бо буде вибір - або конфіскація майна у батьків або їхнє чадо їде в трудовий табір, думаю батьки підпалювачів з радістю погодяться на другий варіант.
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25.10.2024 15:29 Відповісти
тут один, дуже патріотичний вірянин корчинський, вже запропонував 14 літніх на передову.
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25.10.2024 15:33 Відповісти
Корчинського як кремлівця на передову першого, а то що він пропонує то його проблеми.
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27.10.2024 00:05 Відповісти
фортифікаційних споруд майже немає,але резерв для розкрадання вже є
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25.10.2024 15:21 Відповісти
зрозуміло!
мсек прикрили, а тирити не можна зупинятися.
тому, на паперах та в звітностях, будуть і скоали і на складах повно всього. а як перевірка, то все миші поїли!
який в сраку резервний фонд?
фортифікації потрібні сьогодні, зараз, завжди!!! днем і в ночі! літом і зимою!
три ліній! п'ять ліній! і в глиб і в шир!
сьогодні приїхали корейці, завтра приїдуть перси, після завтра приїдуть китайці.....
***, коли ці падли нажруться....
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25.10.2024 15:23 Відповісти
Кабмін і тут вирішив вкрасти.
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25.10.2024 15:29 Відповісти
А той резерв буде зберігптися а тому складі де миші зерно зжерли ? Везе тим миша
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25.10.2024 16:17 Відповісти

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