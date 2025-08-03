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Мы хотим и далее стоять плечом к плечу с Украиной, - Госдеп США
Соединенные Штаты Америки хотят и далее "стоять бок о бок с Украиной".
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон, которая представляет внешнюю политику США в международных и отечественных медиа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эта администрация стремится к длительному, прочному и стабильному миру в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру", - заявила Хьюстон.
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+3 Василь Довганенко #609187
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+3 Mykola Blogger
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+2 Кіт Яша
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Борг кожної держави, яка називає себе європейською, західною цивілізацію, а також всіх країн світу, яким загрожує диктатура рашистів, бути разом з Україною, бути вдячною Україні, її незламному народу, підтримувати його в справедливій війні з рашистами путлєра.
Твій путлєр все одно не помітить твоїх нікчемних котячих зусиль, бо ******** псів породи Лабрадор, а не обшарпаних, брудних котів-невдах з мокшанських болот.
А так да,плічом туди-сюди, слова пусті нічого не варті.
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України.
Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
тому, завтра віткофф почне відсмоктувати у плєшивої крємляді? чи, коли там?
і, я так розумію найближчого тижня, ні київ, ні будь яке місто україни спати не буде?
легендианекдоти.