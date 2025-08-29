УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Закупівля зброї у США
1 778 33

Ракети ERAM можуть надійти до України вже цього року, - CNN

ERAM

Ракети Extended Range Attack Munition (ERAM), продаж яких Україні на суму 825 млн доларів схвалив Держдеп США, можуть бути поставлені ще у 2025 році.

Про це повідомило CNN, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про можливу передачу до 3 350 ракет ERAM і такої ж кількості систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI). Дальність польоту ракет становить від 241 до 450 км.

Як зазначається, у разі реалізації угоди постачання можуть розпочатися до кінця року. Наразі не уточнюється, чи будуть встановлені обмеження на застосування ракет.

У США зазначили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США", зміцнюючи безпеку України та стабільність у Європі. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та програма Іноземного військового фінансування США (FMF).

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 97% приватних виробників ОПК очікують на відкриття експорту озброєння, – опитування ТСУ

Автор: 

зброя (7708) ракети (4157) США (24165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
А можна про такі речі писати одразу ПІСЛЯ знищення цими засобами ворожих сил????
Морква на мотузці вже не заспокоює, а ВИБІШУЄ, як і довгий язик без кісток !!!
показати весь коментар
29.08.2025 11:06 Відповісти
+13
Да не спішіть. У нас же ще багато часу. Ще й напевне пийдуть з забороною бити по Сосії? Краще мати такого союзника як північна корея ніж як сша
показати весь коментар
29.08.2025 11:08 Відповісти
+7
Головне в цій новині слово «можуть». Тобто можуть надійти до кінця цього року або можуть і не надійти. В цьому світі все можливо. Поживемо побачимо.
показати весь коментар
29.08.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна про такі речі писати одразу ПІСЛЯ знищення цими засобами ворожих сил????
Морква на мотузці вже не заспокоює, а ВИБІШУЄ, як і довгий язик без кісток !!!
показати весь коментар
29.08.2025 11:06 Відповісти
Да не спішіть. У нас же ще багато часу. Ще й напевне пийдуть з забороною бити по Сосії? Краще мати такого союзника як північна корея ніж як сша
показати весь коментар
29.08.2025 11:08 Відповісти
Треба свої виробляти, а не патякати-презентувати. Тоді ніхто і забороняти не буде. Їх вже стільки напрезентували, що козломордія повинна вже в руїнах бути, але поки що кусають безпілотниками НПЗ кацапсячі і то на місяць на два вивоять із ладу...
показати весь коментар
29.08.2025 11:13 Відповісти
Мінометні міни нашого виробництва чули? От такі самі ракети.
показати весь коментар
29.08.2025 11:21 Відповісти
можна не спішити, у нас фламінго 200 шт в місяць надходить
показати весь коментар
29.08.2025 11:10 Відповісти
Вказаних ракет ще не існує, їх ще мають зібрати із компонентів, звичайно після того як пентагон обявить переможця конкурсу...
показати весь коментар
29.08.2025 11:26 Відповісти
Ніяких фламінго не буде. Фламінго по факту це Паляниці-2, чисто піар виріб. Коли лохи будуть питати - а денаші ракети, їм оцю байду будуть витягувати з пильного сховища і демонструвати.
показати весь коментар
29.08.2025 12:09 Відповісти
Такі анонси приносять тільки шкоду Україні і це провокація і головним провокатором є зеленський .
показати весь коментар
29.08.2025 11:11 Відповісти
чув, що ці ракети тільки будуть виробляти невиликими партіями, на таку партію може знадобитися понад 10 років (((
показати весь коментар
29.08.2025 11:14 Відповісти
вы думаете надо ждать, когда всю партию изготовят? они будут поступать по мере изготовления, на данный день объем производства рассчитан на 1-2 ракеты в день. вопрос в том надо ли они будут, если на их применение будет запрет
показати весь коментар
29.08.2025 11:47 Відповісти
щоб виграти війну потрібно більше та точніше, ніж ворог.
пуйло зараз скида по Україні 5000 КАБ на місяць, 4-5 тис шахедів, до 300 ракет. До речі, на сьогодні 90% КАБ, шахед, ракет пуйлу постачають КНР, КНДР, Іран.
А Україні в кращому випадку даватимуть наступного року 30-60 ракет на місяць, і ще невідомо чи дадуть дозвіл бити по раші...
така математика війни, не в нашу користь.
показати весь коментар
29.08.2025 12:04 Відповісти
Треба виробляти своє. Але свое в нас заборонила влада починаючили з серпня 2019 р. В країні відбулось повне ракетне роззброєння. Навіть зенітні ракети під забороною.
показати весь коментар
29.08.2025 12:11 Відповісти
3, 14ол балабол - я тебя называла.
показати весь коментар
29.08.2025 12:40 Відповісти
пешком идут что ли?
показати весь коментар
29.08.2025 11:14 Відповісти
Головне в цій новині слово «можуть». Тобто можуть надійти до кінця цього року або можуть і не надійти. В цьому світі все можливо. Поживемо побачимо.
показати весь коментар
29.08.2025 11:14 Відповісти
І дійсно все можливо - навіть кабацький блазень може отримати гетьманську булаву від спраглого за "шашличками" народу! Вірніше його "смартфонної" більшості!
Хочеться сказати: "Бабуля, спали паспорт онука і його смартфон!"
показати весь коментар
29.08.2025 11:24 Відповісти
Зачекайте, ще не передавайте. Ще не змонтували відосик про чудодійні ракети та величезну роль у їх здобутті єрмака-зеленського. Далі ще місяця три покрутимо ролик по усім телеканалам та радіоефірам, телеграмам та ютубам. І вже тоді, можливо, передайте декілька штук, але бити не дозволяйте, а то ще почнемо перемагати.
показати весь коментар
29.08.2025 11:24 Відповісти
Нема таких ракет наразі - їх ще не виробляють. Планується експериментальна партія з 1000 штук в наступному році - і ще невідомо як вони себе поведуть в умовах тотального РЕБа. Бо ті самі ескалібури і хаймерси зараз практично безпорадні протів РЕБа , поскільки планувались і проектувались для війни проти верблюдів, а не проти країн з потужним власним ВПК
показати весь коментар
29.08.2025 11:26 Відповісти
надійти то може і дойдуть,але без дозволу бити по рашці, а на дозвіл однієї ракєти ,будуть скликати весь конгресс
показати весь коментар
29.08.2025 11:27 Відповісти
Можуть надійти, можуть не надійти... В цьому році, не в цьому році... Навіщо ці ворожіння та прогнози от краще було б почути, а де Фламінго та інші супер-ракети, якими так чудово було б рознести щось важливе у рашистів, після такого варварського бомбардування Київа. Де ділися болтуни про наші ракети? Вже закінчилась рекламна кампанія?
показати весь коментар
29.08.2025 11:27 Відповісти
Кожен день пишуть за ці ракети - Європа зовсім безпомічна? - Скальпи Шторми - теж могли б поставити
показати весь коментар
29.08.2025 11:29 Відповісти
Ну і це не ракети. Це стандартні бомби на підвісці з головками наведення і невеликим реактивним моторчиком для дальності
показати весь коментар
29.08.2025 11:31 Відповісти
Почему не пишут название ракеты. ERAM это только индекс. Extended Range Active Missile. Увеличенной дальности. Для чего эта конспирация. Стоимость выглядит подозрительно. В 20 раз дешевле обычной ракеты.
показати весь коментар
29.08.2025 11:33 Відповісти
Некоторые говорят, что эти ракеты еще не начали производить. В частности блогер Савромат. Он не очень у нас известен, но я ему доверяю.
показати весь коментар
29.08.2025 11:35 Відповісти
С помпой обещали мини-Таурусы, а потом оказалось что это не Таурусы и вообще их не существует.
показати весь коментар
29.08.2025 11:42 Відповісти
Що маєте на увазі під "міні-Таурус"?
Що таке ERAM:
Основу ракети становить 227-кг авіабомба, до якої додають:
• Модуль двигуна (турбореактивний або твердопаливний)
• Керуючі поверхні (крильця, стабілізатори)
• Навігаційний блок: GPS + INS, стійкий до РЕБ
• Бойова частина: уламково-фугасна з бронебійним ефектом (~250-260 кг)
Ось порівняння цих ракет:
показати весь коментар
29.08.2025 12:21 Відповісти
Можуть надійти, можуть не надійти, 50 на 50.
показати весь коментар
29.08.2025 11:39 Відповісти
Через місяць.
До кінця року.
Наступного.
...
показати весь коментар
29.08.2025 11:47 Відповісти
Ними треба нищити логістику ворога на окупованих територіях,щоби втрат укр.ійськових було поменше,та хоча би зупинити наступ орків на Сході. А не запускати по брянських чи курських болотах.
показати весь коментар
29.08.2025 11:49 Відповісти
В этом году к нам 100% могут поступить только ракеты нашего отечественного изготовления. Но они находятся под внутренним запретом. В 2019 году в стране началось ракетное разоружение.
показати весь коментар
29.08.2025 11:49 Відповісти
Не3, 14и,бо серце стане.
показати весь коментар
29.08.2025 12:43 Відповісти
Може і надійдуть. Якшо Гексет не зупинить.
показати весь коментар
29.08.2025 12:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6WSLDEPnk&t=817s
вот тут для глупеньких объяснено, почему этого не будет и это вообще не ракета а проект
показати весь коментар
29.08.2025 12:17 Відповісти
 
 