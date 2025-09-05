Важно, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа по поводу российской нефти, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что США хотят сократить доходы РФ от экспорта нефти. Этот сигнал стоит услышать премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время обращения к участникам форума "Амброзетти".

Он отметил, что Штаты хотят серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей, что является правильным путем.

"Чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду. Энергетическая независимость от России также является ключевой для крепких отношений с Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в Украине готовится встреча с президентом Европейского Совета Антонио Коштой и премьером Словакии Робертом Фицо, с которыми будут обсуждать этот вопрос.

"И важно, чтобы премьер-министр Орбан также услышал эти сигналы от Соединенных Штатов, непосредственно от президента Трампа: сигнал о российской нефти", - подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Трамп очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть

