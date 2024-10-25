Кабмін вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд
Кабінет Міністрів вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 25 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові", – пояснив прем’єр-міністр.
З цією метою Кабмін затвердив Порядок створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Порядок визначає процедуру створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану", – написав Мельничук у Telegram.
Як повідомлялося, у січні-квітні 2024 року Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд 38 мільярдів гривень.
Більшість коштів отримали обласні адміністрації, які проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.
Наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що кошти на зведення фортифікаційних споруд, заплановане Генеральним штабом та Міністерством оборони, виділені в повному обсязі. Водночас Шмигаль зауважував, що терміни та плани зведення таких споруд належать до інформації з обмеженим доступом.
Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.
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А почати будувати вони вирішили?
вербують неповнолітніх.
тому ніякої відповідальності, крім підсрачника.
мсек прикрили, а тирити не можна зупинятися.
тому, на паперах та в звітностях, будуть і скоали і на складах повно всього. а як перевірка, то все миші поїли!
який в сраку резервний фонд?
фортифікації потрібні сьогодні, зараз, завжди!!! днем і в ночі! літом і зимою!
три ліній! п'ять ліній! і в глиб і в шир!
сьогодні приїхали корейці, завтра приїдуть перси, після завтра приїдуть китайці.....
***, коли ці падли нажруться....