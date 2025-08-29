Ракеты ERAM могут поступить в Украину уже в этом году, – CNN

Ракеты Extended Range Attack Munition (ERAM), продажу которых Украине на сумму 825 млн долларов одобрил Госдеп США, могут быть поставлены еще в 2025 году.

Об этом сообщило CNN, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о возможной передаче до 3 350 ракет ERAM и такого же количества систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI). Дальность полета ракет составляет от 241 до 450 км.

Как отмечается, в случае реализации соглашения поставки могут начаться до конца года. Пока не уточняется, будут ли установлены ограничения на применение ракет.

В США отметили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США", укрепляя безопасность Украины и стабильность в Европе. Финансирование обеспечат Дания, Нидерланды, Норвегия и программа Иностранного военного финансирования США (FMF).

