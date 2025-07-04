Росія прискорює продаж валюти з резервного фонду Путіна. Запасів лишилося на рік

Російська влада прискорює продаж валюти з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати провал нафтогазових доходів бюджету, які в червні впали на 34% і відкотилися на мінімуми з січня 2023 року.

Про це пише The Moscow Times.

Так, із 7 липня по 6 серпня Центробанк РФ на користь російського Мінфіну продаватиме на біржі юанів на 9,8 млрд руб. на день. У порівнянні з червнем обсяг таких операцій збільшиться на третину, або 2,5 млрд руб. щодня.

Розпродавати ФНД, щоб закрити бюджетний дефіцит, Мінфін Росії змушений вдруге з початку поточного року, оскільки ціна російської нафти Urals тримається нижчою від планки відсікання бюджетного правила – $60. У травні вона опускалася до $52,08, а в червні становила $59,84.

На початок місяця у ФНД було 4,1 трлн руб. ліквідних активів. Ця сума включає юані та золото (на 1,3 трлн руб.), які були куплені за рахунок сировинних наддоходів минулого року та зараховані до Фонду минулого місяця.

За словами аналітиків, із поточними темпами витрат запаси ФНД будуть повністю розпродані за 14 місяців. Якщо ж нафта подешевшає до $50 через різке зростання видобутку ОПЕК+, Фонд буде вичерпаний ще швидше, це вимагатиме скорочення видатків бюджету, за яким неминуче піде рецесія в економіці.

Раніше стало відомо, що Фонд національного добробуту Росії – резервний фонд російської влади – продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.