Фицо и Зеленский в Ужгороде будут обсуждать энергетическую инфраструктуру
Вопрос энергетической инфраструктуры будет одним из главных на встрече премьера Словакии Роберта Фицо с президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство TASR, об этом сообщила пресс-служба правительства Словакии.
Там отметили, что Фицо также проведет встречу с премьером Юлией Свириденко.
"Премьер-министр Словакии и президент Украины сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции", - заявили в правительстве.
В делегацию Словакии войдут министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.
Известно, что 2 сентября Фицо встречался с диктатором Путиным и сообщил, что обсудит с Зеленским "недопустимость атак на энергетику".
а от забезпечить членство України в НАТО, тоді можна говорити за вуглеводні
от нехай фіца пошле нах ***** та почне топити за Україну в НАТО, ще й свого партнера орбана у цьому переконує - тоді буде розмова, а до цього - за курсом хрейсера мацква
незай кацапи віддають Україні Брянщіну ,Курщіну, де проходять нафтопроводи
Хоча треба запитати у Фіцо, чому йому не подобаються турецькі нафтопроводи і нафта Азербайджана? Може йому зустріч з Аліевим влаштувати у Стамбулі?
тоді Україні буде значно легше, хоча би з боку одного з сусідів
а як фіца не згоден - нема за що розмовляти
А ще із прем'єркою Юлією, тет-а-тет? Одна вже збагатилась.
З усіх боків і ЗМІ тількі і чути - Зеленський Зеленський Зеленський
влада має використати такий влучний момент для України. Не треба забувати що Одними з перших відомих засновників ужгородського поселення були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 білі хорвати( тобто Русини) , які у другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 1-го тисячоліття заселили територію ********* Ужгорода
Тобто Ужгород - це словʼянське місто . Орбан усреться від злості, як почує це.