БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Стан російської економіки
1 041 3

Російська економіка увійшла у фазу "технічної стагнації", є ризик рецесії, – голова "Сбєрбанку" Грєф

росія,рф

У другому кварталі 2025 року російська економіка перейшла у стан "технічної стагнації".

Про це заявив голова російського "Сбербанку" Герман Грєф, повідомляє The Moscow Times.

За його словами, у квітні - червні темпи зростання ВВП РФ помітно впали, а липень і серпень вказують на його наближення до нульових позначок.

"Важливо вчасно вийти з періоду керованого охолодження, інакше перзапуск буде дуже складним", – сказав він на Східному економічному форумі.

За його оцінкою, на ситуацію може вплинути зниження ключової ставки центробанку РФ. "Сбєрбанк" прогнозує, що до кінця вона може знизитися до 14%, проте для пожвавлення економіки, на думку Грефа, необхідний рівень 12% і нижче. Відтак, він висловив надію, що ЦБ РФ не допустить переходу економіки в рецесію.

За даними російського Мінекономрозвитку, у липні ВВП країни зріс лише на 0,4% рік до року. У порівнянні з червнем зростання сповільнилося в 2,5 рази, а до грудня минулого року – в 11 разів.

Читайте також: "Газпром" не має газу для виконання планів Путіна про збільшення експорту до Китаю, – дослідження

В результаті Мінекономрозвитку погіршило оцінку зростання ВВП на 2025 рік з 2,5% до 1,5%. Банк Росії очікує зростання економіки на 1-2% в цьому році і на 0,5-1,5% в наступному. МВФ прогнозує уповільнення економіки РФ з 4,3% в 2024 році до 0,9% в 2025 році.

Раніше повідомлялось, що нафтогазові доходи Росії за рік упали на 35%.

Автор: 

падіння (49) рецесія (29) росія (15026) економіка (181)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всьо ідьот па плану.
показати весь коментар
04.09.2025 13:01 Відповісти
Герман казав, каже, буде казати. Він гавкає та заробляє, а все решта йому по-раше.
показати весь коментар
04.09.2025 13:02 Відповісти
Дайошь совок 2:0!Господи,допоможи їм,вони так хотять в ссср
показати весь коментар
04.09.2025 13:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 