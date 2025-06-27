Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами, - Умєров
Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Відповідний Закон уже зареєстрували в парламенті.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном. Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців", - повідомив Умєров.
Він додав, що одним з головних завдань є - створення законодавчих інструментів, щоб стимулювати притоки інвестицій в нашу країну. Що стосується виробництв в Україні - нині опрацьовують можливість зосередження в окремих областях, де можна забезпечити фізичну безпеку цих заводів. Ці підприємства мають бути захищені ППО, аби Україна мала шанс на довгострокові інвестиції й контракти.
Україна поглиблює співпрацю з компаніями ЄС та США
Умєров повідомив, що наразі тривають спільні виробництва зброї з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). Натомість з американськими партнерами - реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.
Ще один ключовий інструмент - спільні підприємства. Їх створення дозволить:
- отримувати замовлення від західних урядів;
- працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО;
- підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.
Участь українців у виробництві за кордоном також - один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які допоможуть українцям працевлаштуватися у нових оборонних виробництвах.
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але це стосується лише бракованих мін та снарядів ))
Пахать некем!!!
Ви тільки можете запустити свої "граблі" з перетинками між пальцями у їхні кишені і кишені українців - жабарі zеленоСракі.
всі пабліки задити проханням з фронту про допомогу.
гасло зеленої наволочі: брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
лише три з половиною роки війни, а ви вже законопроект зареєстрували в парламенті
коли ви там відпочиваєте взагалі?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd1
1. Виробництва нема
2. а тут думка закінчується )))
Лапшу на вуха зелебобікам й так є кому вішати.