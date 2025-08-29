РУС
Ракеты ERAM могут поступить в Украину уже в этом году, – CNN

ERAM

Ракеты Extended Range Attack Munition (ERAM), продажу которых Украине на сумму 825 млн долларов одобрил Госдеп США, могут быть поставлены еще в 2025 году.

Об этом сообщило CNN, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о возможной передаче до 3 350 ракет ERAM и такого же количества систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI). Дальность полета ракет составляет от 241 до 450 км.

Как отмечается, в случае реализации соглашения поставки могут начаться до конца года. Пока не уточняется, будут ли установлены ограничения на применение ракет.

В США отметили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США", укрепляя безопасность Украины и стабильность в Европе. Финансирование обеспечат Дания, Нидерланды, Норвегия и программа Иностранного военного финансирования США (FMF).

Напомним, Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 миллионов долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 97% частных производителей ОПК ожидают открытия экспорта вооружения, - опрос ТСУ

Автор: 

оружие (10415) ракеты (3697) США (27797)
Топ комментарии
+20
А можна про такі речі писати одразу ПІСЛЯ знищення цими засобами ворожих сил????
Морква на мотузці вже не заспокоює, а ВИБІШУЄ, як і довгий язик без кісток !!!
показать весь комментарий
29.08.2025 11:06 Ответить
+13
Да не спішіть. У нас же ще багато часу. Ще й напевне пийдуть з забороною бити по Сосії? Краще мати такого союзника як північна корея ніж як сша
показать весь комментарий
29.08.2025 11:08 Ответить
+7
Головне в цій новині слово «можуть». Тобто можуть надійти до кінця цього року або можуть і не надійти. В цьому світі все можливо. Поживемо побачимо.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А можна про такі речі писати одразу ПІСЛЯ знищення цими засобами ворожих сил????
Морква на мотузці вже не заспокоює, а ВИБІШУЄ, як і довгий язик без кісток !!!
показать весь комментарий
29.08.2025 11:06 Ответить
Да не спішіть. У нас же ще багато часу. Ще й напевне пийдуть з забороною бити по Сосії? Краще мати такого союзника як північна корея ніж як сша
показать весь комментарий
29.08.2025 11:08 Ответить
Треба свої виробляти, а не патякати-презентувати. Тоді ніхто і забороняти не буде. Їх вже стільки напрезентували, що козломордія повинна вже в руїнах бути, але поки що кусають безпілотниками НПЗ кацапсячі і то на місяць на два вивоять із ладу...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:13 Ответить
Мінометні міни нашого виробництва чули? От такі самі ракети.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:21 Ответить
можна не спішити, у нас фламінго 200 шт в місяць надходить
показать весь комментарий
29.08.2025 11:10 Ответить
Вказаних ракет ще не існує, їх ще мають зібрати із компонентів, звичайно після того як пентагон обявить переможця конкурсу...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:26 Ответить
Ніяких фламінго не буде. Фламінго по факту це Паляниці-2, чисто піар виріб. Коли лохи будуть питати - а денаші ракети, їм оцю байду будуть витягувати з пильного сховища і демонструвати.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:09 Ответить
Такі анонси приносять тільки шкоду Україні і це провокація і головним провокатором є зеленський .
показать весь комментарий
29.08.2025 11:11 Ответить
чув, що ці ракети тільки будуть виробляти невиликими партіями, на таку партію може знадобитися понад 10 років (((
показать весь комментарий
29.08.2025 11:14 Ответить
вы думаете надо ждать, когда всю партию изготовят? они будут поступать по мере изготовления, на данный день объем производства рассчитан на 1-2 ракеты в день. вопрос в том надо ли они будут, если на их применение будет запрет
показать весь комментарий
29.08.2025 11:47 Ответить
щоб виграти війну потрібно більше та точніше, ніж ворог.
пуйло зараз скида по Україні 5000 КАБ на місяць, 4-5 тис шахедів, до 300 ракет. До речі, на сьогодні 90% КАБ, шахед, ракет пуйлу постачають КНР, КНДР, Іран.
А Україні в кращому випадку даватимуть наступного року 30-60 ракет на місяць, і ще невідомо чи дадуть дозвіл бити по раші...
така математика війни, не в нашу користь.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:04 Ответить
Треба виробляти своє. Але свое в нас заборонила влада починаючили з серпня 2019 р. В країні відбулось повне ракетне роззброєння. Навіть зенітні ракети під забороною.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:11 Ответить
пешком идут что ли?
показать весь комментарий
29.08.2025 11:14 Ответить
Головне в цій новині слово «можуть». Тобто можуть надійти до кінця цього року або можуть і не надійти. В цьому світі все можливо. Поживемо побачимо.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:14 Ответить
І дійсно все можливо - навіть кабацький блазень може отримати гетьманську булаву від спраглого за "шашличками" народу! Вірніше його "смартфонної" більшості!
Хочеться сказати: "Бабуля, спали паспорт онука і його смартфон!"
показать весь комментарий
29.08.2025 11:24 Ответить
Зачекайте, ще не передавайте. Ще не змонтували відосик про чудодійні ракети та величезну роль у їх здобутті єрмака-зеленського. Далі ще місяця три покрутимо ролик по усім телеканалам та радіоефірам, телеграмам та ютубам. І вже тоді, можливо, передайте декілька штук, але бити не дозволяйте, а то ще почнемо перемагати.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:24 Ответить
Нема таких ракет наразі - їх ще не виробляють. Планується експериментальна партія з 1000 штук в наступному році - і ще невідомо як вони себе поведуть в умовах тотального РЕБа. Бо ті самі ескалібури і хаймерси зараз практично безпорадні протів РЕБа , поскільки планувались і проектувались для війни проти верблюдів, а не проти країн з потужним власним ВПК
показать весь комментарий
29.08.2025 11:26 Ответить
надійти то може і дойдуть,але без дозволу бити по рашці, а на дозвіл однієї ракєти ,будуть скликати весь конгресс
показать весь комментарий
29.08.2025 11:27 Ответить
Можуть надійти, можуть не надійти... В цьому році, не в цьому році... Навіщо ці ворожіння та прогнози от краще було б почути, а де Фламінго та інші супер-ракети, якими так чудово було б рознести щось важливе у рашистів, після такого варварського бомбардування Київа. Де ділися болтуни про наші ракети? Вже закінчилась рекламна кампанія?
показать весь комментарий
29.08.2025 11:27 Ответить
Кожен день пишуть за ці ракети - Європа зовсім безпомічна? - Скальпи Шторми - теж могли б поставити
показать весь комментарий
29.08.2025 11:29 Ответить
Ну і це не ракети. Це стандартні бомби на підвісці з головками наведення і невеликим реактивним моторчиком для дальності
показать весь комментарий
29.08.2025 11:31 Ответить
Почему не пишут название ракеты. ERAM это только индекс. Extended Range Active Missile. Увеличенной дальности. Для чего эта конспирация. Стоимость выглядит подозрительно. В 20 раз дешевле обычной ракеты.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:33 Ответить
Некоторые говорят, что эти ракеты еще не начали производить. В частности блогер Савромат. Он не очень у нас известен, но я ему доверяю.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:35 Ответить
С помпой обещали мини-Таурусы, а потом оказалось что это не Таурусы и вообще их не существует.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:42 Ответить
Що маєте на увазі під "міні-Таурус"?
Що таке ERAM:
Основу ракети становить 227-кг авіабомба, до якої додають:
• Модуль двигуна (турбореактивний або твердопаливний)
• Керуючі поверхні (крильця, стабілізатори)
• Навігаційний блок: GPS + INS, стійкий до РЕБ
• Бойова частина: уламково-фугасна з бронебійним ефектом (~250-260 кг)
Ось порівняння цих ракет:
показать весь комментарий
29.08.2025 12:21 Ответить
Радує що Савромат проти війни і прутінського режиму.
Але він відкритий імперець. Там бага то таких. Навіть серед "безобідних " божих одуванів і прочих "дряхлих інтілігєнтішек".
Може щас дещо еволюціонував, хтозна....
Після лютневого вторгнення цапів не дивлюсь.
Ютубь великий, гарного контенту море
показать весь комментарий
29.08.2025 14:17 Ответить
Можуть надійти, можуть не надійти, 50 на 50.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:39 Ответить
Через місяць.
До кінця року.
Наступного.
...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:47 Ответить
Ними треба нищити логістику ворога на окупованих територіях,щоби втрат укр.ійськових було поменше,та хоча би зупинити наступ орків на Сході. А не запускати по брянських чи курських болотах.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:49 Ответить
В этом году к нам 100% могут поступить только ракеты нашего отечественного изготовления. Но они находятся под внутренним запретом. В 2019 году в стране началось ракетное разоружение.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:49 Ответить
Може і надійдуть. Якшо Гексет не зупинить.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6WSLDEPnk&t=817s
вот тут для глупеньких объяснено, почему этого не будет и это вообще не ракета а проект
показать весь комментарий
29.08.2025 12:17 Ответить
Вже зроблено але почекаємо до " миру " це і будуть наші заміна фламінго .
показать весь комментарий
29.08.2025 13:21 Ответить
У Ухіллеса шашличного все літає мінімум на 3000 м кілометрів... Шах і мат піндоси...
показать весь комментарий
29.08.2025 14:13 Ответить
 
 