Зеленський зустрівся з Коштою в Ужгороді

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 5 вересня прибув до Ужгорода, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка зустрічала Кошту, зазначила, що в місті зібралося багато міжнародних і українських лідерів. Вони беруть участь у Конгресі регіональних органів влади, присвяченому стійкості українських громад та їхньому відновленню на шляху до ЄС.

"Хотів би подякувати пану президенту, що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну, і дякую за приїзд саме в цей регіон", - сказав Зеленський під час зустрічі.

За словами Матернової, Ужгород став осередком важливих міжнародних зустрічей, адже того ж дня тут очікується переговори президента Зеленського з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

