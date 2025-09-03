Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України: лише добре гарантований мир може бути міцним і тривалим, - Каріс

Естонія повністю підтримує ініціативу щодо закупівлі зброї у США для України та готова відправити військовий контингент в Україну, якщо "Коаліція охочих" погодить такий крок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час виступу на пресконференції в Брюсселі разом з генсекретарем НАТО Марком Рютте.

"Ініціатива США-НАТО щодо озброєння PURL є чудовою в цьому напрямку. Я хочу сьогодні наголосити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу", - наголосив Каріс.

За його даними, лише цього року Естонія витратила 0,3 відсотка свого ВВП на пряму військову підтримку України. Він зазначив, що оборонна промисловість країни дедалі більше співпрацює з українською оборонною промисловістю.

Каріс зауважив, що Україна заслуговує на закінчення війни, але Естонія знає з власної історії, що лише "добре гарантований мир може бути міцним і тривалим".

Також він розповів, що естонський уряд готовий надіслати війська в межах "Коаліції охочих", щоб гарантувати та забезпечити мир в Україні. Естонія продовжує брати участь у цьому плануванні.

Водночас Каріс додав, що безпосередня близькість до Росії не означає більшої загрози в сучасній війні, з огляду на ракетні технології.

Він наголосив на важливості того, щоб американські війська залишалися на європейській землі, та додав, що планує зустрітися з командувачем сил США в Європі, щоб обговорити це питання.