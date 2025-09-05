РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9671 посетитель онлайн
Новости Визит Кошты в Украину
947 2

Зеленский встретился с Коштой в Ужгороде

зеленский,кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта 5 сентября прибыл в Ужгород, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая встречала Кошту, отметила, что в городе собралось много международных и украинских лидеров. Они участвуют в Конгрессе региональных органов власти, посвященном устойчивости украинских громад и их восстановлению на пути к ЕС.

"Хотел бы поблагодарить господина президента, что вы сегодня здесь поддерживаете Украину. Знаем о вашем плотном графике, однако вы нашли это время, чтобы поддержать Украину, и спасибо за приезд именно в этот регион", - сказал Зеленский во время встречи.

По словам Матерновой, Ужгород стал центром важных международных встреч, ведь в тот же день здесь ожидаются переговоры президента Зеленского с премьером Словакии Робертом Фицо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Важно, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа по поводу российской нефти, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) Антониу Кошта (71)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.09.2025 12:17 Ответить
Палачінти з лекваром в центрі їли?
показать весь комментарий
05.09.2025 13:01 Ответить
 
 