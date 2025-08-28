РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4075 посетителей онлайн
Новости Закупка оружия в США
3 006 27

Госдеп одобрил продажу 3350 ракет ERAM для Украины

ERAM

Государственный департамент США одобрил продажу Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство сотрудничества в области обороны США.

Речь идет о 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и такое же количество систем GPS/INS с модулем SAASM.

Также в пакет войдет вспомогательное оборудование, запасные части, помощь по ремонту, программное обеспечение и прочее.

Отмечается, что это соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Читайте: Украина планирует тратить не менее миллиарда долларов в месяц на американское оружие, - Зеленский

Продажа также улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения миссий самообороны и региональной безопасности. Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.

Украина использует для этой закупки финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.

Читайте: Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, - Госдеп США

Автор: 

Госдепартамент США (1876) оружие (10414) ракеты (3694) Украина (45103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Це звичайно добре. А по рашці можна ними лупасити?
показать весь комментарий
28.08.2025 23:55 Ответить
+10
Можете покласти поряд з Фламінго.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:01 Ответить
+2
Щоб вам ці гроші пішли на ліки. Жопошники.
показать весь комментарий
28.08.2025 23:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це звичайно добре. А по рашці можна ними лупасити?
показать весь комментарий
28.08.2025 23:55 Ответить
З мадярами ніби ще не воюєм.
показать весь комментарий
28.08.2025 23:58 Ответить
A До Волгограда дістануть.

Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.

ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:11 Ответить
Цей факт історія замовчує. Але подано як рішуче надання засобів для виконання місій самооборони. Ніхто не знає, що воно означає. Наявність ракет - уже плюс.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:01 Ответить
Не просто можна , а потрібно лупашити по москальні
всіма ракетами , які нам наобіцяв ЗедЄрмак 😡
показать весь комментарий
29.08.2025 00:03 Ответить
ЗедЄрмак, це що за таке?? Прихвостень ригоАНАЛА від спорту?
показать весь комментарий
29.08.2025 00:11 Ответить
Можна , коли вони будуть , бо там щось схоже на "рожевого фламінго " , ніби і є , але в майбутньому часі ((((
показать весь комментарий
29.08.2025 01:36 Ответить
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=Oz6WSLDEPnk
показать весь комментарий
29.08.2025 01:38 Ответить
Щоб вам ці гроші пішли на ліки. Жопошники.
показать весь комментарий
28.08.2025 23:59 Ответить
ти *******?
показать весь комментарий
29.08.2025 00:03 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 00:28 Ответить
Можете покласти поряд з Фламінго.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:01 Ответить
Ага
показать весь комментарий
29.08.2025 00:04 Ответить
Ракети ERAM мають дальність 450 - 460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.ERAM можуть використовуватися F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі. До кремля не дістане.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:06 Ответить
До москви 450км зі Сумської області. З попутним вітром може достать .
показать весь комментарий
29.08.2025 00:11 Ответить
Да нафиг тот кремль, можно подумать там )(уйло днями и ночами.

Есть цели куда жирнее
показать весь комментарий
29.08.2025 00:11 Ответить
Фактически, это не ракеты, а что-то среднее между беспилотным самолётом и управляемой бомбой. Что касается дальности этого вооружения. Поскольку оно устанавливается на самолёты, то наши Ф-16, МИГ-29 и СУ-27, ввиду наличия вражеских ПВО, не смогут приближаться к ЛБС ближе 200 км. Это означает, что реально можно будет атаковать тылы рашки на глубину в 200-250 км.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:22 Ответить
а пво прям на границе стоит? оно тоже в глубине у них,поэтому причем тут 200км
показать весь комментарий
29.08.2025 00:27 Ответить
А на оккупированной территории нет ПВО?
показать весь комментарий
29.08.2025 01:06 Ответить
Якщо зараз літаки наближаються до лбз на менше ніж 20-30 км, коли запускають jdam і тп, то про які 200 км ви кажете і де це прочитали?
показать весь комментарий
29.08.2025 00:31 Ответить
Не то у Грабского, не то у Солонина.
показать весь комментарий
29.08.2025 01:04 Ответить
Тоді річ хороша, але безкорисна.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:32 Ответить
Агонь!
показать весь комментарий
29.08.2025 00:07 Ответить
трамп/путин наложат вето
показать весь комментарий
29.08.2025 00:15 Ответить
Гамериканські бариги з Держдепартаменту ***** ще доплачувати будуть, щоб не припиняв війну, бо 825 лямів за якісь бімби, якими вони торгують наче на базарі все одно до раськи не долетять.
показать весь комментарий
29.08.2025 00:45 Ответить
Только на запуск разрешение получать надо будет. А по россии вообще нельзя бить. И как они могут поставить 3350 ракет, если изготовлено всего 500 и планируется изготовить 1800 - данные из вики? Старые данные?
показать весь комментарий
29.08.2025 00:25 Ответить
Не бог весть что, да еще смотря как там будет с наведением, но в наших обстоятельствах лучше иметь 3350 таких "ракет" чем не иметь, даже если не разрешат бить по рф и не сразу все поставят. Меня куда больше волнует что там на самом деле с Фламинго и будет ли их применение зависеть от одобрения ЕС и США.
показать весь комментарий
29.08.2025 01:04 Ответить
 
 