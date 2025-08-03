Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, - Держдеп США

Сполучені Штати Америки хочуть і надалі "стояти пліч-о-пліч з Україною".

Про це заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х’юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого, повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", - заявила Х’юстон.

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