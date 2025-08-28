97% приватних виробників ОПК очікують на відкриття експорту озброєння, – опитування ТСУ

Індустрія дронів

Фото: пресслужба DEVIRO

97% приватних виробників озброєння та військової техніки очікують на зняття обмежень на експорт, щоб почати постачання до країн-партнерів, запускати спільні виробництва, масштабувати B2B і B2G партнерства.

Про це свідчать дані аналітичного звіту Технологічних Сил України (ТСУ) й Офісу ефективного регулювання BRDO "Війна як драйвер: як зростають українські оборонні технології та приватна індустрія", презентованого 28 серпня.

Звіт містить тренди, потреби й очікування українських виробників оборонних технологій у співпраці з міжнародними партнерами. А висновки грунтуються на основі опитування та глибинних інтервʼю виробників-членів Технологічних Сил України.

Ключові висновки звіту:

97% приватних виробників ОПК очікують на відкриття експорту озброєння. Більшість компаній розглядають країни-члени НАТО як пріоритетні для експорту технологій та військового озброєння. Серед потенційних ринків для експорту виробники також бачать країни Близького Сходу та Північної Африки;

медіанне завантаження виробничих потужностей становить 55%;

79% опитаних виробників вважають блокером зростання короткострокові державні контракти. Обмежені обсяги державного контрактування також перешкоджають розвитку галузі;

одним із факторів зростання компаній став зростаючий попит з боку військових підрозділів, волонтерів та органів місцевого самоврядування, що зробило ринок конкурентнішим. Ці зміни покращили якість техніки, прискорили інновації та зменшили ціни;

диверсифікація закупівельників є одним із факторів зростання сектору. Сьогодні 88% опитаних беруть участь у прямих закупівлях військовими підрозділами, порівняно з 64% виробників, які беруть участь у державних закупівлях;

основними центрами виробництва стали Київ і західний регіон України. Більшість виробників має декілька виробництв, а медіанний час на розгортання нового виробничого майданчика виробником складає 3 місяці. Комерційно доступні китайські компоненти поступово замінюються якіснішими європейськими, американськими й українськими. Наразі понад 28% респондентів використовують щонайменше половину комплектуючих українського виробництва;

найбільшу потребу виробники озброєння відчувають у залученні інвестицій для R&D, масштабування, виходу на нові ринки та випуску нових продуктів.

"Документ, який би висвітлював основні рушійні фактори для розвитку виробників асиметричного озброєння, сьогодні представлений вперше. Звіт містить рекомендації щодо формування політик для інституцій ЄС, урядів держав-членів ЄС, представників європейських ОПК та уряду України. Документ має на меті адвокатувати європейським партнерам важливість інвестицій в українські оборонні технології, відкриття доступу до програм та фінансових інструментів, необхідність запуску спільних виробництв та обміну технологіями, щоб спільно зміцнювати обороноздатність Європи", – коментує виконавча директорка Технологічних Сил України Катерина Михалко.

"Виробники асиметричного озброєння сьогодні демонструють те, що часто не під силу традиційному ОПК: здатність швидко знаходити рішення та запускати їх у серію. Якщо ці технології стануть частиною європейської оборонної екосистеми – ми отримаємо спільний щит безпеки для України та союзників у ЄС", – наголосив виконавчий директор BRDO Олексій Дорогань.

Як відомо, юридично експорт озброєнь в Україні не заборонений. Для цього навіть існує спеціальна процедура. Так, компанія має подати заявку до Державної служби з експортного контролю. Далі ДСЕК узгоджує її зі спецслужбами та Міноборони. Проте на практиці такі заявки не узгоджують під різними приводами, попри брак коштів у держави на закупівлю оборонної продукції. Тобто мораторій на експорт – неофіційний.