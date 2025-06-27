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Новости Производство украинского оружия
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Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами, - Умеров

Умеров о совместном производстве оружия со странами ЕС и США

Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами - в Украине и в странах-участниках Рамштайн. Соответствующий Закон уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов - за рубежом. Все на разных стадиях - где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее. Например, в Дании украинский завод уже планируем открывать в течение ближайших месяцев", - сообщил Умеров.

Он добавил, что одной из главных задач является - создание законодательных инструментов, чтобы стимулировать притоки инвестиций в нашу страну. Что касается производств в Украине - сейчас прорабатывают возможность сосредоточения в отдельных областях, где можно обеспечить физическую безопасность этих заводов. Эти предприятия должны быть защищены ПВО, чтобы Украина имела шанс на долгосрочные инвестиции и контракты.

Украина углубляет сотрудничество с компаниями ЕС и США

Умеров сообщил, что сейчас продолжаются совместные производства оружия с немецкими предприятиями (БТРы, артиллерия, боеприпасы). Зато с американскими партнерами - реализуются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.

Еще один ключевой инструмент - совместные предприятия. Их создание позволит:

  • получать заказы от западных правительств;
  • работать в ЕС и выходить на рынки НАТО;
  • повышать качество украинского вооружения и получать доступ к новейшим технологиям.

Участие украинцев в производстве за рубежом также - один из векторов поддержки. Правительства стран-партнеров, например Великобритания, рассматривают инициативы, которые помогут украинцам трудоустроиться в новых оборонных производствах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов, - Умеров



Автор: 

оружие (10285) производство (488) Умеров Рустем (590)


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Топ комментарии
+5
"зелені грабіжники України "запускають чергову словесну куйню на вуха українського народу..." Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів.
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27.06.2025 13:42 Ответить
+2
Вони дієслово«запустили»знають?
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27.06.2025 13:35 Ответить
+2
Запускает?! Уже?! 🤡🤪🥳🤣😳
Пахать некем!!!
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27.06.2025 13:37 Ответить
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Вони дієслово«запустили»знають?
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27.06.2025 13:35 Ответить
так

але це стосується лише бракованих мін та снарядів ))
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27.06.2025 14:07 Ответить
Запускает?! Уже?! 🤡🤪🥳🤣😳
Пахать некем!!!
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27.06.2025 13:37 Ответить
Війна надворі - а вони тільки "запускають" - запустити тобі в лобешню літаючу тарілку
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27.06.2025 13:42 Ответить
"зелені грабіжники України "запускають чергову словесну куйню на вуха українського народу..." Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів.
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27.06.2025 13:42 Ответить
Може міжнародні партнери запускають з Україною?

Ви тільки можете запустити свої "граблі" з перетинками між пальцями у їхні кишені і кишені українців - жабарі zеленоСракі.
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27.06.2025 13:49 Ответить
10 млн + 8 млн + виробництво зброї.
всі пабліки задити проханням з фронту про допомогу.
гасло зеленої наволочі: брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
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27.06.2025 13:51 Ответить
оу, давайте трохи повільніше
лише три з половиною роки війни, а ви вже законопроект зареєстрували в парламенті

коли ви там відпочиваєте взагалі?
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27.06.2025 14:03 Ответить
ну виглядає він приблизно так )) - 6-8 засідань в місяць в країні що воює

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd1
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27.06.2025 14:09 Ответить
може так меньше вкрадуть
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27.06.2025 14:05 Ответить
тобто перекладаю зельоний понос умєртвія

1. Виробництва нема
2. а тут думка закінчується )))
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27.06.2025 14:06 Ответить
Оно недобавило где!Крым ДОНЕЦК ЛУГАНСК!чтобы небомбили!!!
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27.06.2025 14:08 Ответить
Пане Умеров не тупи, негайно звільняй Південь від орди....!
Лапшу на вуха зелебобікам й так є кому вішати.
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27.06.2025 15:23 Ответить
 
 