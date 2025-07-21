У Росії з початку року вдвічі зросла кількість компаній, що збираються звільняти співробітників

У Росії з початку року майже вдвічі побільшало компаній, які планують скорочувати співробітників. Так, якщо і січні частка таких організацій становила 6,9% від загальної кількості, то у червні – 11,5%.

Про це йдеться в доповіді Центробанку РФ про регіональну економіку, передає The Moscow Times.

Найчастіше про намір звільнити частину працівників повідомляли компанії, що працюють у сфері видобутку корисних копалин, машинобудування та фармацевтики. Як одну з причин вони вказували на зниження попиту на продукцію.

"У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки", – зазначили в російському ЦБ.

Водночас більш стриманими стали плани компаній щодо підвищення зарплат. Частка організацій, які очікують на зростання оплати праці, скоротилася з 84% на початку року до 71% у червні, а медіанна оцінка очікуваного зростання зарплат знизилася з 8,4% до 5,3%.

Така тенденція характерна для всіх галузей, особливо для торгівлі, видобутку корисних копалин, хімічної промисловості, будівництва та сільського господарства. При цьому компанії, які запланували збільшення зарплат, пояснюють своє рішення значним кадровим дефіцитом та складнощами з автоматизацією операцій.

Раніше голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Також повідомлялося, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

Перед тим стало відомо, що малий та середній бізнес у Росії дедалі гостріше відчуває вплив високих ставок та гальмування економіки –за січень-квітень цього року його прострочена заборгованість збільшилася на 14,8%, до 735 млрд руб. на 1 травня.

Раніше повідомлялося, що індикатор бізнес-клімату, який розраховує Центробанк Росії за підсумками опитування підприємств (у червні – 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункту в травні до 2,9 – мінімальне значення з грудня 2022 року.