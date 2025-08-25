Украина планирует тратить не менее миллиарда долларов в месяц на американское оружие, - Зеленский
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какую сумму Украина готова закупать американское оружие.
Глава государства заявил, что Киев намерен ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение американского оружия для ведения войны против России.
Andrey #609064
velvetsarcasm
Александр Иванов #442761
Раз у століття такий куш рвонули
А військо, яке тільки но відновилось, просто паплюжилось: виплати урізались, штат зменшувався, літаки не літали. Хоча про що я - літали: "https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 Літаки летять, будем всіх бомбить"...
Не вагалися,я тягнули час,щоб ЗСУ воювала людьми,грубо кажучи "м'ясом".Щоб українців стало якнайменше і не заважали здобувати копалини.Є ще причина,але за це видаляють коментарі.