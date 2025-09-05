РУС
Важно, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа по поводу российской нефти, - Зеленский

Зеленский призвал Орбана услышать сигналы от Трампа

Президент Владимир Зеленский рассказал, что США хотят сократить доходы РФ от экспорта нефти. Этот сигнал стоит услышать премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время обращения к участникам форума "Амброзетти".

Он отметил, что Штаты хотят серьезно сократить доходы России от экспорта энергоносителей, что является правильным путем.

"Чем меньше денег Путин зарабатывает на нефти, тем меньше он может потратить на войну и дестабилизацию других стран. Пожалуйста, имейте это в виду. Энергетическая независимость от России также является ключевой для крепких отношений с Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.

Читайте: Путин отказался признавать стагнацию экономики РФ, о которой заявил глава "Сбербанка"

Зеленский отметил, что в Украине готовится встреча с президентом Европейского Совета Антонио Коштой и премьером Словакии Робертом Фицо, с которыми будут обсуждать этот вопрос.

"И важно, чтобы премьер-министр Орбан также услышал эти сигналы от Соединенных Штатов, непосредственно от президента Трампа: сигнал о российской нефти", - подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Трамп очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть

Читайте: Фицо и Зеленский в Ужгороде будут обсуждать энергетическую инфраструктуру

Зеленский Владимир (21830) нефть (1983) россия (97068) Трамп Дональд (6534) Орбан Виктор (530)
І щоб Зеленський не купував в Угорщини зі Словаччиною російський газ.
05.09.2025 12:14 Ответить
Достатньо щоб він чув сигнали від Мадяра
05.09.2025 12:16 Ответить
Для Віті орбана відмова від кацапсячих нафтодолярів дорівнює відрізанню собі тестикул
05.09.2025 12:17 Ответить
головний сигнал - це коли дрони розйобують НПСи на ОАО "МН "Дружба". А там хай європейські міністри енергетики збираються, і думають як відмовитись через рік від російського викопного палива. Але може не через рік. Може через два.
05.09.2025 12:19 Ответить
Цей "сигнал" був не Орбану особисто, а ЄС загалом. А особисто Орбану руда мавпа скаже на кшталт "та мені пох".
05.09.2025 12:28 Ответить
Це розкіший тролінг, втім Трампон може зробити волові очі, і сказати, те що він вимагає від Європи, Угорщини не стосується, у неї особливі обставини
05.09.2025 12:37 Ответить
Та він думає орбан з туреччини - то ж не європа
05.09.2025 12:47 Ответить
 
 