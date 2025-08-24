УКР
Новини Виробництво української зброї
557 15

Найближчим часом запустимо великий проєкт щодо виробництва українського озброєння на території Данії, - Шмигаль

Шмигаль про виробництво українського озброєння у Данії

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та представниками данського парламенту щодо поглиблення співпраці в оборонно-промисловому секторі.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вже найближчим часом запустимо великий проєкт у межах ініціативи Президента Build with Ukraine. Це дозволить масштабувати виробництво українського озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших воїнів усім необхідним.

Це наступний етап нашої співпраці, яка почалася з надзвичайно ефективної "Данської моделі" підтримки. Вона дала можливість партнерам інвестувати у виробництво української зброї для потреб Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також сторони окремо обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети:

  • посилення ППО для протидії російському терору;
  • розвиток далекобійного озброєння для примусу росії до миру.

"Розраховуємо, що ініціатива Build with Ukraine стане важливим внеском у досягнення цих цілей.

Щиро дякую пану Поульсену за цей візит у День Незалежності. Дякую Данії, її уряду та народу за всебічну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та Європи", - додав Шмигаль.

Топ коментарі
+4
Коли вас вже заціпить,підари зелені..Був прем'єром меньше варнякав,а зараз як з прутня зіскочив..
показати весь коментар
24.08.2025 12:40 Відповісти
+4
Рты пластырем заклейте! Хот, в честь праздника! Уже надоело вас слушать!!!
показати весь коментар
24.08.2025 12:43 Відповісти
+3
у Зе-владі якісь популістські піар-наркомани. Не можуть встояни аби не ********** все що тільки знають. Від мовчання починається ломка.
показати весь коментар
24.08.2025 12:39 Відповісти
А що, Єрмак ще не дозволив шмигалью робити балістику?
показати весь коментар
24.08.2025 12:35 Відповісти
накуя розповідати абсолютно все? ібана шмигалня блд. шмигаль це права рука ахмєтова, а ахмєтов і вашим і нашим. татарин ібаний.
показати весь коментар
24.08.2025 12:37 Відповісти
Скільки можна вже вам всім повторювати?!!!! Навіщо ви у підробицях розповідаєте, ДЕ, ЩО, КОЛИ...????? Через декілька годин - спростування цієї новини буде....
показати весь коментар
24.08.2025 12:37 Відповісти
у Зе-владі якісь популістські піар-наркомани. Не можуть встояни аби не ********** все що тільки знають. Від мовчання починається ломка.
показати весь коментар
24.08.2025 12:39 Відповісти
Піар, м'яко кажучи...ракет так і нема.
показати весь коментар
24.08.2025 12:46 Відповісти
Та шо ви - одна фламінго за один робочий день. Такого ніхто не робить з своїми потенціалами - ні США, ні рашка. А вони не знають новітьньої технології від України - три відосіки *********** України на день - замінюють одну фламінго
показати весь коментар
24.08.2025 14:01 Відповісти
Грошей вже давно ніхто не даав, а тепер сказали що все робитимуть і наглядатимуть самі. Правильно
показати весь коментар
24.08.2025 12:40 Відповісти
Коли вас вже заціпить,підари зелені..Був прем'єром меньше варнякав,а зараз як з прутня зіскочив..
показати весь коментар
24.08.2025 12:40 Відповісти
Рты пластырем заклейте! Хот, в честь праздника! Уже надоело вас слушать!!!
показати весь коментар
24.08.2025 12:43 Відповісти
Хто такий,Шмигаль?
показати весь коментар
24.08.2025 13:05 Відповісти
Так от хто воно - https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
показати весь коментар
24.08.2025 14:03 Відповісти
Мульйон перша обіСцянка від плісняви.
показати весь коментар
24.08.2025 14:00 Відповісти
Рамштайну два года не дают завод запустить.
ОП-агентура и инвест няни.
Кому вы это рассказываете
показати весь коментар
24.08.2025 14:07 Відповісти
 
 