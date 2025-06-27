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Новини Виробництво української зброї
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Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами, - Умєров

Умєров про спільне виробництво зброї з країнами ЄС та США

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Відповідний Закон уже зареєстрували в парламенті.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном. Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців", - повідомив Умєров.

Він додав, що одним з головних завдань є - створення  законодавчих інструментів, щоб стимулювати притоки інвестицій в нашу країну. Що стосується виробництв в Україні - нині опрацьовують можливість зосередження в окремих областях, де можна забезпечити фізичну безпеку цих заводів. Ці підприємства мають бути захищені ППО, аби Україна мала шанс на довгострокові інвестиції й контракти.

Україна поглиблює співпрацю з компаніями ЄС та США

Умєров повідомив, що наразі тривають спільні виробництва зброї з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). Натомість з американськими партнерами - реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

Ще один ключовий інструмент - спільні підприємства. Їх створення дозволить:

  • отримувати замовлення від західних урядів;
  • працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО;
  • підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.

Участь українців у виробництві за кордоном також - один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які допоможуть українцям працевлаштуватися у нових оборонних виробництвах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, - Умєров



Автор: 

зброя (7564) виробництво (1671) Умєров Рустем (673)


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Топ коментарі
+5
"зелені грабіжники України "запускають чергову словесну куйню на вуха українського народу..." Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів.
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27.06.2025 13:42 Відповісти
+2
Вони дієслово«запустили»знають?
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27.06.2025 13:35 Відповісти
+2
Запускает?! Уже?! 🤡🤪🥳🤣😳
Пахать некем!!!
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27.06.2025 13:37 Відповісти
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Вони дієслово«запустили»знають?
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27.06.2025 13:35 Відповісти
так

але це стосується лише бракованих мін та снарядів ))
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27.06.2025 14:07 Відповісти
Запускает?! Уже?! 🤡🤪🥳🤣😳
Пахать некем!!!
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27.06.2025 13:37 Відповісти
Війна надворі - а вони тільки "запускають" - запустити тобі в лобешню літаючу тарілку
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27.06.2025 13:42 Відповісти
"зелені грабіжники України "запускають чергову словесну куйню на вуха українського народу..." Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів.
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27.06.2025 13:42 Відповісти
Може міжнародні партнери запускають з Україною?

Ви тільки можете запустити свої "граблі" з перетинками між пальцями у їхні кишені і кишені українців - жабарі zеленоСракі.
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27.06.2025 13:49 Відповісти
10 млн + 8 млн + виробництво зброї.
всі пабліки задити проханням з фронту про допомогу.
гасло зеленої наволочі: брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
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27.06.2025 13:51 Відповісти
оу, давайте трохи повільніше
лише три з половиною роки війни, а ви вже законопроект зареєстрували в парламенті

коли ви там відпочиваєте взагалі?
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27.06.2025 14:03 Відповісти
ну виглядає він приблизно так )) - 6-8 засідань в місяць в країні що воює

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd1
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27.06.2025 14:09 Відповісти
може так меньше вкрадуть
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27.06.2025 14:05 Відповісти
тобто перекладаю зельоний понос умєртвія

1. Виробництва нема
2. а тут думка закінчується )))
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27.06.2025 14:06 Відповісти
Оно недобавило где!Крым ДОНЕЦК ЛУГАНСК!чтобы небомбили!!!
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27.06.2025 14:08 Відповісти
Пане Умеров не тупи, негайно звільняй Південь від орди....!
Лапшу на вуха зелебобікам й так є кому вішати.
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27.06.2025 15:23 Відповісти
 
 