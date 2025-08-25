Україна планує витрачати щонайменше мільярд доларів на місяць на американську зброю, - Зеленський
Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере президент України Володимир Зеленський розповів на яку суму Україна готова закупляти американську зброю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Глава держави заявив, що Київ має намір щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї для ведення війни проти Росії.
Раз у століття такий куш рвонули
А військо, яке тільки но відновилось, просто паплюжилось: виплати урізались, штат зменшувався, літаки не літали. Хоча про що я - літали: "https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 Літаки летять, будем всіх бомбить"...
Не вагалися,я тягнули час,щоб ЗСУ воювала людьми,грубо кажучи "м'ясом".Щоб українців стало якнайменше і не заважали здобувати копалини.Є ще причина,але за це видаляють коментарі.