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Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, - Держдеп США
Сполучені Штати Америки хочуть і надалі "стояти пліч-о-пліч з Україною".
Про це заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х’юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого, повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", - заявила Х’юстон.
Топ коментарі
+8 Mykola Blogger
показати весь коментар03.08.2025 18:53 Відповісти Посилання
+4 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар03.08.2025 18:47 Відповісти Посилання
+4 Hrysha Hlyba
показати весь коментар03.08.2025 19:05 Відповісти Посилання
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Борг кожної держави, яка називає себе європейською, західною цивілізацію, а також всіх країн світу, яким загрожує диктатура рашистів, бути разом з Україною, бути вдячною Україні, її незламному народу, підтримувати його в справедливій війні з рашистами путлєра.
Твій путлєр все одно не помітить твоїх нікчемних котячих зусиль, бо ******** псів породи Лабрадор, а не обшарпаних, брудних котів-невдах з мокшанських болот.
А так да,плічом туди-сюди, слова пусті нічого не варті.
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України.
Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
тому, завтра віткофф почне відсмоктувати у плєшивої крємляді? чи, коли там?
і, я так розумію найближчого тижня, ні київ, ні будь яке місто україни спати не буде?
легендианекдоти.
Кожен посадовець, який їде на переговори від імені Президента США, отримує від нього, або від Держсекретаря, директиви на них. Отримав їх і Уіткофф. Поспати вночі мені ніхто не дав, наша адмін знову кляне наших шефів останніми словами за те, що я у неті стирчав біля третьої ночі. Нам скинули "Межі компромісів" на які готовий піти Трамп заради припинення вогню на російсько-український війні. Я повинен їх дати задля того, щоби українці знали, що їх може очікувати. Спочатку про пряники для путіна.
1. США готові одноосібно визнати Крим російським не зважаючи на позицію України та ЄС.
2. США готові створити з рф інвестиційний фонд за зразком того, який створено з Україною, заради фінансування видобутку всього спектру корисних копалин, які існують у рф. При тому умови можливої Угоди будуть набагато вигіднішими для рф і керуватися цей фонд буде москвою.
3. США готові "Одноосібно на законодавчому рівні заблокувати вступ України до НАТО".
4. США готові послабити, або зняти частину санкцій, введених з їх боку проти фінансового сектору та нафтогазової галузі рф у випадку підписання "всеоб'ємлючою та необмеженої у часі" "Угоди про припинення вогню" та у перспективі мабутньої "Мирної Угоди".
5. США готові скасувати деякі обмеження на постачання у рф товарів хай-теку та запчастин, зокрема для літаків, які експлуатує росія.
Тепер про батоги.
1. США не збираються обмежувати купівлю американської зброї для України за європейські гроші через механізм НАТО.
2. США готові дати "певні гарантії безпеки" росії та Україні та швидко реагувати не тільки політично, але й військово, на порушення майбутніх "Угод" у межах "Гарантій" обома сторонами.
3. Україна не подлягає жодній односторонній демілітаризації, тільки виключно на партитетних з рф умовах.
4. У випадку відмови путіна виконати умови Трампа американський уряд готовий дозволити Україні купівлю "самого широкого спектру зразків американської зброї", у тому числі далекобійної, причому навіть такої, яка досі не постачалася в Україну. (Думаю що мова йде про JASSM версії "В" та у перспективі про "Томагавки". Не впевнений, особиста думка).
5. У випадку відмови путіна виконати умови Трампа буде двохетапне введення вторинних та нових санкцій проти рф. Урядом США буде створено орган, який буде контролювати їх невідворотнє дотримання.
По підсумках місії Уіткоффа Президентом США буде ухвалено або рішення про продовження діалогу з москвою на рівнях "США - рф" та "Україна - рф", або рішення про підвищення тиску на рф на всіх напрямках.
Президент України отримає повний звіт по підсумках переговорів які МОЖУТЬ стати основою для обговорення на наступному турі переговорів між Україною та рф у Стамбулі. Дата тих буде визначена "найближчим часом".
У Президента США "Місію Уіткоффа" називають "Візитом останньої надії" та не покладають на неї зайвих очікувань.
Гарного дня та гарних новин. Завтра вранці відправимо техніку, потім я день буду спати, і лише потім буду повертати інфоборги. Без образ. Трохи задовбався.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
"У найближчі чотири дні очікується висока вірогідність масованих обстрілів з боку рф, у тому числі Києва". Попередження надіслано амбасаді США та українському уряду. По ходу в успішність "Місії Уіткоффа" у США ніхто не вірить.
Бережіть себе, ховайтеся, якщо є куди. Бажаю всім залишитися живими.