Мы хотим и далее стоять плечом к плечу с Украиной, - Госдеп США

Соединенные Штаты Америки хотят и далее "стоять бок о бок с Украиной".

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон, которая представляет внешнюю политику США в международных и отечественных медиа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта администрация стремится к длительному, прочному и стабильному миру в регионе. Мы хотим и в дальнейшем стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру", - заявила Хьюстон.