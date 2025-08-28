Госдеп одобрил продажу 3350 ракет ERAM для Украины
Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 миллионов долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство сотрудничества в области обороны США.
Речь идет о 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и такое же количество систем GPS/INS с модулем SAASM.
Также в пакет войдет вспомогательное оборудование, запасные части, помощь по ремонту, программное обеспечение и прочее.
Отмечается, что это соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.
Продажа также улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения миссий самообороны и региональной безопасности. Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.
Украина использует для этой закупки финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.
Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.
ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
всіма ракетами , які нам наобіцяв ЗедЄрмак 😡
Есть цели куда жирнее