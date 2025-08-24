Найближчим часом запустимо великий проєкт щодо виробництва українського озброєння на території Данії, - Шмигаль

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та представниками данського парламенту щодо поглиблення співпраці в оборонно-промисловому секторі.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вже найближчим часом запустимо великий проєкт у межах ініціативи Президента Build with Ukraine. Це дозволить масштабувати виробництво українського озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших воїнів усім необхідним.



Це наступний етап нашої співпраці, яка почалася з надзвичайно ефективної "Данської моделі" підтримки. Вона дала можливість партнерам інвестувати у виробництво української зброї для потреб Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також сторони окремо обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети:

посилення ППО для протидії російському терору;

розвиток далекобійного озброєння для примусу росії до миру.

"Розраховуємо, що ініціатива Build with Ukraine стане важливим внеском у досягнення цих цілей.



Щиро дякую пану Поульсену за цей візит у День Незалежності. Дякую Данії, її уряду та народу за всебічну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та Європи", - додав Шмигаль.

