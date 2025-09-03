Нафтогазові доходи Росії за рік упали на 35%

Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу в серпні просіли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, нафтогазові доходи, що становлять близько чверті надходжень до державної скарбниці РФ, минулого місяця становили 505 млрд руб. Порівняно з липнем, коли було зараховано податок на додатковий дохід, надходження знизилися на 36%.

За підсумками восьми місяців нафтогазові доходи Росії виявилися на 20,2% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, склавши 6,03 трлн руб.

Спочатку російський Мінфін планував зібрати в поточному році 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів, із яких 1,8 трлн руб. мали поповнити Фонд національного добробуту. Однак ціни на нафту, що падають, і рубль, що зміцнюється, змусили владу РФ скоротити прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану – до 8,32 трлн руб.

Торік у федеральний бюджет Росії від нафти та газу надійшло 11,13 трлн руб.

Як повідомлялося, відсьогодні, з 3 вересня, нова цінова "стеля" для надання послуг для транспортування російської нафти морем становить $47,6 за барель замість попередніх $60 (-20,7%).

До того Центробанк Росії спрогнозував обвал економіки в разі нових санкцій та падіння цін на нафту до $35.

На початку липня повідомлялося, що російська влада прискорює продаж валюти з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати провал нафтогазових доходів бюджету, які в червні впали на 34% і відкотилися на мінімуми з січня 2023 року.

За словами аналітиків, із поточними темпами витрат запаси ФНД будуть повністю розпродані за 14 місяців. Якщо ж нафта подешевшає до $50 через різке зростання видобутку ОПЕК+, Фонд буде вичерпаний ще швидше, це вимагатиме скорочення видатків бюджету, за яким неминуче піде рецесія в економіці.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.