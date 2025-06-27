Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами, - Умеров
Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами - в Украине и в странах-участниках Рамштайн. Соответствующий Закон уже зарегистрировали в парламенте.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов - за рубежом. Все на разных стадиях - где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее. Например, в Дании украинский завод уже планируем открывать в течение ближайших месяцев", - сообщил Умеров.
Он добавил, что одной из главных задач является - создание законодательных инструментов, чтобы стимулировать притоки инвестиций в нашу страну. Что касается производств в Украине - сейчас прорабатывают возможность сосредоточения в отдельных областях, где можно обеспечить физическую безопасность этих заводов. Эти предприятия должны быть защищены ПВО, чтобы Украина имела шанс на долгосрочные инвестиции и контракты.
Украина углубляет сотрудничество с компаниями ЕС и США
Умеров сообщил, что сейчас продолжаются совместные производства оружия с немецкими предприятиями (БТРы, артиллерия, боеприпасы). Зато с американскими партнерами - реализуются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.
Еще один ключевой инструмент - совместные предприятия. Их создание позволит:
- получать заказы от западных правительств;
- работать в ЕС и выходить на рынки НАТО;
- повышать качество украинского вооружения и получать доступ к новейшим технологиям.
Участие украинцев в производстве за рубежом также - один из векторов поддержки. Правительства стран-партнеров, например Великобритания, рассматривают инициативы, которые помогут украинцам трудоустроиться в новых оборонных производствах.
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але це стосується лише бракованих мін та снарядів ))
Пахать некем!!!
Ви тільки можете запустити свої "граблі" з перетинками між пальцями у їхні кишені і кишені українців - жабарі zеленоСракі.
всі пабліки задити проханням з фронту про допомогу.
гасло зеленої наволочі: брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
лише три з половиною роки війни, а ви вже законопроект зареєстрували в парламенті
коли ви там відпочиваєте взагалі?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd1
1. Виробництва нема
2. а тут думка закінчується )))
Лапшу на вуха зелебобікам й так є кому вішати.