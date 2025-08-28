Держдеп схвалив продаж 3350 ракет ERAM для України
Державний департамент США схвалив продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 мільйонів доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.
Мова йде про 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і таку ж кількість систем GPS/INS із модулем SAASM.
Також у пакет увійде допоміжне обладнання, запасні частини, допомога з ремонту, програмне забезпечення та інше.
Зазначається, що ця угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
Продаж також покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання місій самооборони та регіональної безпеки. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили.
Україна використає для цієї закупівлі фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії, а також зовнішнє військове фінансування від Сполучених Штатів.
Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.
ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
всіма ракетами , які нам наобіцяв ЗедЄрмак 😡
Есть цели куда жирнее
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6WSLDEPnk&ab_channel=MarkSolonin
"фламінго" зараз мабуть у фарбувальному цеху, і про застосування ми скоріше за все узнаємо від самих росіян. І навряд чи нам знадобиться ухвалення ЄС чи США для застосування іх по цехам СЕЗ "Алабуга" або по заводу "Купол"