Україна планує витрачати щонайменше мільярд доларів на місяць на американську зброю, - Зеленський

Володимир Зеленський

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере президент України Володимир Зеленський розповів на яку суму Україна готова закупляти американську зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава держави заявив, що  Київ має намір щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї для ведення війни проти Росії.

Читайте: Найближчим часом запустимо великий проєкт щодо виробництва українського озброєння на території Данії, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) зброя (7698) США (24127)
Топ коментарі
+1
А що наші корупціонери пропустять такий куш повз себе?
25.08.2025 19:39 Відповісти
+1
Охочі.
25.08.2025 19:39 Відповісти
+1
На ракеты которые нам запрещают запускать. Очень удачные инвестиции.
25.08.2025 19:42 Відповісти
Нарешті бідна Америка розбагатіє...
25.08.2025 19:31 Відповісти
Чудово. Скільки ж це здохне кацапів???
25.08.2025 19:34 Відповісти
Рішення судів по виплаті коли? Скоро 3 роки буде, як чекаю.
25.08.2025 19:35 Відповісти
Ти розповів в Норвегіі стан виконання Законів владою?
25.08.2025 19:37 Відповісти
Чудовий бізнес для донні
25.08.2025 19:38 Відповісти
А, хто Зелі дасть такі гроші?
25.08.2025 19:38 Відповісти
Охочі.
25.08.2025 19:39 Відповісти
А що наші корупціонери пропустять такий куш повз себе?
25.08.2025 19:39 Відповісти
Так НАБУ і САП працюють.
25.08.2025 19:40 Відповісти
Коли ловлять корупціонера й забирають гроші привласнені ним, хто їх отримує наступний?
25.08.2025 20:41 Відповісти
До праправнуків прибарахляться.
Раз у століття такий куш рвонули
25.08.2025 20:24 Відповісти
Але ж говорив п'ятий цим зевилупкам, що треба готуватись і не в штикову, а ППО, ПРО. Ні, ***, по фонтанам ганяли, пікніки на пуфіках з шаурмою і... в травнішашликичекають, не до війська, оборони. Яка там війна. Дурники того очевидного не те, що не розуміли - не бачили.
А військо, яке тільки но відновилось, просто паплюжилось: виплати урізались, штат зменшувався, літаки не літали. Хоча про що я - літали: "https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 Літаки летять, будем всіх бомбить"...
25.08.2025 19:40 Відповісти
Треба більше бусяритися, як закликає Луценко...
25.08.2025 19:50 Відповісти
До 2022 року не купувала ППО та ПРО не тому що не хотіла, а тому що західні "партнери" відмовляли у цьому. Навіть у 2022 році перші місяці збирали по всьому світу радянський хлам, тому що союзники вагалися надавати ******* озброєння
25.08.2025 20:09 Відповісти
тому що союзники вагалися надавати ******* озброєння
Не вагалися,я тягнули час,щоб ЗСУ воювала людьми,грубо кажучи "м'ясом".Щоб українців стало якнайменше і не заважали здобувати копалини.Є ще причина,але за це видаляють коментарі.
25.08.2025 20:55 Відповісти
На ракеты которые нам запрещают запускать. Очень удачные инвестиции.
25.08.2025 19:42 Відповісти
В ішака вже були мільярди, гігавати і т.п. Чим все закінчилось - усім відомо. Чмо нанюхається, а потім городить всяку хрєнь.
25.08.2025 21:11 Відповісти
 
 