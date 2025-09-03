Эстония присоединится к инициативе закупки в США оружия для Украины: только хорошо гарантированный мир может быть прочным и длительным, - Карис
Эстония полностью поддерживает инициативу по закупке оружия у США для Украины и готова отправить военный контингент в Украину, если "Коалиция желающих" согласует такой шаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе вместе с генсекретарем НАТО Марком Рютте.
"Инициатива США-НАТО по вооружению PURL является замечательной в этом направлении. Я хочу сегодня подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этих усилиях. Эстония будет продолжать поддерживать Украину, защищая ее свободу", - подчеркнул Карис.
По его данным, только в этом году Эстония потратила 0,3 процента своего ВВП на прямую военную поддержку Украины. Он отметил, что оборонная промышленность страны все больше сотрудничает с украинской оборонной промышленностью.
Карис отметил, что Украина заслуживает окончания войны, но Эстония знает из собственной истории, что только "хорошо гарантированный мир может быть прочным и длительным".
Также он рассказал, что эстонское правительство готово прислать войска в рамках "Коалиции желающих", чтобы гарантировать и обеспечить мир в Украине. Эстония продолжает участвовать в этом планировании.
В то же время Карис добавил, что непосредственная близость к России не означает большей угрозы в современной войне, учитывая ракетные технологии.
Он отметил важность того, чтобы американские войска оставались на европейской земле, и добавил, что планирует встретиться с командующим силами США в Европе, чтобы обсудить этот вопрос.
