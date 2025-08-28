БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Індустрія дронів
97% приватних виробників ОПК очікують на відкриття експорту озброєння, – опитування ТСУ

Фото: пресслужба DEVIRO

97% приватних виробників озброєння та військової техніки очікують на зняття обмежень на експорт, щоб почати постачання до країн-партнерів, запускати спільні виробництва, масштабувати B2B і B2G партнерства.

Про це свідчать дані аналітичного звіту Технологічних Сил України (ТСУ) й Офісу ефективного регулювання BRDO "Війна як драйвер: як зростають українські оборонні технології та приватна індустрія", презентованого 28 серпня.

Звіт містить тренди, потреби й очікування українських виробників оборонних технологій у співпраці з міжнародними партнерами. А висновки грунтуються на основі опитування та глибинних інтервʼю виробників-членів Технологічних Сил України.

Ключові висновки звіту:

  • 97% приватних виробників ОПК очікують на відкриття експорту озброєння. Більшість компаній розглядають країни-члени НАТО як пріоритетні для експорту технологій та військового озброєння. Серед потенційних ринків для експорту виробники також бачать країни Близького Сходу та Північної Африки;
  • медіанне завантаження виробничих потужностей становить 55%;
  • 79% опитаних виробників вважають блокером зростання короткострокові державні контракти. Обмежені обсяги державного контрактування також перешкоджають розвитку галузі;
  • одним із факторів зростання компаній став зростаючий попит з боку військових підрозділів, волонтерів та органів місцевого самоврядування, що зробило ринок конкурентнішим. Ці зміни покращили якість техніки, прискорили інновації та зменшили ціни;
  • диверсифікація закупівельників є одним із факторів зростання сектору. Сьогодні 88% опитаних беруть участь у прямих закупівлях військовими підрозділами, порівняно з 64% виробників, які беруть участь у державних закупівлях;
  • основними центрами виробництва стали Київ і західний регіон України. Більшість виробників має декілька виробництв, а медіанний час на розгортання нового виробничого майданчика виробником складає 3 місяці. Комерційно доступні китайські компоненти поступово замінюються якіснішими європейськими, американськими й українськими. Наразі понад 28% респондентів використовують щонайменше половину комплектуючих українського виробництва;
  • найбільшу потребу виробники озброєння відчувають у залученні інвестицій для R&D, масштабування, виходу на нові ринки та випуску нових продуктів.

Читайте також: Експортувати не можна затримувати. Кома українського ОПК

"Документ, який би висвітлював основні рушійні фактори для розвитку виробників асиметричного озброєння, сьогодні представлений вперше. Звіт містить рекомендації щодо формування політик для інституцій ЄС, урядів держав-членів ЄС, представників європейських ОПК та уряду України. Документ має на меті адвокатувати європейським партнерам важливість інвестицій в українські оборонні технології, відкриття доступу до програм та фінансових інструментів, необхідність запуску спільних виробництв та обміну технологіями, щоб спільно зміцнювати обороноздатність Європи", – коментує виконавча директорка Технологічних Сил України Катерина Михалко.

"Виробники асиметричного озброєння сьогодні демонструють те, що часто не під силу традиційному ОПК: здатність швидко знаходити рішення та запускати їх у серію. Якщо ці технології стануть частиною європейської оборонної екосистеми – ми отримаємо спільний щит безпеки для України та союзників у ЄС", – наголосив виконавчий директор BRDO Олексій Дорогань.

Як відомо, юридично експорт озброєнь в Україні не заборонений. Для цього навіть існує спеціальна процедура. Так, компанія має подати заявку до Державної служби з експортного контролю. Далі ДСЕК узгоджує її зі спецслужбами та Міноборони. Проте на практиці такі заявки не узгоджують під різними приводами, попри брак коштів у держави на закупівлю оборонної продукції. Тобто мораторій на експорт – неофіційний.

зброя (918) експорт (3946) ОПК (85)
Срали вони на Сили Оборони. Головне продавати кудись. Може через другі руки на Кацапію. Як вони в 2019 казали, коли відновили торгівлю з Бульбоф'юрером та пуйлом? - Наді місліть нє палітічєскі, а еканаміческі!
показати весь коментар
28.08.2025 16:20 Відповісти
Приватні виробники повернуть валюту державі?
Колюбаєв, арахамія, кірющенко?
показати весь коментар
28.08.2025 17:16 Відповісти
експорту ?! )))
показати весь коментар
28.08.2025 16:18 Відповісти
експорту ?! )))
показати весь коментар
28.08.2025 16:18 Відповісти
так, бо це валюта. Яка дуже потрібна для держави.
показати весь коментар
28.08.2025 16:21 Відповісти
А безпілотники ?Невже не на часі?
показати весь коментар
28.08.2025 16:23 Відповісти
А мозг, мозг на часі? Звістно не вистачае, так і держава гроші не дає, шоб повністю загрузити виробників. Безкоштовно ше не навчилися виробляти. І от краше продати за кордон, ніж взагалі просто нічого не робити. А що до арміі, так можно правило ввести, що продавати тільки тоді, коли повністю виконав заказ від держави чи волонтерів.
показати весь коментар
28.08.2025 16:35 Відповісти
тебе самому не смешно от своей писанины? очень простая схема у эти якобы частных производителей. берётся кредит в банке, делается оружие потом продаётся за бугром. кредит гасят выручка за рубежом, красота! примеры переводов денег в пустоту тьма и откуда так резко появились производители оружия? это довольно серьёзное дело. как по мне всё это очередной пшик.
показати весь коментар
28.08.2025 18:01 Відповісти
Что за бред я сейчас прочитал? Обвинение в фиктивной продаже оружия, что его не будет реально производить? А зачем тогда этот закон? Если фиктивно - можно продавать что угодно, почему тогда нельзя так продать что то другое, если все равно это только по бумагам? А производителей оружие уже много. Просо они не загружены на тот объем, что могли бы производить.
показати весь коментар
28.08.2025 20:15 Відповісти
бо сьогодні МО не може на 110 % завантажити виробника. Чи подобається тобі чи ні но це факт.

Що краще нехай його виробництво простоює та чекає коли йому дадуть таку клкість замовлень чи продасть навіть трохи за кордон та отримає валюту.
показати весь коментар
28.08.2025 16:39 Відповісти
*****..не вистачає саме дронів
показати весь коментар
28.08.2025 16:23 Відповісти
Приватні виробники повернуть валюту державі?
Колюбаєв, арахамія, кірющенко?
показати весь коментар
28.08.2025 17:16 Відповісти
Всі приватні виробники частину валюти повертають у країну (повертають державі це якесь комуняцке гасло) тим, що платять зарплату, оренду, комунальні і багато чого ще. Я все це за валюту, яку поміняли на межбанку.
показати весь коментар
28.08.2025 20:17 Відповісти
Срали вони на Сили Оборони. Головне продавати кудись. Може через другі руки на Кацапію. Як вони в 2019 казали, коли відновили торгівлю з Бульбоф'юрером та пуйлом? - Наді місліть нє палітічєскі, а еканаміческі!
показати весь коментар
28.08.2025 16:20 Відповісти
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні? Вот реально, голову треба хочь трохи іноді включати. не питання, все будуть поставляти в сили оборони. Що робити, коли заказів мало? Ну умовно може підприемство зробити 100 тисяч дронів, а заказов від держави тільки на 20-30 тисяч. Ну ще від волонтерів може ще на 5. Далі що робити? А кадри є, обладнення є, але в воздуху не вийде робити, треба платити і зарплату і пкупати комплектуючі. Тобто просто нічого не робити, так?
показати весь коментар
28.08.2025 16:30 Відповісти
ну звісно ..продати через фірми прокладки українські дрони паРаші (у неї коштів вистачає)

ви такий зельонй дебіл аж зелено )))))
показати весь коментар
28.08.2025 16:36 Відповісти
Тобто неможна нічого нікому продавати, тому що вдруг русня купить?
показати весь коментар
28.08.2025 20:18 Відповісти
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні? Що робити, коли заказів мало? Ну умовно може підприемство зробити 100 тисяч дронів, а заказов від держави тільки на 20-30 тисяч. Ну ще від волонтерів може ще на 5. Далі що робити? А кадри є, обладнення є, але з воздуху не вийде робити, треба платити і зарплату і покупати комплектуючі. Тобто просто нічого не робити, так?
показати весь коментар
28.08.2025 16:31 Відповісти
продати паРаші ..буде і валюта і зарплата , гнида зельона
показати весь коментар
28.08.2025 16:38 Відповісти
Бидло люмпенске, хочь трохи думай до того. як ображати людей зеленим лайном. А як сша продає зброю? Як Ізраіль? Як німетчина? Південна Корея? Все в рашку йде?
показати весь коментар
28.08.2025 20:20 Відповісти
тцк, вже стукає у двері!
ви афігіли?
міндічу створювати конкуренцію???
показати весь коментар
28.08.2025 16:34 Відповісти
А потім ой ви знаєте я продаю fpv дрон за 10 тисяч доларів, ну не продавати ж мені дешевше державі, це ж якось дивно.
показати весь коментар
28.08.2025 17:45 Відповісти

