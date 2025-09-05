Путін відмовився визнавати стагнацію економіки РФ, про яку заявив голова "Сбєрбанку"

Російський правитель Володимир Путін відкинув твердження про стагнацію економіки Росії, озвучені главою російського "Сбєрбанку" Германом Грєфом.

Про це Путін заявив під час Східного економічного форуму у Владивостоці, повідомляє БізнесЦензор.

Напередоні Грєф висловив думку, що російська економіка перейшла у стан "технічної стагнації", вказавши на уповільнення зростання ВВП майже до нуля.

На запитання модератора, чи згоден він зі словами Грєфа, Путін відповів: "Ні" Він додав, що найвпливовіший російський банкір знає про його позицію і бере участь у нарадах із урядом та центробанком.

Водночас, за словами Путіна, частина членів російського уряду поділяє думку про стагнацію, пов’язуючи її з високою ключовою ставкою Банку Росії, яка, у свою чергу, утримується для стримування інфляції.

Він зазначив, що центробанк вирішує макроекономічне завдання та має забезпечити "м’яку посадку" економіки.

Путін визнав, що в окремих галузях ситуація непроста, однак попередив, що розкручування інфляції "нічого доброго не дасть". Водночас він висловив упевненість, що інфляцію вдасться знизити і забезпечити "достатні" темпи зростання.

Водночас як повідомлялось раніше, Греф заявив, що у другому кварталі 2025 року російська економіка перейшла у стан "технічної стагнації".

"Важливо вчасно вийти з періоду керованого охолодження, інакше перзапуск буде дуже складним", – сказав він на Східному економічному форумі.

За даними російського Мінекономрозвитку, у липні ВВП країни зріс лише на 0,4% рік до року. У порівнянні з червнем зростання сповільнилося в 2,5 рази, а до грудня минулого року – в 11 разів.