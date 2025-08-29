Ракети ERAM можуть надійти до України вже цього року, - CNN
Ракети Extended Range Attack Munition (ERAM), продаж яких Україні на суму 825 млн доларів схвалив Держдеп США, можуть бути поставлені ще у 2025 році.
Про це повідомило CNN, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про можливу передачу до 3 350 ракет ERAM і такої ж кількості систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI). Дальність польоту ракет становить від 241 до 450 км.
Як зазначається, у разі реалізації угоди постачання можуть розпочатися до кінця року. Наразі не уточнюється, чи будуть встановлені обмеження на застосування ракет.
У США зазначили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США", зміцнюючи безпеку України та стабільність у Європі. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та програма Іноземного військового фінансування США (FMF).
Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 мільйонів доларів.
Що таке ERAM:
• Основу ракети становить 227-кг авіабомба, до якої додають:
• Модуль двигуна (турбореактивний або твердопаливний)
• Керуючі поверхні (крильця, стабілізатори)
• Навігаційний блок: GPS + INS, стійкий до РЕБ
• Бойова частина: уламково-фугасна з бронебійним ефектом (~250-260 кг)
Ось порівняння цих ракет:
До кінця року.
Наступного.
