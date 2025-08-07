БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Банк Росії спрогнозував падіння російської економіки до нуля до кінця року

Російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Про це йдеться в повідомленні Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Так, Центробанк РФ зазначає, що у першому кварталі російський ВВП додав лише 1,4% – утричі менше, ніж за підсумками минулого року (4,1%). У другому кварталі економіка трохи прискорилася, до 1,8% зростання, але в третьому знову почала гальмувати.

За прогнозом Центробанку РФ, за липень-вересень ВВП Росії збільшиться на 1,6%, а в четвертому кварталі – лише на 0-1%.

У середньому за рік російська економіка зросте на 1-2%, а наступного – ще більше заглибиться в стагнацію, випливає з прогнозу російського регулятора: зростання ВВП сповільниться до 0,5-1,5%.

Світова економіка, за прогнозом ЦБ Росії, обжене російську майже втричі і цього, і наступного року: вона додасть 3,1% і 2,9% відповідно. Від китайської економіки, яка збільшиться на 4,9% і 4,8%, Росії відстане приблизно вп'ятеро.

Раніше повідомлялося, що в Росії з початку року майже вдвічі побільшало компаній, які планують скорочувати співробітників. Так, якщо і січні частка таких організацій становила 6,9% від загальної кількості, то у червні – 11,5%.

До того голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

банкрутство (587) ВВП (1174) прогноз (1104) росія (14832) Набіулліна Ельвіра (35)


Коментувати
Навєрноє что-то праізашло.
показати весь коментар
07.08.2025 08:48 Відповісти
Набіуліна фахова і грамотна мерзотна потвора і вже 3 роки, як мала здохнути. Ось на кого треба полювати, а не на всяких другосортних покидьків, потипу Киви. Без наібуліної, економіка рашки давно була би в сраці, а буханка хліба коштувала би на росії 1 млн фублєй, або половину зарплати.
показати весь коментар
07.08.2025 08:48 Відповісти
Спочатку зрадів, падіння економіки рф до 0 є повне припинення економічної діяльності. Але по факту це прогноз падіння % зростання економіки до 0 за 2025 у порівнянні з 2024 роком. Тобто економіка залишиться на рівні 2024 року. Редактору ЦН привіт...
.
показати весь коментар
07.08.2025 08:52 Відповісти
Енергетична смєхдіржава.
показати весь коментар
07.08.2025 09:23 Відповісти
Друкуйте дерев'яні та продовольчі картки....
показати весь коментар
07.08.2025 09:27 Відповісти
Бажано щоб продовольство теж почали друкувати, наприклад з лебеди та ягелю.
показати весь коментар
07.08.2025 10:01 Відповісти
Треба додати огоньку кацапам
показати весь коментар
07.08.2025 09:30 Відповісти
Между падением роста ввп и падением экономики до нуля разница,как между клоуном квартала и Энштейном.
показати весь коментар
07.08.2025 09:49 Відповісти
Так Єто же рост ! Рост Атріцатєльний !
показати весь коментар
07.08.2025 10:08 Відповісти

