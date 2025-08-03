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Новости помощь Украине от США
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Мы хотим и далее стоять плечом к плечу с Украиной, - Госдеп США

Держдеп США

Соединенные Штаты Америки хотят и далее "стоять бок о бок с Украиной".

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон, которая представляет внешнюю политику США в международных и отечественных медиа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта администрация стремится к длительному, прочному и стабильному миру в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру", - заявила Хьюстон.

Читайте также: Соглашение США-НАТО по оборонной помощи Украине является выгодным для всех сторон, - Госдеп

Автор: 

Госдепартамент США (1871) США (27627)


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Топ комментарии
+3
Тільки 20% території України прагне рижий віддати параші.
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03.08.2025 18:47 Ответить
+3
Україна - єдина держава в Європі, яка у 21 сторіччі зі зброєю в руках, ціною життя багатьох десятків тисяч українських громадян, у кривавих боях з сильним та небезпечним ворогом відбиває на землі, в повітрі та морі напад рашистів на європейську цивілізацію.
Борг кожної держави, яка називає себе європейською, західною цивілізацію, а також всіх країн світу, яким загрожує диктатура рашистів, бути разом з Україною, бути вдячною Україні, її незламному народу, підтримувати його в справедливій війні з рашистами путлєра.
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03.08.2025 18:53 Ответить
+2
Василь Довганенко #609187 у цьому справді рижий винен?
Не Зелелідор за якого ти проголосував у 2019 р?
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03.08.2025 18:51 Ответить
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Чудова заява! А тепер дійте! Робіть щось крім заяв, для допомоги Україні!
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03.08.2025 18:46 Ответить
Тільки 20% території України прагне рижий віддати параші.
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03.08.2025 18:47 Ответить
Пліч - о - пліч якось дуже гучно - це якби армія США була в Україні
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03.08.2025 18:50 Ответить
Це як?? Флюгери?? А якже ж торгівля Трампе з хкуйлом?? Це вирішили позлити хкуйла..На це сьогодні хкуйло буде атакувати
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03.08.2025 18:50 Ответить
Україна - єдина держава в Європі, яка у 21 сторіччі зі зброєю в руках, ціною життя багатьох десятків тисяч українських громадян, у кривавих боях з сильним та небезпечним ворогом відбиває на землі, в повітрі та морі напад рашистів на європейську цивілізацію.
Борг кожної держави, яка називає себе європейською, західною цивілізацію, а також всіх країн світу, яким загрожує диктатура рашистів, бути разом з Україною, бути вдячною Україні, її незламному народу, підтримувати його в справедливій війні з рашистами путлєра.
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03.08.2025 18:53 Ответить
Кіт Яша, пливи собі повз.
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03.08.2025 19:05 Ответить
Ты я так понял за кацапов агитируешь.Ну так иди сдавайся и за выплаты воюй за них чмо.И не все там так гладко как ты тут лепишь
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03.08.2025 19:21 Ответить
Путлерівський Кіт Яша, геть звідсі!
Твій путлєр все одно не помітить твоїх нікчемних котячих зусиль, бо ******** псів породи Лабрадор, а не обшарпаних, брудних котів-невдах з мокшанських болот.
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03.08.2025 19:34 Ответить
"Хто переможе?"- Правда , бо у правді сила .
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03.08.2025 19:31 Ответить
Це типу підкололи так? Дуже смішно...
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03.08.2025 18:53 Ответить
цинічненька така заява від доніного держдепа.
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03.08.2025 18:55 Ответить
Ні, не пліч опліч, ви ззаду ************.
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03.08.2025 18:57 Ответить
************ кацапів,до агресії в Україні.
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03.08.2025 19:28 Ответить
Поки виходить лише за спиною. Вперед орли, а я за вами, я грудью постою за вашими спинами
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03.08.2025 18:57 Ответить
А коли це ви стояли??!!! Коли примусили ЯЗ віддати?!
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03.08.2025 18:57 Ответить
Спочатку ми добровільно віддали росіі ядерну зброю, чорноморський флот, вклади населення, ракети...а вже потім американці примусили нас все це віддати росіі. Квантова механіка у макросвіті таки діє.
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03.08.2025 19:04 Ответить
На днях НАСА подовжили контракт с Рашкой на МКС до 2028 року та відправил своїм Драгоном російського космонавта. Ну і найбільший покупець росйського урана та такого різного.
А так да,плічом туди-сюди, слова пусті нічого не варті.
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03.08.2025 18:58 Ответить
Знову все розмито як і за часів Байдена...
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України.
Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
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03.08.2025 19:05 Ответить
хіхіхіхі....
тому, завтра віткофф почне відсмоктувати у плєшивої крємляді? чи, коли там?
і, я так розумію найближчого тижня, ні київ, ні будь яке місто україни спати не буде?
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03.08.2025 19:05 Ответить
пліч о пліч якось дуже цинічно звучить. Швидше далеко позаду, уважно стежачи щоб нічого лишнього зі зброї не надати аби не «ескаліровать»
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03.08.2025 19:05 Ответить
вы стоите- украинцы в могилах лежат
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03.08.2025 19:13 Ответить
Про надійність США як союзників вже складають епічні легенди анекдоти.
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03.08.2025 19:14 Ответить
Та так плечи рядом, что аж натерли погоны от ремней оружия американского в огромном количестве и весом навалом! Спасибки конечно. Не успеваем смазывать, затворы передергивать.
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03.08.2025 19:42 Ответить
Лицемірна заява, як і вони всі. «Пліч-о- пліч ви давно стоїте з кремлівським хробаком! Санкції, які б припинили фінансування вбивць ви не хочете і не будете вводити. Вам не вигідно аби закінчилась війна. Ваш воєнно- промисловий комплекс як піявка насмокчується українською кровʼю.
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03.08.2025 19:43 Ответить
Зручно отак "стояти" зброї по краплі в порівнянні з рашкою.
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03.08.2025 19:46 Ответить
 
 