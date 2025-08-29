Ракети ERAM можуть надійти до України вже цього року, - CNN

Ракети Extended Range Attack Munition (ERAM), продаж яких Україні на суму 825 млн доларів схвалив Держдеп США, можуть бути поставлені ще у 2025 році.

Про це повідомило CNN, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про можливу передачу до 3 350 ракет ERAM і такої ж кількості систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI). Дальність польоту ракет становить від 241 до 450 км.

Як зазначається, у разі реалізації угоди постачання можуть розпочатися до кінця року. Наразі не уточнюється, чи будуть встановлені обмеження на застосування ракет.

У США зазначили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США", зміцнюючи безпеку України та стабільність у Європі. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та програма Іноземного військового фінансування США (FMF).

