Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами, - Умєров

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Відповідний Закон уже зареєстрували в парламенті.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном. Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців", - повідомив Умєров.

Він додав, що одним з головних завдань є - створення законодавчих інструментів, щоб стимулювати притоки інвестицій в нашу країну. Що стосується виробництв в Україні - нині опрацьовують можливість зосередження в окремих областях, де можна забезпечити фізичну безпеку цих заводів. Ці підприємства мають бути захищені ППО, аби Україна мала шанс на довгострокові інвестиції й контракти.

Україна поглиблює співпрацю з компаніями ЄС та США

Умєров повідомив, що наразі тривають спільні виробництва зброї з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). Натомість з американськими партнерами - реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

Ще один ключовий інструмент - спільні підприємства. Їх створення дозволить:

отримувати замовлення від західних урядів;

працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО;

підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.

Участь українців у виробництві за кордоном також - один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які допоможуть українцям працевлаштуватися у нових оборонних виробництвах.

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