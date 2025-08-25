Україна планує витрачати щонайменше мільярд доларів на місяць на американську зброю, - Зеленський

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере президент України Володимир Зеленський розповів на яку суму Україна готова закупляти американську зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава держави заявив, що Київ має намір щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї для ведення війни проти Росії.

Читайте: Найближчим часом запустимо великий проєкт щодо виробництва українського озброєння на території Данії, - Шмигаль