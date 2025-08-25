Украина планирует тратить не менее миллиарда долларов в месяц на американское оружие, - Зеленский

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какую сумму Украина готова закупать американское оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава государства заявил, что Киев намерен ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение американского оружия для ведения войны против России.

Читайте: В ближайшее время запустим большой проект по производству украинского вооружения на территории Дании, - Шмыгаль