РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9671 посетитель онлайн
Новости Встреча Фицо и Зеленского
1 024 22

Фицо и Зеленский в Ужгороде будут обсуждать энергетическую инфраструктуру

Фицо встретится с Зеленским. Что будут обсуждать?

Вопрос энергетической инфраструктуры будет одним из главных на встрече премьера Словакии Роберта Фицо с президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство TASR, об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии.

Там отметили, что Фицо также проведет встречу с премьером Юлией Свириденко.

"Премьер-министр Словакии и президент Украины сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции", - заявили в правительстве.

В делегацию Словакии войдут министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.

Известно, что 2 сентября Фицо встречался с диктатором Путиным и сообщил, что обсудит с Зеленским "недопустимость атак на энергетику".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин призвал Словакию остановить поставки электроэнергии и газа в Украину

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) Словакия (1044) Фицо Роберт (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Вивід кацапських військ з України. Це головна вимога повинна бути.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:41 Ответить
+2
"Дружбу" - прикінчить до зустрічі.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:49 Ответить
+2
ПОГОДЖУЮСЯ, ТРЕБА ВИСТАВЛЯТИ ВЕЛИКИ ВИМОГИ , тоді будуть поважати.
незай кацапи віддають Україні Брянщіну ,Курщіну, де проходять нафтопроводи

Хоча треба запитати у Фіцо, чому йому не подобаються турецькі нафтопроводи і нафта Азербайджана? Може йому зустріч з Аліевим влаштувати у Стамбулі?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фіца, повністю підтримуєш та забезпечуєш членство України в НАТО та ЄС - отримуєш можливість сподіватися на кацапсячі вуглеводні
показать весь комментарий
05.09.2025 10:32 Ответить
Вивід кацапських військ з України. Це головна вимога повинна бути.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:41 Ответить
ідеально, проте фіца цього абсолютно ніяк не вирішує
а от забезпечить членство України в НАТО, тоді можна говорити за вуглеводні
показать весь комментарий
05.09.2025 10:43 Ответить
Ви ж розумієте що Фріцо нічого не вирішує. І членство в НАТО воно не вирішує бо ***** йому заборонить. І зараз Фріцо приїхало в Україну як адвокат ***** вирішувати проблеми Сосії
показать весь комментарий
05.09.2025 10:49 Ответить
фіца сам не вирішує нам НАТО, проте блокує за вказівкою *****
от нехай фіца пошле нах ***** та почне топити за Україну в НАТО, ще й свого партнера орбана у цьому переконує - тоді буде розмова, а до цього - за курсом хрейсера мацква
показать весь комментарий
05.09.2025 10:52 Ответить
ПОГОДЖУЮСЯ, ТРЕБА ВИСТАВЛЯТИ ВЕЛИКИ ВИМОГИ , тоді будуть поважати.
незай кацапи віддають Україні Брянщіну ,Курщіну, де проходять нафтопроводи

Хоча треба запитати у Фіцо, чому йому не подобаються турецькі нафтопроводи і нафта Азербайджана? Може йому зустріч з Аліевим влаштувати у Стамбулі?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:06 Ответить
Піттримую. Якщо Фріцо хоче безпеки для нафтопроводів нехай віддають їх під контроль України. А те що під контролем Сосії Україна не може гарантувати
показать весь комментарий
05.09.2025 11:12 Ответить
Ну от ви самі визнаєте що Фріцо нічого не вирішує. А послати ***** воно не зможе тому що вчора воно у ***** смоктало. Так навіщо цього обкінчаного ****** смердячого і липкого обмудка приймати в Україні і про щось з ним балакати? Особливо після того як після останньої зустрічі Фріцо облив гівном Зеленського і Україну звинувативши в підкупі і тд. Думаєте в цей раз буде по іншому?
показать весь комментарий
05.09.2025 11:07 Ответить
Необхідно поставити фіцу в умови, які є ворожими для *****
тоді Україні буде значно легше, хоча би з боку одного з сусідів
а як фіца не згоден - нема за що розмовляти
показать весь комментарий
05.09.2025 11:23 Ответить
+ ЕС
показать весь комментарий
05.09.2025 10:52 Ответить
Бедный Фицо столько откатов от рашистких газовых и нефтяных компаний потерял.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:33 Ответить
Якась дічь.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:35 Ответить
Чому діч? Дві близькі за переконаннями "людини" завжди знайдуть спільну мову. Після зустрічі буде заборона від Зе кошмариту "дружбу". А на Мадяра, можливо кримінальну справу заведуть.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:37 Ответить
Грохніть цього виродка і киньте в Тису. Ніяких договорняків з ***************. А по НПЗ і нафтопроводам посилити удари. Як бачимо, це болючий мозоль у *****. Гнати в м'ясні штурми своїх орків ***** може ще хоть 50 років а от без НПЗ економіка Сосії здохне за місяць а значить платити за зброю і найманцям ***** не зможе
показать весь комментарий
05.09.2025 10:35 Ответить
Шось з"їв?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36 Ответить
🐸 "Не вздумай открывать дверь". Інакше за тебе все порішають. Купуючи нафту в параші, ***** спонсорує парашу вбивати Українців. Скажи що "обнулиш" "Дружбу". В Словаччині начнеться політична криза без парашинських "ископаемих" і ***** скинуть. Діду має сподобатись.
А ще із прем'єркою Юлією, тет-а-тет? Одна вже збагатилась.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:44 Ответить
Треба фіцика стерілізувати. Бо він нещодавно з ****** ручкався та обіймався. Ще кацапсячої зарази на Закарпаття привезе. В нас її і так достатньо на півдні та сході.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:46 Ответить
"Дружбу" - прикінчить до зустрічі.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:49 Ответить
Словаки так готуються до зустрічі, як українці готувались до зустрічі з Трампом
З усіх боків і ЗМІ тількі і чути - Зеленський Зеленський Зеленський

влада має використати такий влучний момент для України. Не треба забувати що Одними з перших відомих засновників ужгородського поселення були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 білі хорвати( тобто Русини) , які у другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 1-го тисячоліття заселили територію ********* Ужгорода
Тобто Ужгород - це словʼянське місто . Орбан усреться від злості, як почує це.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:01 Ответить
Зеленскій уявлення немає про те, що буде обговорювати з пройдисвітом Фіцо. Буде пробувати робити "умноє ліцо", хоча в нього завжди виходить тільки тупий комічний образ.
показать весь комментарий
05.09.2025 11:10 Ответить
Нащо Зеленському з ним зустрічатися ...? Свериденки було б цілком достатньо ...
показать весь комментарий
05.09.2025 12:46 Ответить
 
 