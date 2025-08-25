РУС
Новости Закупка оружия в США
775 17

Украина планирует тратить не менее миллиарда долларов в месяц на американское оружие, - Зеленский

Владимир Зеленский

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какую сумму Украина готова закупать американское оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава государства заявил, что Киев намерен ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение американского оружия для ведения войны против России.

Читайте: В ближайшее время запустим большой проект по производству украинского вооружения на территории Дании, - Шмыгаль

Автор: 

Топ комментарии
+2
На ракеты которые нам запрещают запускать. Очень удачные инвестиции.
25.08.2025 19:42 Ответить
25.08.2025 19:42 Ответить
+2
До праправнуків прибарахляться.
Раз у століття такий куш рвонули
25.08.2025 20:24 Ответить
25.08.2025 20:24 Ответить
+1
А що наші корупціонери пропустять такий куш повз себе?
25.08.2025 19:39 Ответить
25.08.2025 19:39 Ответить
Нарешті бідна Америка розбагатіє...
25.08.2025 19:31 Ответить
25.08.2025 19:31 Ответить
Чудово. Скільки ж це здохне кацапів???
25.08.2025 19:34 Ответить
25.08.2025 19:34 Ответить
Рішення судів по виплаті коли? Скоро 3 роки буде, як чекаю.
25.08.2025 19:35 Ответить
25.08.2025 19:35 Ответить
Ти розповів в Норвегіі стан виконання Законів владою?
25.08.2025 19:37 Ответить
25.08.2025 19:37 Ответить
Чудовий бізнес для донні
25.08.2025 19:38 Ответить
25.08.2025 19:38 Ответить
А, хто Зелі дасть такі гроші?
25.08.2025 19:38 Ответить
25.08.2025 19:38 Ответить
Охочі.
25.08.2025 19:39 Ответить
25.08.2025 19:39 Ответить
А що наші корупціонери пропустять такий куш повз себе?
25.08.2025 19:39 Ответить
25.08.2025 19:39 Ответить
Так НАБУ і САП працюють.
25.08.2025 19:40 Ответить
25.08.2025 19:40 Ответить
Коли ловлять корупціонера й забирають гроші привласнені ним, хто їх отримує наступний?
25.08.2025 20:41 Ответить
25.08.2025 20:41 Ответить
До праправнуків прибарахляться.
Раз у століття такий куш рвонули
25.08.2025 20:24 Ответить
25.08.2025 20:24 Ответить
Але ж говорив п'ятий цим зевилупкам, що треба готуватись і не в штикову, а ППО, ПРО. Ні, ***, по фонтанам ганяли, пікніки на пуфіках з шаурмою і... в травнішашликичекають, не до війська, оборони. Яка там війна. Дурники того очевидного не те, що не розуміли - не бачили.
А військо, яке тільки но відновилось, просто паплюжилось: виплати урізались, штат зменшувався, літаки не літали. Хоча про що я - літали: "https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 Літаки летять, будем всіх бомбить"...
25.08.2025 19:40 Ответить
25.08.2025 19:40 Ответить
Треба більше бусяритися, як закликає Луценко...
25.08.2025 19:50 Ответить
25.08.2025 19:50 Ответить
До 2022 року не купувала ППО та ПРО не тому що не хотіла, а тому що західні "партнери" відмовляли у цьому. Навіть у 2022 році перші місяці збирали по всьому світу радянський хлам, тому що союзники вагалися надавати ******* озброєння
25.08.2025 20:09 Ответить
25.08.2025 20:09 Ответить
тому що союзники вагалися надавати ******* озброєння
Не вагалися,я тягнули час,щоб ЗСУ воювала людьми,грубо кажучи "м'ясом".Щоб українців стало якнайменше і не заважали здобувати копалини.Є ще причина,але за це видаляють коментарі.
25.08.2025 20:55 Ответить
25.08.2025 20:55 Ответить
На ракеты которые нам запрещают запускать. Очень удачные инвестиции.
25.08.2025 19:42 Ответить
25.08.2025 19:42 Ответить
В ішака вже були мільярди, гігавати і т.п. Чим все закінчилось - усім відомо. Чмо нанюхається, а потім городить всяку хрєнь.
25.08.2025 21:11 Ответить
25.08.2025 21:11 Ответить
 
 