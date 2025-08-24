В ближайшее время запустим крупный проект по производству украинского вооружения на территории Дании, - Шмыгаль

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и представителями датского парламента по углублению сотрудничества в оборонно-промышленном секторе.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале

"Уже в ближайшее время запустим большой проект в рамках инициативы Президента Build with Ukraine. Это позволит масштабировать производство украинского вооружения на территории Дании и эффективнее обеспечивать наших воинов всем необходимым.



Это следующий этап нашего сотрудничества, которое началось с чрезвычайно эффективной "Датской модели" поддержки. Она дала возможность партнерам инвестировать в производство украинского оружия для нужд Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также стороны отдельно обсудили ситуацию на фронте и ключевые приоритеты:

усиление ПВО для противодействия российскому террору;

развитие дальнобойного вооружения для принуждения России к миру.

"Рассчитываем, что инициатива Build with Ukraine станет важным вкладом в достижение этих целей.



Спасибо господину Поульсену за этот визит в День Независимости. Спасибо Дании, ее правительству и народу за всестороннюю поддержку, которая укрепляет обороноспособность Украины и Европы", - добавил Шмыгаль.

