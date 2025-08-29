Ракеты ERAM могут поступить в Украину уже в этом году, – CNN
Ракеты Extended Range Attack Munition (ERAM), продажу которых Украине на сумму 825 млн долларов одобрил Госдеп США, могут быть поставлены еще в 2025 году.
Об этом сообщило CNN, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о возможной передаче до 3 350 ракет ERAM и такого же количества систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI). Дальность полета ракет составляет от 241 до 450 км.
Как отмечается, в случае реализации соглашения поставки могут начаться до конца года. Пока не уточняется, будут ли установлены ограничения на применение ракет.
В США отметили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США", укрепляя безопасность Украины и стабильность в Европе. Финансирование обеспечат Дания, Нидерланды, Норвегия и программа Иностранного военного финансирования США (FMF).
Напомним, Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 миллионов долларов.
Морква на мотузці вже не заспокоює, а ВИБІШУЄ, як і довгий язик без кісток !!!
пуйло зараз скида по Україні 5000 КАБ на місяць, 4-5 тис шахедів, до 300 ракет. До речі, на сьогодні 90% КАБ, шахед, ракет пуйлу постачають КНР, КНДР, Іран.
А Україні в кращому випадку даватимуть наступного року 30-60 ракет на місяць, і ще невідомо чи дадуть дозвіл бити по раші...
така математика війни, не в нашу користь.
Хочеться сказати: "Бабуля, спали паспорт онука і його смартфон!"
Що таке ERAM:
• Основу ракети становить 227-кг авіабомба, до якої додають:
• Модуль двигуна (турбореактивний або твердопаливний)
• Керуючі поверхні (крильця, стабілізатори)
• Навігаційний блок: GPS + INS, стійкий до РЕБ
• Бойова частина: уламково-фугасна з бронебійним ефектом (~250-260 кг)
Ось порівняння цих ракет:
Але він відкритий імперець. Там бага то таких. Навіть серед "безобідних " божих одуванів і прочих "дряхлих інтілігєнтішек".
Може щас дещо еволюціонував, хтозна....
Після лютневого вторгнення цапів не дивлюсь.
Ютубь великий, гарного контенту море
До кінця року.
Наступного.
вот тут для глупеньких объяснено, почему этого не будет и это вообще не ракета а проект
мкілометрів... Шах і мат піндоси...