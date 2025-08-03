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Новини допомога Україні від США
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Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, - Держдеп США

Держдеп США

Сполучені Штати Америки хочуть і надалі "стояти пліч-о-пліч з Україною".

Про це заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х’юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого, повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", - заявила Х’юстон.

Читайте також: Угода США-НАТО щодо оборонної допомоги Україні є вигідною для всіх сторін, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1668) США (23952)


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Топ коментарі
+8
Україна - єдина держава в Європі, яка у 21 сторіччі зі зброєю в руках, ціною життя багатьох десятків тисяч українських громадян, у кривавих боях з сильним та небезпечним ворогом відбиває на землі, в повітрі та морі напад рашистів на європейську цивілізацію.
Борг кожної держави, яка називає себе європейською, західною цивілізацію, а також всіх країн світу, яким загрожує диктатура рашистів, бути разом з Україною, бути вдячною Україні, її незламному народу, підтримувати його в справедливій війні з рашистами путлєра.
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03.08.2025 18:53 Відповісти
+4
Тільки 20% території України прагне рижий віддати параші.
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03.08.2025 18:47 Відповісти
+4
хіхіхіхі....
тому, завтра віткофф почне відсмоктувати у плєшивої крємляді? чи, коли там?
і, я так розумію найближчого тижня, ні київ, ні будь яке місто україни спати не буде?
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03.08.2025 19:05 Відповісти
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Чудова заява! А тепер дійте! Робіть щось крім заяв, для допомоги Україні!
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03.08.2025 18:46 Відповісти
Тільки 20% території України прагне рижий віддати параші.
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03.08.2025 18:47 Відповісти
Пліч - о - пліч якось дуже гучно - це якби армія США була в Україні
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03.08.2025 18:50 Відповісти
Це як?? Флюгери?? А якже ж торгівля Трампе з хкуйлом?? Це вирішили позлити хкуйла..На це сьогодні хкуйло буде атакувати
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03.08.2025 18:50 Відповісти
Україна - єдина держава в Європі, яка у 21 сторіччі зі зброєю в руках, ціною життя багатьох десятків тисяч українських громадян, у кривавих боях з сильним та небезпечним ворогом відбиває на землі, в повітрі та морі напад рашистів на європейську цивілізацію.
Борг кожної держави, яка називає себе європейською, західною цивілізацію, а також всіх країн світу, яким загрожує диктатура рашистів, бути разом з Україною, бути вдячною Україні, її незламному народу, підтримувати його в справедливій війні з рашистами путлєра.
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03.08.2025 18:53 Відповісти
Кіт Яша, пливи собі повз.
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03.08.2025 19:05 Відповісти
Ты я так понял за кацапов агитируешь.Ну так иди сдавайся и за выплаты воюй за них чмо.И не все там так гладко как ты тут лепишь
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03.08.2025 19:21 Відповісти
Путлерівський Кіт Яша, геть звідсі!
Твій путлєр все одно не помітить твоїх нікчемних котячих зусиль, бо ******** псів породи Лабрадор, а не обшарпаних, брудних котів-невдах з мокшанських болот.
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03.08.2025 19:34 Відповісти
"Хто переможе?"- Правда , бо у правді сила .
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03.08.2025 19:31 Відповісти
Це типу підкололи так? Дуже смішно...
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03.08.2025 18:53 Відповісти
цинічненька така заява від доніного держдепа.
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03.08.2025 18:55 Відповісти
Ні, не пліч опліч, ви ззаду ************.
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03.08.2025 18:57 Відповісти
************ кацапів,до агресії в Україні.
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03.08.2025 19:28 Відповісти
Поки виходить лише за спиною. Вперед орли, а я за вами, я грудью постою за вашими спинами
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03.08.2025 18:57 Відповісти
А коли це ви стояли??!!! Коли примусили ЯЗ віддати?!
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03.08.2025 18:57 Відповісти
Спочатку ми добровільно віддали росіі ядерну зброю, чорноморський флот, вклади населення, ракети...а вже потім американці примусили нас все це віддати росіі. Квантова механіка у макросвіті таки діє.
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03.08.2025 19:04 Відповісти
На днях НАСА подовжили контракт с Рашкой на МКС до 2028 року та відправил своїм Драгоном російського космонавта. Ну і найбільший покупець росйського урана та такого різного.
А так да,плічом туди-сюди, слова пусті нічого не варті.
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03.08.2025 18:58 Відповісти
Знову все розмито як і за часів Байдена...
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України.
Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
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03.08.2025 19:05 Відповісти
хіхіхіхі....
тому, завтра віткофф почне відсмоктувати у плєшивої крємляді? чи, коли там?
і, я так розумію найближчого тижня, ні київ, ні будь яке місто україни спати не буде?
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03.08.2025 19:05 Відповісти
пліч о пліч якось дуже цинічно звучить. Швидше далеко позаду, уважно стежачи щоб нічого лишнього зі зброї не надати аби не «ескаліровать»
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03.08.2025 19:05 Відповісти
вы стоите- украинцы в могилах лежат
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03.08.2025 19:13 Відповісти
Про надійність США як союзників вже складають епічні легенди анекдоти.
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03.08.2025 19:14 Відповісти
Та так плечи рядом, что аж натерли погоны от ремней оружия американского в огромном количестве и весом навалом! Спасибки конечно. Не успеваем смазывать, затворы передергивать.
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03.08.2025 19:42 Відповісти
Лицемірна заява, як і вони всі. «Пліч-о- пліч ви давно стоїте з кремлівським хробаком! Санкції, які б припинили фінансування вбивць ви не хочете і не будете вводити. Вам не вигідно аби закінчилась війна. Ваш воєнно- промисловий комплекс як піявка насмокчується українською кровʼю.
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03.08.2025 19:43 Відповісти
Зручно отак "стояти" зброї по краплі в порівнянні з рашкою.
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03.08.2025 19:46 Відповісти
"МІСІЯ УІТКОФФА". ДИРЕКТИВИ ПРЕЗИДЕНТА.

Кожен посадовець, який їде на переговори від імені Президента США, отримує від нього, або від Держсекретаря, директиви на них. Отримав їх і Уіткофф. Поспати вночі мені ніхто не дав, наша адмін знову кляне наших шефів останніми словами за те, що я у неті стирчав біля третьої ночі. Нам скинули "Межі компромісів" на які готовий піти Трамп заради припинення вогню на російсько-український війні. Я повинен їх дати задля того, щоби українці знали, що їх може очікувати. Спочатку про пряники для путіна.

1. США готові одноосібно визнати Крим російським не зважаючи на позицію України та ЄС.

2. США готові створити з рф інвестиційний фонд за зразком того, який створено з Україною, заради фінансування видобутку всього спектру корисних копалин, які існують у рф. При тому умови можливої Угоди будуть набагато вигіднішими для рф і керуватися цей фонд буде москвою.

3. США готові "Одноосібно на законодавчому рівні заблокувати вступ України до НАТО".

4. США готові послабити, або зняти частину санкцій, введених з їх боку проти фінансового сектору та нафтогазової галузі рф у випадку підписання "всеоб'ємлючою та необмеженої у часі" "Угоди про припинення вогню" та у перспективі мабутньої "Мирної Угоди".

5. США готові скасувати деякі обмеження на постачання у рф товарів хай-теку та запчастин, зокрема для літаків, які експлуатує росія.

Тепер про батоги.

1. США не збираються обмежувати купівлю американської зброї для України за європейські гроші через механізм НАТО.

2. США готові дати "певні гарантії безпеки" росії та Україні та швидко реагувати не тільки політично, але й військово, на порушення майбутніх "Угод" у межах "Гарантій" обома сторонами.

3. Україна не подлягає жодній односторонній демілітаризації, тільки виключно на партитетних з рф умовах.

4. У випадку відмови путіна виконати умови Трампа американський уряд готовий дозволити Україні купівлю "самого широкого спектру зразків американської зброї", у тому числі далекобійної, причому навіть такої, яка досі не постачалася в Україну. (Думаю що мова йде про JASSM версії "В" та у перспективі про "Томагавки". Не впевнений, особиста думка).

5. У випадку відмови путіна виконати умови Трампа буде двохетапне введення вторинних та нових санкцій проти рф. Урядом США буде створено орган, який буде контролювати їх невідворотнє дотримання.

По підсумках місії Уіткоффа Президентом США буде ухвалено або рішення про продовження діалогу з москвою на рівнях "США - рф" та "Україна - рф", або рішення про підвищення тиску на рф на всіх напрямках.

Президент України отримає повний звіт по підсумках переговорів які МОЖУТЬ стати основою для обговорення на наступному турі переговорів між Україною та рф у Стамбулі. Дата тих буде визначена "найближчим часом".

У Президента США "Місію Уіткоффа" називають "Візитом останньої надії" та не покладають на неї зайвих очікувань.

Гарного дня та гарних новин. Завтра вранці відправимо техніку, потім я день буду спати, і лише потім буду повертати інфоборги. Без образ. Трохи задовбався.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

"У найближчі чотири дні очікується висока вірогідність масованих обстрілів з боку рф, у тому числі Києва". Попередження надіслано амбасаді США та українському уряду. По ходу в успішність "Місії Уіткоффа" у США ніхто не вірить.

Бережіть себе, ховайтеся, якщо є куди. Бажаю всім залишитися живими.
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03.08.2025 19:54 Відповісти
Тільки стояти і усьо? Треба "двіжухи" проти параші. Окуітельна, прекрасна заява.
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03.08.2025 19:56 Відповісти
 
 