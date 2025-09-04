"Ситуація складна": В уряді Росії помітили "тривожні знаки" в економіці

Влада Росії бачить "тривожні знаки" в економіці, вона "охолоджується" швидше, ніж очікувалось.

Про це заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков, повідомляє The Moscow Times.

За оцінкою міністерства, у липні зростання ВВП РФ сповільнилося до 0,4% у річному вимірі. Для порівняння у другому кварталі було зафіксовано зростання на 1,1%, а за підсумками минулого року воно становило 4,3%.

Решетніков визнав, що інфляційна ситуація наразі виглядає сприятливо, проте ціною цього стала значно слабше зростання економіки. За його словами, її "охолодження" відбувається швидше за очікування, машинобудівні заводи недозавантажені і скорочують витрати, зокрема переходять на 4-денний робочий тиждень.

"Ми бачимо ситуацію як таку досить складну, і наслідки, звичайно, цього охолодження будуть у тому, що підприємства зараз накопичать певний обсяг збитків, насамперед, через процентні платежі. Зрозуміло, що частину цих кредитів буде реструктуровано, процентні платежі вправо буде зсунуто і так далі. Але підприємствам у будь-якому випадку (сподіваємося, вони пройдуть все-таки цей період) доведеться потім віддавати ці борги, а отже період повернення до інвестиційної фази зростання, на жаль, відсунеться праворуч", – сказав Решетніков.

На тлі слабших показників уряд РФ уже двічі за останній тиждень знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік – спочатку до 1,5%, а потім до 1,2% проти, хоча спочатку очікувався ріст на 2,5%.

За даними росіських ЗМІ, через сповільнення економіки дефіцит федерального бюджету РФ перевищить планові 1,7% ВВП. За січень-липень вже утворився розрив у 4,9 трлн руб (понад $60 млрд), що відповідає 19% від річних видатків.

Раніше повідомлялось, що російська економіка увійшла у фазу "технічної стагнації", є ризик рецесії, заявив голова "Сбєрбанку" Герман Грєф.