Банк Росії спрогнозував обвал економіки в разі нових санкцій та падіння цін на нафту до $35

Центробанк РФ у "ризиковому" сценарії спрогнозував падіння ВВП Росії на 2,5-3,5% наступного року та ще на 2-3% у 2027 році, прискорення інфляції до 10-12%, а ключову ставку 16-18% і 18-20% у наступні два роки.

Про це пише The Moscow Times.

Російський Центробанк щороку складає такий кризовий сценарій. Він передбачає різке погіршення зовнішніх умов – світову фінансову кризу, посилення санкцій та інше.

"Імовірність реалізації цього сценарію низька", – підкреслює російський регулятор, та все ж вона "могла трохи зрости порівняно з минулим роком".

Умови цього сценарію – повний комплект несприятливих зовнішніх умов, пояснює ЦБ Росії.

Різка ескалація тарифних війн призведе до "жорсткої посадки" найбільших економік, а дисбаланси, що накопичилися, на фінансових ринках розвинених країн призведуть до світової фінансової кризи, порівнянної за масштабами з кризою 2007-2008 років.

Падають ціни на сировину, а посилення санкцій призведе до розширення дисконту на російську нафту, скорочення експорту та видобутку нафти. Ціна Urals для оподаткування в цьому сценарії складає $35, $30 та $35 у 2026-2028 роках.

Окрім того, світова фінансова криза та посилення санкційного тиску вдарять по російській економіці: знизять її потенціал та темпи її зростання, ВВП знижуватиметься протягом двох років. Істотне скорочення пропозиції призведе до інфляції.

При цьому Росія намагатиметься підтримати економіку, збільшивши витрати бюджету. Випадаючі нафтогазові доходи компенсуватимуться з Фонду національного добробуту, ліквідна частина якого може вичерпатися вже в 2026 році. Доведеться змінювати бюджетне правило: поступово знижувати базову ціну нафти до $45 за барель у 2026 році й $40 з 2027 року. Інакше бюджет РФ не збере заплановані нафтогазові доходи, а компенсувати їх не буде чим.

Щоб запобігти розкручування інфляційної спіралі, Центробанк Росії в 2026-2027 роках проводитиме жорсткішу грошово-кредитну політику. Тоді 2028 році інфляція повернеться до мети, а бюджет – до норми, сподівається ЦБ Росії, а економіка почне відновлюватися і зростатиме на 2-3% на рік.

Криза та високі ставки вдарять по населенню. Кредитування в 2026 році в кращому разі зросте на 1%, а в гіршому – скоротиться на 4%, у 2027 році падіння становитиме 2-3%. Споживання зменшиться на 0,5-1,5% у перший кризовий рік, а в другому впаде на 6-7%.

Імпорт у цьому сценарії втратить 4-6% та 21-23%, відповідно. Курс рубля Центробанк Росії у прогнозах не вказує.

Що відбувається з економікою Росії

Раніше Центробанк Росії заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

На початку липня повідомлялося, що російська влада прискорює продаж валюти з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати провал нафтогазових доходів бюджету, які в червні впали на 34% і відкотилися на мінімуми з січня 2023 року.

За словами аналітиків, із поточними темпами витрат запаси ФНД будуть повністю розпродані за 14 місяців. Якщо ж нафта подешевшає до $50 через різке зростання видобутку ОПЕК+, Фонд буде вичерпаний ще швидше, це вимагатиме скорочення видатків бюджету, за яким неминуче піде рецесія в економіці.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.