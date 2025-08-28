УКР
Закупівля зброї у США
3 392 33

Держдеп схвалив продаж 3350 ракет ERAM для України

ERAM

Державний департамент США схвалив продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Мова йде про 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і таку ж кількість систем GPS/INS із модулем SAASM.

Також у пакет увійде допоміжне обладнання, запасні частини, допомога з ремонту, програмне забезпечення та інше.

Зазначається, що ця угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Продаж також покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання місій самооборони та регіональної безпеки. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили.

Україна використає для цієї закупівлі фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії, а також зовнішнє військове фінансування від Сполучених Штатів.

Топ коментарі
+13
Це звичайно добре. А по рашці можна ними лупасити?
показати весь коментар
28.08.2025 23:55 Відповісти
+11
Можете покласти поряд з Фламінго.
показати весь коментар
29.08.2025 00:01 Відповісти
+3
Щоб вам ці гроші пішли на ліки. Жопошники.
показати весь коментар
28.08.2025 23:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це звичайно добре. А по рашці можна ними лупасити?
показати весь коментар
28.08.2025 23:55 Відповісти
З мадярами ніби ще не воюєм.
показати весь коментар
28.08.2025 23:58 Відповісти
A До Волгограда дістануть.

Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.

ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
показати весь коментар
29.08.2025 00:11 Відповісти
Цей факт історія замовчує. Але подано як рішуче надання засобів для виконання місій самооборони. Ніхто не знає, що воно означає. Наявність ракет - уже плюс.
показати весь коментар
29.08.2025 00:01 Відповісти
Не просто можна , а потрібно лупашити по москальні
всіма ракетами , які нам наобіцяв ЗедЄрмак 😡
показати весь коментар
29.08.2025 00:03 Відповісти
ЗедЄрмак, це що за таке?? Прихвостень ригоАНАЛА від спорту?
показати весь коментар
29.08.2025 00:11 Відповісти
Можна , коли вони будуть , бо там щось схоже на "рожевого фламінго " , ніби і є , але в майбутньому часі ((((
показати весь коментар
29.08.2025 01:36 Відповісти
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=Oz6WSLDEPnk
показати весь коментар
29.08.2025 01:38 Відповісти
Добра новина, але, за досвідом виконання схвалень Держдепу щодо України, більш надійно виглядало б, якби це схвалення було проголосоване Конгресом США і підписане POTUS.
показати весь коментар
29.08.2025 02:22 Відповісти
Щоб вам ці гроші пішли на ліки. Жопошники.
показати весь коментар
28.08.2025 23:59 Відповісти
ти *******?
показати весь коментар
29.08.2025 00:03 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 00:28 Відповісти
Можете покласти поряд з Фламінго.
показати весь коментар
29.08.2025 00:01 Відповісти
Ага
показати весь коментар
29.08.2025 00:04 Відповісти
Смійтесь.... смійтесь ****** кацапські! Прийде час "збирати каміння " 99% прийде.
показати весь коментар
29.08.2025 02:24 Відповісти
Ракети ERAM мають дальність 450 - 460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.ERAM можуть використовуватися F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі. До кремля не дістане.
показати весь коментар
29.08.2025 00:06 Відповісти
До москви 450км зі Сумської області. З попутним вітром може достать .
показати весь коментар
29.08.2025 00:11 Відповісти
Да нафиг тот кремль, можно подумать там )(уйло днями и ночами.

Есть цели куда жирнее
показати весь коментар
29.08.2025 00:11 Відповісти
Фактически, это не ракеты, а что-то среднее между беспилотным самолётом и управляемой бомбой. Что касается дальности этого вооружения. Поскольку оно устанавливается на самолёты, то наши Ф-16, МИГ-29 и СУ-27, ввиду наличия вражеских ПВО, не смогут приближаться к ЛБС ближе 200 км. Это означает, что реально можно будет атаковать тылы рашки на глубину в 200-250 км.
показати весь коментар
29.08.2025 00:22 Відповісти
а пво прям на границе стоит? оно тоже в глубине у них,поэтому причем тут 200км
показати весь коментар
29.08.2025 00:27 Відповісти
А на оккупированной территории нет ПВО?
показати весь коментар
29.08.2025 01:06 Відповісти
Якщо зараз літаки наближаються до лбз на менше ніж 20-30 км, коли запускають jdam і тп, то про які 200 км ви кажете і де це прочитали?
показати весь коментар
29.08.2025 00:31 Відповісти
Не то у Грабского, не то у Солонина.
показати весь коментар
29.08.2025 01:04 Відповісти
перекладаю на людську мову: "десь у Солоніна" - це означає "відїбись".
показати весь коментар
29.08.2025 02:29 Відповісти
Тоді річ хороша, але безкорисна.
показати весь коментар
29.08.2025 00:32 Відповісти
Невелике дослідження про ERAM:
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6WSLDEPnk&ab_channel=MarkSolonin
показати весь коментар
29.08.2025 01:58 Відповісти
Агонь!
показати весь коментар
29.08.2025 00:07 Відповісти
трамп/путин наложат вето
показати весь коментар
29.08.2025 00:15 Відповісти
Гамериканські бариги з Держдепартаменту ***** ще доплачувати будуть, щоб не припиняв війну, бо 825 лямів за якісь бімби, якими вони торгують наче на базарі все одно до раськи не долетять.
показати весь коментар
29.08.2025 00:45 Відповісти
Только на запуск разрешение получать надо будет. А по россии вообще нельзя бить. И как они могут поставить 3350 ракет, если изготовлено всего 500 и планируется изготовить 1800 - данные из вики? Старые данные?
показати весь коментар
29.08.2025 00:25 Відповісти
Не бог весть что, да еще смотря как там будет с наведением, но в наших обстоятельствах лучше иметь 3350 таких "ракет" чем не иметь, даже если не разрешат бить по рф и не сразу все поставят. Меня куда больше волнует что там на самом деле с Фламинго и будет ли их применение зависеть от одобрения ЕС и США.
показати весь коментар
29.08.2025 01:04 Відповісти
з наведенням там буде нормально, враховуючи наявність SAASM.
"фламінго" зараз мабуть у фарбувальному цеху, і про застосування ми скоріше за все узнаємо від самих росіян. І навряд чи нам знадобиться ухвалення ЄС чи США для застосування іх по цехам СЕЗ "Алабуга" або по заводу "Купол"
показати весь коментар
29.08.2025 02:42 Відповісти
 
 