Украина активно разрабатывает дальнобойность, но есть большой вызов с финансами, - Зеленский

Зеленский рассказал о развитии дальнобойного вооружения Украины

В Украине активно развивается производство дальнобойного вооружения, однако есть "большой вызов" по финансированию.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой, информирует Цензор.НЕТ.

"Дальнобойность украинскими специалистами развивается. Многое разработано, многое исправлено. И испытания были положительные. Я думаю, что наверняка какую-то информацию вы имеете, а какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами", - сказал глава государства.

По его словам, дальнобойное оружие - это точно гарантия безопасности для Украины. Однако пока финансов не хватает, но власть работает над решением этой проблемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония присоединится к инициативе закупки у США оружия для Украины: только хорошо гарантированный мир может быть прочным и длительным, - Карис

"Есть несколько встреч, и на уровне европейских лидеров, которые состоятся. Сегодня мы проговаривали с президентом Коштой, будет подниматься вопрос. Там есть отдельный кластер относительно дронов и ракет", - уточнил президент.

Зеленский отметил, что здесь Украина имеет дефицит $6 млрд, и это "серьезный вызов для нас".

Глава государства напомнил, что Украина развивает совместное производство с государствами Европы.

"Первая такая линия запускается в Дании, и такие линии будут открываться в других странах Европы", - добавил он.

Также читайте: Зеленский и Кошта обсудили участие Украины в программе SAFE, движение к членству в ЕС и санкционную политику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

