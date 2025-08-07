Банк Росії спрогнозував падіння російської економіки до нуля до кінця року

Російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Про це йдеться в повідомленні Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

Так, Центробанк РФ зазначає, що у першому кварталі російський ВВП додав лише 1,4% – утричі менше, ніж за підсумками минулого року (4,1%). У другому кварталі економіка трохи прискорилася, до 1,8% зростання, але в третьому знову почала гальмувати.

За прогнозом Центробанку РФ, за липень-вересень ВВП Росії збільшиться на 1,6%, а в четвертому кварталі – лише на 0-1%.

У середньому за рік російська економіка зросте на 1-2%, а наступного – ще більше заглибиться в стагнацію, випливає з прогнозу російського регулятора: зростання ВВП сповільниться до 0,5-1,5%.

Світова економіка, за прогнозом ЦБ Росії, обжене російську майже втричі і цього, і наступного року: вона додасть 3,1% і 2,9% відповідно. Від китайської економіки, яка збільшиться на 4,9% і 4,8%, Росії відстане приблизно вп'ятеро.

Раніше повідомлялося, що в Росії з початку року майже вдвічі побільшало компаній, які планують скорочувати співробітників. Так, якщо і січні частка таких організацій становила 6,9% від загальної кількості, то у червні – 11,5%.

До того голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.