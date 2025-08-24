РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8591 посетитель онлайн
Новости Производство украинского оружия
490 11

В ближайшее время запустим крупный проект по производству украинского вооружения на территории Дании, - Шмыгаль

Шмыгаль о производстве украинского вооружения в Дании

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и представителями датского парламента по углублению сотрудничества в оборонно-промышленном секторе.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Уже в ближайшее время запустим большой проект в рамках инициативы Президента Build with Ukraine. Это позволит масштабировать производство украинского вооружения на территории Дании и эффективнее обеспечивать наших воинов всем необходимым.

Это следующий этап нашего сотрудничества, которое началось с чрезвычайно эффективной "Датской модели" поддержки. Она дала возможность партнерам инвестировать в производство украинского оружия для нужд Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами, - Умеров

Также стороны отдельно обсудили ситуацию на фронте и ключевые приоритеты:

  • усиление ПВО для противодействия российскому террору;
  • развитие дальнобойного вооружения для принуждения России к миру.

"Рассчитываем, что инициатива Build with Ukraine станет важным вкладом в достижение этих целей.

Спасибо господину Поульсену за этот визит в День Независимости. Спасибо Дании, ее правительству и народу за всестороннюю поддержку, которая укрепляет обороноспособность Украины и Европы", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Зеленский анонсировал открытие украинского производства оружия за рубежом

Автор: 

Дания (621) оружие (10406)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
у Зе-владі якісь популістські піар-наркомани. Не можуть встояни аби не ********** все що тільки знають. Від мовчання починається ломка.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:39 Ответить
+3
Коли вас вже заціпить,підари зелені..Був прем'єром меньше варнякав,а зараз як з прутня зіскочив..
показать весь комментарий
24.08.2025 12:40 Ответить
+2
накуя розповідати абсолютно все? ібана шмигалня блд. шмигаль це права рука ахмєтова, а ахмєтов і вашим і нашим. татарин ібаний.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що, Єрмак ще не дозволив шмигалью робити балістику?
показать весь комментарий
24.08.2025 12:35 Ответить
накуя розповідати абсолютно все? ібана шмигалня блд. шмигаль це права рука ахмєтова, а ахмєтов і вашим і нашим. татарин ібаний.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:37 Ответить
Скільки можна вже вам всім повторювати?!!!! Навіщо ви у підробицях розповідаєте, ДЕ, ЩО, КОЛИ...????? Через декілька годин - спростування цієї новини буде....
показать весь комментарий
24.08.2025 12:37 Ответить
у Зе-владі якісь популістські піар-наркомани. Не можуть встояни аби не ********** все що тільки знають. Від мовчання починається ломка.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:39 Ответить
Піар, м'яко кажучи...ракет так і нема.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:46 Ответить
Грошей вже давно ніхто не даав, а тепер сказали що все робитимуть і наглядатимуть самі. Правильно
показать весь комментарий
24.08.2025 12:40 Ответить
Коли вас вже заціпить,підари зелені..Був прем'єром меньше варнякав,а зараз як з прутня зіскочив..
показать весь комментарий
24.08.2025 12:40 Ответить
Рты пластырем заклейте! Хот, в честь праздника! Уже надоело вас слушать!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 12:43 Ответить
Хто такий,Шмигаль?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:05 Ответить
 
 