Зеленский встретился с Коштой в Ужгороде

Президент Европейского совета Антониу Кошта 5 сентября прибыл в Ужгород, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая встречала Кошту, отметила, что в городе собралось много международных и украинских лидеров. Они участвуют в Конгрессе региональных органов власти, посвященном устойчивости украинских громад и их восстановлению на пути к ЕС.

"Хотел бы поблагодарить господина президента, что вы сегодня здесь поддерживаете Украину. Знаем о вашем плотном графике, однако вы нашли это время, чтобы поддержать Украину, и спасибо за приезд именно в этот регион", - сказал Зеленский во время встречи.

По словам Матерновой, Ужгород стал центром важных международных встреч, ведь в тот же день здесь ожидаются переговоры президента Зеленского с премьером Словакии Робертом Фицо.

