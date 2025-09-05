Зеленський і Кошта обговорили участь України у програмі SAFE, рух до членства в ЄС та санкційну політику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 вересня, в Ужгороді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ми разом були в Парижі, на зустрічі Коаліції охочих, також разом говорили з Президентом Трампом – з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів – України та всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що сьогоднішні перемовини були присвячені найголовнішому.

"Зараз це участь України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, наш рух до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка нашої стійкості, наших людей і передусім наших дітей.

Також читайте: Зеленський зустрівся з Коштою в Ужгороді

Як і Антоніу, впевнений, що одного разу зустрінемось тут, на Закарпатті, не на кордоні Україна – ЄС, а саме в нашому Європейському Союзі. Дякую за продуктивну розмову й за всю допомогу. Україна цінує солідарність із нашим народом і незмінну підтримку", - додав президент.