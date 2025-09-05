Фицо и Зеленский в Ужгороде будут обсуждать энергетическую инфраструктуру

Вопрос энергетической инфраструктуры будет одним из главных на встрече премьера Словакии Роберта Фицо с президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство TASR, об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии.

Там отметили, что Фицо также проведет встречу с премьером Юлией Свириденко.

"Премьер-министр Словакии и президент Украины сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции", - заявили в правительстве.

В делегацию Словакии войдут министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.

Известно, что 2 сентября Фицо встречался с диктатором Путиным и сообщил, что обсудит с Зеленским "недопустимость атак на энергетику".

