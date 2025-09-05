Зеленский и Кошта обсудили участие Украины в программе SAFE, движение к членству в ЕС и санкционную политику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 сентября, в Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы вместе были в Париже, на встрече Коалиции желающих, также вместе говорили с Президентом Трампом - с другими лидерами Европы. Чувствуется, что сейчас есть шанс подтолкнуть ситуацию ради большей безопасности и больших наших общих результатов - Украины и всей Европы", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сегодняшние переговоры были посвящены самому главному.

"Сейчас это участие Украины в европейских программах, в частности в программе SAFE, наше движение к членству в Евросоюзе, санкционная политика, поддержка нашей устойчивости, наших людей и прежде всего наших детей.

Также читайте: Зеленский встретился с Коштой в Ужгороде

Как и Антониу, уверен, что однажды встретимся здесь, на Закарпатье, не на границе Украина - ЕС, а именно в нашем Европейском Союзе. Спасибо за продуктивный разговор и за всю помощь. Украина ценит солидарность с нашим народом и неизменную поддержку", - добавил президент.